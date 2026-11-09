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Youth Olympic Games: Deutsche 3x3-Basketballer holen Bronze

Youth Olympic Games:Deutsche 3x3-Basketballer holen Bronze in Dakar

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Nächstes Erfolgserlebnis für den deutschen Basketball: Bei den Olympischen Jugendspielen in Dakar konnte die DBB-Auswahl die Bronzemedaille ergattern.

Elias Koeppen dribbelt den Basketball

Die deutschen 3x3-Basketballer haben bei den Olympischen Jugendspielen in Dakar Bronze geholt. Die DBB-Auswahl setzte sich im Spiel um Platz drei gegen Lettland durch (Bild vom Halbfinale gegen Senegal).

09.11.2026 | 0:30 min

Die deutschen 3x3-Basketballer haben bei den Olympischen Jugendspielen in Dakar Bronze geholt und dem Team D die insgesamt fünfte Medaille beschert.

Im Duell der Halbfinalverlierer setzten sich Rodney Agyeman (16), Elias Köppen (16), Philip Grothe (16) und Bela Doleviczenyi (17) mit 21:17 gegen Lettland durch.

Die ZDF Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein im Interview mit den deutschen Basketballprofis Fabian Giessmann und Denzel Agyeman

Fabian Giessmann und Denzel Agyeman sind Vize-Weltmeister im 3x3-Basketball. Im sportstudio erzählen sie von ihrem Weg in den Sport und ihren weiteren Zielen.

25.07.2026 | 7:45 min

Agyeman bester deutscher Schütze

"Wir wollten Gold, aber dann haben wir den Kopf wieder hochbekommen. Wir können stolz auf uns sein", sagte Köppen der ARD. Bester Werfer der Partie war Agyeman mit sieben Punkten.

Grothe, der Sohn des verstorbenen früheren Basketball-Bundesliga-Profis Mathias Grothe ist, kam auf sechs Punkte.  Das Team von Trainer Albin Njie-Mauz war zuvor im Halbfinale dem physisch starken Gastgeberland Senegal mit 15:16 denkbar knapp unterlegen.

Mia Zhuo

Bei den Youth Olympic Games in Dakar holt Mia Zhuo im Wushu, einer traditionellen Chinesischen Kampfkunst, die dritte Medaille für Team Deutschland.

04.11.2026 | 0:17 min

Erfolgsserie des DBB geht weiter

Für den Deutschen Basketball Bund (DBB) setzte sich mit der Bronzemedaille im Senegal dennoch die bisherige Erfolgsgeschichte in der Basketballvariante fort. 

Bei den Olympischen Spielen in Paris (2024) gewannen die Frauen Gold, bei der Europameisterschaft 2021 gab es zuvor Silber. Die deutschen Männer hatten bei der WM in diesem Jahr mit Silber ihren bisher größten Erfolg gefeiert. 

TV-Kameramann beim Fußballspiel

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Quelle: SID
Über dieses Thema berichtete das ZDF in den heute-Nachrichten in dem Beitrag "Bronze für deutsche 3x3-Basketballer" am 09.11.2026 um 19:00 Uhr.

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