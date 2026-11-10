Urteil im Mordfall Fabian erwartet:Gina H. streitet Tat ab, Indizien sprechen gegen sie

In Rostock soll heute das Urteil im Mordfall Fabian fallen, der Achtjährige wurde 2025 ermordet. Die Angeklagte Gina H. weist jede Schuld von sich, die Indizien sind erdrückend.

Am Rostocker Landgericht fällt das Urteil im Mordprozess um den getöteten achtjährigen Fabian aus Güstrow. Ob die Beweislast ausreicht, um die Angeklagte Gina H. zu verurteilen, ist unklar. 10.11.2026 | 2:03 min

Am 10. Oktober 2025 wurde der achtjährige Fabian von seiner Mutter Dorina L. in Güstrow als vermisst gemeldet. Vier Tage später wurde das Kind an einem Tümpel in Klein Upahl mehrere Kilometer von zu Hause entfernt von Beamten entdeckt. Getötet mit sechs Messerstichen und anschließend angezündet.

Auf der Anklagebank im Rostocker Landgericht sitzt seit April dieses Jahres die 30-jährige Gina H. Sie war lange die Freundin von Fabians Vater, der sich kurz vor dem Verschwinden des Jungen von ihr getrennt hatte.

Gina H. führte die Beamten zum Leichnam von Fabian

Es war Gina H., die die Beamten im Oktober 2025 zur Leiche führte. Ihre Aussage, sie habe mit einer Freundin und ihren Hunden die Leiche zufällig gefunden, musste sie revidieren.

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Zwei Bekannte der Frau hatten im Prozess als Zeugen berichtet, dass sie beide jeweils schon vor dem offiziellen Auffinden der Leiche von Gina H. an den Ort geführt worden wären, ohne zu wissen, dass dort die Kinderleiche lag.

Indizien sprechen gegen Gina H.

Der Fund der Leiche ist eines der schwerwiegendsten Indizien gegen Gina H., die die Staatsanwaltschaft Rostock gegen die 30Jährige im Prozess anführt. Weitere Indizien, die laut Ankläger für die Schuld von Gina H. sprechen:

In Sprachnachrichten an Fabians Vater nennt sie den Jungen ein "Scheiß Anhängsel" und sagt, dass ohne ihn "himmlische Ruhe" herrschen würde.

Ihr auffälliger orangener Pick-up wurde zum Zeitpunkt des Verschwindens von Fabian in der Nähe der mütterlichen Wohnung in Güstrow gesehen.

Zum möglichen Tatzeitpunkt war das Handy der Angeklagten ausgeschaltet. Ein Alibi hat sie nicht.

Im Prozess um den Tod des achtjährigen Fabian will die Angeklagte nun doch Fragen von Gericht und Staatsanwaltschaft beantworten. Zuvor hatte sie sich dazu psychisch nicht in der Lage gesehen. 10.09.2026 | 2:59 min

Die Staatsanwaltschaft sei davon ausgegangen, dass die Angeklagte voll schuldfähig war, sagt Anja Kruse, Pressesprecherin am Landgericht Rostock, wo der Fall verhandelt wird.

Und das Motiv war, Fabian als Anhängsel ihres damaligen Lebenspartners aus dem Weg zu räumen, damit sie eben wieder in die Partnerschaft gehen kann. „ Anja Kruse, Sprecherin am Landgericht Rostock

Gina H. hingegen leugnet, etwas mit dem Tod des Jungen zu tun zu haben. Sie habe ihn sehr lieb gehabt und hätte ihm nie etwas antun können, beteuert sie im Prozess. Gina H. ist Mutter eines eigenen Sohnes. Auch Fabians Vater sagt vor Gericht als Zeuge aus. Er glaube an die Unschuld Gina H.s. Die beiden sind, seitdem Gina H. in U-Haft ist, wieder ein Paar.

Mordfall Fabian: Keine Tatwaffe, keine Augenzeugen

Gina H.s Anwälte sehen keine endgültigen Beweise, die ihre Mandantin zur Täterin machen, und plädieren auf einen Freispruch.

Weil aus Sicht der Verteidigung keine hinreichenden Beweismittel und keine geschlossene Indizienkette vorliegen, um die Angeklagte der Tat zu überführen. „ Andreas Ohm, Verteidiger von Gina H.

Tatsächlich konnte auch mit Hilfe von Experten der genaue Todeszeitpunkt des Kindes wegen des verbrannten Körpers nicht mit Sicherheit festgestellt werden. Die Tatwaffe ist bis heute nicht gefunden. Zwei Schulkameraden wollen Fabian noch zu einem Zeitpunkt gesehen haben, der mit der Indizienkette der Staatsanwaltschaft nicht übereinstimmt. Nach Ansicht der Verteidigung ist dieser Aspekt zu wenig beachtet worden.

Das Urteil: Freispruch oder lebenslange Haft

Mit dem Urteil, das das Gericht nach 34 Hauptverhandlungstagen fällen wird, geht einer der größten Prozesse am Rostocker Landgericht zu Ende, der auch bundesweit für viel Aufsehen gesorgt hat.

Der Mörder des achtjährigen Jungen ist noch immer unbekannt. Nun erreichen neue grausame Details zu dem Fall die Öffentlichkeit. In "Aktenzeichen XY ungelöst" werden diese erstmals gezeigt. 05.11.2025 | 2:03 min

Das junge Opfer, die vielen Messerstiche und eine Frau auf der Anklagebank, die selber Mutter ist und das Kind gut kannte, das sind die ungewöhnlichen Aspekte dieses Verfahrens.

Expertenanhörungen, Zeugenaussagen, stundenlange Auswertungen von Chatnachrichten und natürlich das Verhalten und die Aussagen von Gina H. - aus all dem wird sich das Gericht ein Urteil gebildet haben müssen. Am Mittag wird es erwartet.

Anja Kapinos und Susanne Seidl sind Korrespondentinnen im ZDF-Landesstudio Schwerin.