Washington drängt Kiew zu Gebietsabtretungen. Putin fordert auch Land, das seine Truppen nicht kontrollieren. Europa hat sich auf ein Verhandlungsteam geeinigt.

Quelle: AFP

Guten Morgen,

selten habe ich den ukrainischen Präsidenten Selenskyj so frustriert und verärgert erlebt. Nach den Gesprächen in Abu Dhabi sagte er, die Amerikaner drängten die Ukraine dazu, Gebiete an Russland abzutreten, allen voran den Donbass. "Sie glauben, um diesen Krieg zu beenden, müssten wir unser Territorium verlassen. So kann man mit einem unabhängigen, souveränen Staat nicht reden", so Selenskyj.

Washington macht kaum noch einen Hehl daraus, in welche Richtung es drängt. Dabei lehnt eine klare Mehrheit der Ukrainer genau das ab: Für 61 Prozent der Ukrainer ist es laut einer Umfrage des Kiewer Instituts KIIS kategorisch inakzeptabel, den gesamten Donbass abzugeben - trotz aller Härten dieses Krieges.

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Es waren die ersten direkten Gespräche zwischen der Ukraine und Russland unter US-Vermittlung seit Monaten. Doch sie erwiesen sich als großes Theater, als Inszenierung, die mehr Bewegung versprach, als sie liefern konnte. Es gab keinen Waffenstillstand, keine Einigung über Gebiete, keine Sicherheitsgarantien.

Immerhin hat dieses Theater einen umfangreichen Gefangenenaustausch möglich gemacht. Für die Menschen, die nach Hause kommen, und für ihre Familien ist das ein echter Erfolg, und den muss man würdigen.

Eines aber haben diese Verhandlungen jedoch gezeigt: Der russische Präsident Wladimir Putin will faktisch die Kapitulation der Ukraine und scheint entschlossen, den Krieg fortzuführen. Und in Dublin steht inzwischen fest, wer bei möglichen Friedensgesprächen für Europa sprechen soll. Aber eins nach dem anderen.

Ich bin Katrin Eigendorf. Gemeinsam mit der Redaktion des auslandsjournals schaue ich darauf, was diese Woche in Abu Dhabi, Moskau und Dublin verhandelt wurde.

USA-News der Woche

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Jared Kushner und Steve Witkoff haben diese Woche viele Hände geschüttelt. In Abu Dhabi vermittelten die beiden US-Unterhändler zwischen der russischen und der ukrainischen Delegation. Im Kreml empfing sie Putin, in Dublin trafen sie Selenskyj.

Ein Handschlag im Kreml. Und dann? Quelle: dpa

Aus Moskau nehmen sie eine Forderung mit, die über die Frontlinie hinausgeht. Putin beansprucht die vier ukrainischen Regionen, die Russland 2022 völkerrechtswidrig annektiert hat, in ihrer ganzen Ausdehnung. Damit verlangt der Kreml auch Gebiete, die seine Truppen bis heute nicht kontrollieren.

Bei der nächsten Gesprächsrunde könnten die Europäer erstmals direkt mit am Tisch sitzen. US-Unterhändler Witkoff kündigte ihre Teilnahme nach dem Treffen mit Putin an, Selenskyj begrüßte sie. Der Kreml lässt offen, ob es dazu kommt.

Brüssel-Korrespondent Ulf Röller zeigt, wie es hinter den Kulissen beim EU-Gipfel in Dublin aussieht. 13.11.2026 | 1:22 min

Zitat der Woche

Die Europäer rangen diese Woche um zwei Fragen. Wie sichern sie die Finanzierung der Ukraine im kommenden Jahr? Und wer soll bei möglichen Friedensgesprächen für Europa sprechen? Über den Streit um Europas Vertretung spottete US-Unterhändler Kushner in Abu Dhabi.

Wenn Europa eine einzige Person benennen könnte, die in seinem Namen spricht, wäre das ein größerer Erfolg, als Russland dazu zu bringen, die Europäer in die Verhandlungen einzubeziehen. „ Jared Kushner, US-Unterhändler der USA

Am Ende des Gipfels in Dublin steht fest, wer Europa bei möglichen Friedensgesprächen vertreten soll. Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Polen sollen gemeinsam mit Vertretern der EU-Institutionen für Europa sprechen.

Bundeskanzler Friedrich Merz rechnet damit, dass in den kommenden Wochen erstmals substanzielle Verhandlungen mit europäischer Beteiligung beginnen. Was bis dahin zwischen Washington und Moskau besprochen wird, beschäftigt die Europäer schon jetzt.

Denn nächste Woche trifft Donald Trump nach Angaben des Weißen Hauses am Rande des Apec-Gipfels in China auf Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping. Mit Blick auf das Treffen bat Merz den US-Präsidenten, weiter an der Seite Europas und der Ukraine zu stehen. "Bitte keine Überraschungen", sagte er in Dublin.

Nach zwei Tagen vor Ort zieht mein Kollege Ulf Röller Bilanz:

Die EU hat ihr Verhandlungsteam für die Gespräche mit Russland, den USA und der Ukraine aufgestellt. Die Europäer seien in einer schwierigen Rolle, so EU-Korrespondent Ulf Röller. 13.11.2026 | 2:47 min

Midterms: Republikaner verlieren Rückhalt bei jungen Männern

Anderthalb Wochen nach der Wahl werden in Alaska noch Stimmen ausgezählt. Im tief republikanisch geprägten Mississippi steht der Sieger inzwischen fest: Scott Colom holt dort für die Demokraten den ersten Sitz im US-Senat seit 1982.

Während im letzten Bundesstaat noch gezählt wird, lässt sich andernorts schon erkennen, wo die Republikaner an Rückhalt verloren haben. 2024 stimmte noch eine Mehrheit der Männer unter 30 für Trump. Bei den Midterms lagen in dieser Gruppe die Demokraten bei der Wahl zum Repräsentantenhaus vorn. Was hat die jungen Wähler diesmal bewegt?

Unser Podcast diese Woche

Wie weit würde Trump für einen Deal mit Putin gehen? Wo zieht Selenskyj die Grenze? Und welche Rolle will Europa bei den Verhandlungen spielen? Darüber sprechen wir in unserer aktuellen Podcastfolge. Hören Sie gerne rein.

12.11.2026 | 63:37 min

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.

Viele Grüße

Katrin Eigendorf und die auslandsjournal-Redaktion