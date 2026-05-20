  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Deutschland

Mutmaßliche chinesische Spione festgenommen

Hochschulen und Universitäten als Ziel:Spionage für China? Ehepaar in München festgenommen

|

Ermittler haben in München ein Ehepaar festgenommen, das für China spioniert haben soll. Die beiden sollen Informationen über militärische Hochtechnologie ausgekundschaftet haben.

Flagge der Volksrepublik China vor der chinesichen Botschaft in Berlin

Wurden für China deutsche Hochschulen ausspioniert?

Quelle: dpa

Die Bundesanwaltschaft hat in München zwei mutmaßliche Spione festnehmen lassen. Das Ehepaar mit deutscher Staatsangehörigkeit soll für einen chinesischen Geheimdienst Kontakt zu Wissenschaftlern an deutschen Hochschulen aufgenommen haben, wie der Generalbundesanwalt in einer Pressemitteilung erklärte.

Zeitgleich durchsuchten Beamte des Bayerischen Landeskriminalamts Wohnungen und Arbeitsplätze der Beschuldigten in München. Weitere Maßnahmen fanden in verschiedenen Bundesländern statt. Sie richteten sich laut Bundesanwaltschaft gegen insgesamt zehn Personen, die derzeit als Zeugen gelten.

Mutmaßlicher Russland-Spion in U-Haft

In Berlin hat die Bundesanwaltschaft einen Mann aus Kasachstan festnehmen lassen. Er soll Russland mit Informationen über Deutschlands Ukraine-Hilfe und die Rüstungsindustrie versorgt haben.

29.04.2026 | 0:16 min

Ehepaar soll Kontakt zu Wissenschaftlern angebahnt haben

Die Bundesanwaltschaft wirft dem Ehepaar vor, für einen Geheimdienst in China wissenschaftliche Informationen über militärisch nutzbare Hochtechnologie beschafft zu haben. Dafür sollen die Beschuldigten Kontakte zu Wissenschaftlern an deutschen Hochschulen und Forschungseinrichtungen aufgebaut haben. Betroffen gewesen seien insbesondere Fachbereiche wie Luft- und Raumfahrttechnik, Informatik und Künstliche Intelligenz.

Den Ermittlern zufolge gaben sich die Beschuldigten teils als Dolmetscher oder Mitarbeiter eines Automobilherstellers aus. Wissenschaftler seien unter dem Vorwand nach China eingeladen worden, dort gegen Honorar Vorträge vor zivilem Publikum zu halten. Tatsächlich hätten diese Vorträge jedoch vor Angehörigen staatlicher Rüstungsunternehmen stattgefunden.

Die Beschuldigten sollen noch heute dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden.

30.09.2025, Sachsen, Dresden: Der Hauptangeklagte Jian G. wird vor Prozessbeginn in den Gerichtssaal geführt.

Der frühere Mitarbeiter des AfD-Politikers Maximilian Krah, Jian. G, ist wegen Spionage für China verurteilt worden. Die Haftstrafe lautet vier Jahre und neun Monate.

30.09.2025 | 1:21 min
Quelle: AFP, ZDF
Themen
DeutschlandChina

Mehr zu Spionage in Deutschland

  1. Charlotte Greipel zu Festnahmen in Berlin und Brandenburg

    Nachrichten | heute - in Deutschland:Festnahmen in Berlin und Brandenburg

    von Charlotte Greipl
    Video1:53
  2. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und ein Handy auf dem die App "Signal" zu sehen ist

    Angriff auf Messenger-Konten:Phishing auf Signal - Bundestag ausspioniert?

    Video8:19
  3. Bundestagspraesidentin Julia Kloeckner, CDU

    Spionage anderer Staaten:Hacker-Attacke auf Politiker

    Video0:54
  4. Blick auf die BND Zentrale des Bundesnachrichtendienstes. Der deutsche Auslandsgeheimdienst feiert dieses Jahr seinen 70. Geburtstag.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Bundesnachrichtendienst feiert 70 Jahre

    von Nicole Diekmann
    Video1:53