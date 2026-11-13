Nvidia: Ex-Chef Jensen Huang wird vor US-Senat zitiert

Milliardenschwere Chip-Lieferungen und der Verdacht auf Verstöße gegen US-Exportverbote: Ex-Nvidia-Chef Huang und Handelsminister Lutnick sollen vor dem US-Senat Stellung beziehen.

Nvidia Chef Jensen Huang und Handelsminister Lutnick sollen vor einem Senatsausschuss zu Chiplieferungen nach China aussagen. Anlass sind Sorgen um die nationale Sicherheit und Spionagevorwürfe. 13.11.2026 | 0:35 min

Nach neuen Fragen zu möglichen Lieferungen von Nvidia-Chips nach China sind US-Handelsminister Howard Lutnick und Ex-Konzernchef Jensen Huang vor einen Senats-Ausschuss vorgeladen worden. Der Vorsitzende des Banken-Ausschusses, der Republikaner Tim Scott, forderte sie auf, im Dezember für eine öffentliche Anhörung zu erscheinen.

Scott verwies auf Sorgen mit Blick auf die Nationale Sicherheit. Lutnick sagte bereits zu, wie ein Sprecher des Ministeriums dem TV-Sender NBC sagte. Sein Ressort ist für die Exportkontrolle zuständig.

Huang als Nvidia-Chef zurückgetreten

Huang war am Donnerstag als CEO von Nvidia zurückgetreten. Zuvor hatte es Medienberichte über sein enges Verhältnis zu einer Frau aus China gegeben, die nach Erkenntnissen von US-Sicherheitsbehörden möglicherweise vom chinesischen Geheimdienst als Spionin angeworben wurde. Huang räumte am vergangenen Wochenende ein, dass er seiner Frau untreu gewesen sei.

Jensen Huang tritt nach 33 Jahren als Nvidia-Chef zurück, weil Affären - darunter mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin und einer ihm unterstellten Mitarbeiterin – den Druck auf ihn erhöhten. 13.11.2026 | 2:15 min

Den Ausschlag für seinen Abgang nach mehr als 30 Jahren an der Firmenspitze dürfte aber das Bekanntwerden einer weiteren Affäre mit einer ihm unterstellten Top-Managerin von Nvidia gegeben haben.

US-Exportverbote für Chips umgangen?

Zugleich warf der Eklat ein neues Schlaglicht auf mögliche Lieferungen von Nvidia-Chips nach China und die Frage auf, ob dabei US-Verbote umgangen wurden.

Die US-Regierung untersagte die Lieferung der leistungsstärksten Nvidia-Chips nach China. Das Unternehmen und Huang beteuerten stets, dass Nvidia sich an alle Verbote halte. Allerdings kamen US-Behörden wiederholt zu dem Schluss, dass einige Firmen unter anderem in Asien, die Nvidia-Technik angeblich für den eigenen Gebrauch kaufen, sie in Wirklichkeit aber nach China weiterschickten.

Durch die Krise bei Nvidia sieht ZDF-Wirtschaftsexpertin Sina Mainitz Gefahren für die KI-Branche insgesamt, die zudem auch zum Dämpfer werden könne für den Ausbau in Deutschland. 12.11.2026 | 1:44 min

Nvidia-Kunde Megaspeed im Fokus

Die aus China stammende Frau, mit der Huang eine Affäre hatte, arbeitete zeitweise für die Firma Megaspeed. Dieses in Singapur ansässige Unternehmen wurde von US-Behörden verdächtigt, bei Nvidia gekaufte KI-Chips heimlich nach China geliefert zu haben. US-Medienberichten zufolge lieferte Nvidia an Megaspeed Technik im Wert von rund vier Milliarden Dollar. Handelsminister Lutnick wird sich nun fragen lassen müssen, ob die Exportkontrollen der USA mögliche Weiterlieferungen nach China ausreichend erfassen.

Die US-Regierung will mit Verkaufsverboten bei Hochleistungs-Chips von Nvidia chinesische Fortschritte bei Künstlicher Intelligenz bremsen. Huang war dagegen für Chip-Verkäufe und argumentierte, so binde man China an US-Technologie - statt die Entwicklung von Konkurrenz-Systemen zu befeuern, die Nvidia auf dem Weltmarkt Konkurrenz machen könnten.

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Quelle: dpa