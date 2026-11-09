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Sport

Youth Olympic Games: Bronze für deutsche 3x3-Basketballer

Youth Olympic Games:Bronze für deutsche 3x3-Basketballer

von Markus Harm

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Youth Olympic Games - Basketball

Die deutschen 3x3-Basketballer haben bei den Olympischen Jugendspielen in Dakar Bronze geholt. Die DBB-Auswahl setzte sich im Spiel um Platz drei gegen Lettland durch.

TV-Kameramann beim Fußballspiel

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