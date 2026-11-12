Nvidia nach Rücktritt Huangs: Was das für die KI-Branche bedeutet

Eine mutmaßliche Spionage-Affäre, ein gestürzter Tech-Star und ein Konzern im Ausnahmezustand: Was der Abgang von Jensen Huang für Nvidia, die KI-Branche und Deutschland bedeutet.

Wie es nach dem Rückzug Huangs weitergehen könnte

Nach Bekanntwerden einer weiteren, konzerninternen Affäre Jensen Huangs hatte sich eine deutliche Reaktion angedeutet. Aber der Rücktritt des Firmengründers war ein Paukenschlag. 12.11.2026 | 2:35 min

Nicht ausgeschlossen, dass in Hollywood dieser Tage bereits an ersten Drehbuchideen für eine Verfilmung der Nvidia-Affäre um Jensen Huang gearbeitet wird. Eine mutmaßlich chinesische Spionin, ein Popstar-gleich verehrter CEO, der seine Frau nach mehr als 40 Ehejahren wohl doppelt betrogen hat, und ein Aktienkurs, der krachend in den Keller rauscht: Stoff genug für großes Kino.

Doch wie geht es nach dem Rücktritt des Unternehmensmitgründers weiter? Welche Bedeutung hatte er für das Unternehmen und auch für Deutschland? Und warum spielen Moralfragen in der US-Firmenkultur oft eine so große Rolle?

Gründer, Guru und Geschickelenker

Am Ende war der Druck auf Huang zu groß. Vor allem der Börsenverlust von Hunderten Milliarden US-Dollar für Nvidia in der Folge des Skandals dürfte der berühmte Tropfen zu viel gewesen sein.

Es ist äußerst fahrlässig aus Sicht des Unternehmens und seiner Investoren, wenn auf diese eine Person das Ganze zugeschnitten ist. „ Klaus Nieding, Vizepräsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz

Matthias S. Fifka, Professor für Strategisches und Werteorientiertes Management an der Universität Erlangen-Nürnberg, sieht die Lücke schwer zu füllen: "Er war auf der Finanzseite stark und er war auch auf der technologischen Seite sehr stark."

Es gebe Hinweise darauf, dass durch die mutmaßliche Spionage-Affäre gegen Nvidia-Chef Jensen Huang die nationale Sicherheit gefährdet wurde, sagt ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen. Bereits Mitte 2025 habe Singapur gegen die Firma der mutmaßlichen Spionin ermittelt und die USA informiert. 12.11.2026 | 1:13 min

Was der Rücktritt für Nvidia bedeutet

Wohl wenige Unternehmen sind so zugeschnitten auf ihren CEO wie Nvidia, aber auch nur wenige Unternehmen sind so abhängig von einer Person. Der KI-Experte Amir Benjamin Balde von der NGO Control AI ist dennoch von der Widerstandsfähigkeit des Unternehmens überzeugt:

Die Produkte sind nach wie vor führend, und daran ändert ein Rücktritt kurzfristig nichts. Neu aufstellen muss sich Nvidia bei Governance und Vertrauen. „ Amir Benjamin Balde, KI-Experte

Zunächst übernimmt die bisherige Finanzchefin Colette Kress Huangs Posten, aus Sicht von Balde kein einfacher Job: "Wer auch immer nachfolgt, übernimmt kein fertiges Führungssystem, sondern muss dieses erst aufbauen."

Nvidia Das US-amerikanische Tech-Unternehmen Nvidia aus dem Silicon Valley gilt als ein Schlüsselunternehmen im aktuellen KI-Boom. Es ist der führende Hersteller von Chips, die im Bereich der Künstlichen Intelligenz im Einsatz sind.

Der in der taiwanischen Hauptstadt Taipeh geborene Huang war 1993 Mitgründer und steht dem Unternehmen seitdem als CEO vor. Unter seiner Führung stieg Nvidia zwischenzeitlich zum wertvollsten Unternehmen der Welt auf.

Unterschiedliche Firmenkulturen

Immer wieder stolpern in den USA große Firmenlenker über private Verfehlungen. Vergangenes Jahr erwischte es Andy Byron, ehemals CEO des Software-Unternehmens Astronomer. Er musste gehen, als eine "Kiss-Cam" ihn auf einem Konzert ungewollt groß rausbrachte - in den Armen seiner Affäre.

Verglichen mit Deutschland sieht Fifka Kulturunterschiede zu den USA: "Amerikanische Compliance-Bestimmungen sind unheimlich hart, wie sich auch in diesem Fall zeigt."

Nvidia sei ein extrem prominentes Ziel, sagt Geheimdienstexperte Luca Manns. Normalerweise erlebe man ein "leises Vorgehen" und einen vorsichtigeren Kurs, was chinesische Spionage angehe. 09.11.2026 | 16:36 min

Nieding ergänzt, in Deutschland seien eher anrüchige Geschäfte ein relevanter Rücktrittsgrund und weniger Moralfragen in privaten Beziehungen: "Man sagt hier eigentlich, dass das Privatleben und insbesondere das Liebesleben von Wirtschaftsführern und von Politikern Privatsache ist", so Nieding.

Was der Rücktritt für Anleger bedeutet

Der Tech-Riese Nvidia war das erste Unternehmen jemals, das die Schwelle von einer Billion US-Dollar Firmenwert übertroffen hat. Doch auch ein solcher Börsengigant ist nicht unangreifbar: "Wer denkt, eine Nvidia-Aktie ist ein Selbstläufer, der ist mehr als fahrlässig unterwegs", wirft Nieding ein.

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Fiifka wiederum sieht die Talsohle bereits durchschritten: "Ich glaube nicht, dass wir da noch eine weitere substanzielle Abwärtsbewegung sehen werden." Es werde auch ohne einen Jensen Huang gehen, so Fifka.

Einen Domino-Effekt mit großen Folgeschäden sehe ich tatsächlich nicht. „ Matthias S. Fifka, Professor für Strategisches und Werteorientiertes Management an der Universität Erlangen-Nürnberg

Noch gespannter als sonst dürften Analysten und Anleger nun auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen am kommenden Dienstag blicken.

Durch die Krise bei Nvidia sieht ZDF-Wirtschaftsexpertin Sina Mainitz Gefahren für die KI-Branche insgesamt, die zudem auch zum Dämpfer werden könne für den Ausbau in Deutschland. 12.11.2026 | 1:44 min

Investitionsabkommen mit Deutschland

Mitte Oktober in Berlin war die Welt von Jensen Huang noch in Ordnung. Auf dem "Invest in Germany"-Gipfel begeisterte er mit einer Absichtserklärung über ein starkes Engagement zur Entwicklung von Künstlicher Intelligenz in Deutschland. Experten sehen diese Ankündigungen nach den Turbulenzen bei Nvidia nicht direkt in Gefahr.

"Man wird abwarten müssen, was davon wirklich in die Tat umgesetzt wird", gibt Nieding zu bedenken. Nvida ohne Jensen Huang - dass nach 33 Jahren der Mann mit der Lederjacke nicht mehr den Ton angibt, daran werden sich die Märkte erstmal gewöhnen müssen.

Christian Hauser und Mario Shabaviz sind Redakteure im ZDF-Team Wirtschaft und Finanzen.