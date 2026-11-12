US-Berichte: Nvidia-Aufsichtsrat berät über Absetzung von Huang

Wegen der Affäre mit einer möglichen chinesischen Spionin könnte dem Nvidia-Chef die Absetzung drohen. Laut US-Berichten berät der Aufsichtsrat über die Zukunft von Jensen Huang.

Jensen Huangs Name ist untrennbar mit Nvidia verbunden - droht ihm der Rauswurf? Quelle: epa

Nvidia-Chef Jensen Huang steht US-Medienberichten zufolge im Zuge einer Affäre mit einer mutmaßlichen Spionin Chinas womöglich kurz vor seiner Absetzung. Der Aufsichtsrat des Chip-Entwicklers habe bereits für Mittwoch ein Treffen geplant, berichtete das "Wall Street Journal" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Kreise.

Bei der Zusammenkunft sollte demnach eine Entscheidung über Huangs Zukunft getroffen werden. Auch die "New York Times" berichtete über die Sitzung. Huang gilt als eines der prägendsten Gesichter des KI-Booms der vergangenen Jahre.

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Steht Nvidia vor einer Führungskrise?

Eine Abberufung könnte den Halbleiterkonzern, dessen Chips als Schlüssel zur weiteren Entwicklung Künstlicher Intelligenz gelten, in eine Führungskrise stürzen. Nvidia gehört gemessen am Börsenwert zu den wertvollsten Unternehmen der Welt. Der Kurs der Aktie sackte kurz nach Mitternacht um bis zu neun Prozent auf 158 Dollar und damit auf das niedrigste Niveau seit Mitte 2025 ab.

Nvidia hatte zuvor nach Berichten, dass Firmenchef Huang zum Ziel ausländischer Spionageaktivitäten geworden sei, eine eigene Untersuchung eingeleitet. Diese solle von Mitgliedern des Verwaltungsrates und externen Ermittlern geführt werden, hieß es.

In den vergangenen Tagen hatte es Medienberichte gegeben, wonach der 63 Jahre alte Multimilliardär Huang ein Verhältnis zu einer Frau gehabt habe, die nach Vermutungen von US-Sicherheitskreisen eine chinesische Spionin gewesen sein soll. Huang bestätigte in einer E-Mail an die Nvidia-Beschäftigten, dass er eine Affäre hatte.

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Auch weitere Affäre mit Nvidia-Managerin?

Die "New York Times" berichtete am Mittwoch zudem, dass Huang eine weitere Affäre mit einer ihm unterstellten Managerin des Unternehmens gehabt haben soll. Huang und Nvidia äußerten sich dem Bericht zufolge zunächst nicht dazu.

Politische Brisanz

Das Thema hat auch eine politische Dimension. Nvidia dominiert den Markt für Spezialchips, die für das Training von Modellen der Künstlichen Intelligenz wie ChatGPT von OpenAI unerlässlich sind. Der Konzern steht damit im Zentrum des technologischen Wettstreits zwischen den USA und China.

Die US-Behörden prüfen den Verdacht, dass durch die Affäre mit der chinesischen Frau die Regierung in Peking Zugang zu hochmodernen KI-Chips hatte, deren Export nach China verboten ist. Die USA versuchen seit 2022 mit Exportkontrollen, Chinas Zugang zu diesen Technologien einzuschränken, um den technologischen und militärischen Aufstieg der Volksrepublik zu bremsen.

Quelle: AFP, dpa, Reuters