Nvidia-Affäre: Spionierte sie den Nvidia-Chef für China aus?

Die Affäre von Tech-Boss Jensen Huang erschüttert den Chip-Giganten Nvidia. Was ist über die Frau im Zentrum des Skandals bekannt, die womöglich für Chinas Geheimdienst arbeitete?

Alice Huang mit dem Nvidia-Chef Jensen Huang auf einer "Freundschaftsbank" (Foto von Alice Huangs Social-Media-Account, Datum der Aufnahme unklar). Quelle: imago images | EyePress / Newscom

Die Enthüllungen um die Affären von Nvidia-Boss Jensen Huang haben das Potenzial, einer der größten Tech-Skandale aller Zeiten zu werden. Im Zentrum steht die chinesische Unternehmerin Alice Huang. US-Geheimdienste sollen Hinweise darauf haben, dass sie ihre Verbindung zum Nvidia-CEO genutzt hat, um Informationen für den chinesischen Staat zu sammeln.

Die Affäre um Huang (der gleiche Nachname beider Personen ist Zufall) ist deutlich größer als nur ein Superstar-Manager, der untreu wurde. Es geht um Technologie-Deals in Milliardenhöhe, nationale Sicherheit und die Frage, wer im Wettrennen um die KI-Führerschaft weltweit am Ende triumphiert.

Was ist zu der mutmaßlichen Agentin Alice Huang bislang bekannt?

Gegen den KI-Konzern Nvidia haben "wütende Aktionäre eine Sammelklage eingereicht", berichtet ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen. Auch das FBI hat nun Ermittlungen gestartet. 10.11.2026 | 5:24 min

Geheimdienste warnten Trump-Administration vor Alice Huang

Noch gibt es auf viele drängende Fragen keine abschließenden Antworten, insbesondere weil viele der Informationen zu Alice Huang, die laut US-Medienberichten seit mehreren Monaten in Sicherheitskreisen in Washington kursieren, nicht öffentlich sind.

Die "New York Times" berichtete, dass führende Köpfe der Trump-Administration im Frühjahr von US-Diensten informiert worden seien, dass Alice Huang als Agentin für Chinas Ministerium für Staatssicherheit angeworben worden sei. US-Geheimdienste hätten die digitale Kommunikation von Alice Huang seit mindestens einem Jahr überwacht. Offenbar warnten US-Dienste auch Taiwan vor Alice Huang, die zu dortigen Tech-Firmen Verbindungen unterhielt und dort auch den Nvidia-Chef traf.

Alice Huang war als Managerin von Megaspeed, einer Firma in Singapur, tätig - zuletzt offenbar in einer inoffiziellen Rolle. Dort zog sie wohl erstmals die Aufmerksamkeit von US-Sicherheitsbehörden auf sich, da die zuvor praktisch unbekannte Firma Megaspeed innerhalb kurzer Zeit milliardenschwere Aufträge für Nvidia-Grafikkarten abschloss.

Nvidia-Chef Huang könnte bald vor den Kongress geladen werden, so USA-Korrespondent David Sauer. Trump selbst sei mehrmals von den Verbindungen von Huang nach China unterrichtet worden. 09.11.2026 | 11:00 min

Warum sollte China den Nvidia-Chef ausspionieren?

Nvidia, das zeitweise wertvollste Unternehmen der Welt, produziert die KI-Chips, die Rechenzentren weltweit benötigen. Die schnellsten Modelle, etwa vom Typ B200, sieht die US-Regierung als sicherheitsrelevante Technologie an und beschränkt oder verbietet den Export nach China. Seit Jahren verfolgen Experten und Ermittlungsbehörden Spuren, wie China dennoch über Tarnfirmen im Ausland an diese Chips herankommt.

Auch auf politischer Ebene wirkte Peking auf US-Politiker und -Unternehmen ein, um die Exportbeschränkungen zumindest teilweise aufzuheben. Der Nvidia-Chef hatte sich mehrfach kritisch zu den Handelsauflagen geäußert und für eine Liberalisierung geworben - was auch Pekings Interesse ist.

Wann und wie Alice Huang den Nvidia-Chef erstmals kennenlernte, ist bislang nicht bekannt. Im Netz veröffentlichte Fotos von Branchentreffen zeigen beide gemeinsam bereits 2024. Im Jahr zuvor war sie Geschäftsführerin von Megaspeed geworden. Insider berichten gegenüber US-Medien, dass Alice Huang auch mit anderen wichtigen Köpfen der Branche im Austausch stand und dort offenbar bekannt war für ihren direkten Draht zum Nvidia-Boss.

Alice Huang und Jensen Huang im Juni 2024 am Rande eines Branchentreffens in Taiwan. Quelle: imago images | EyePress / Newscom

Sie selbst hat sich zu den Vorwürfen bislang nicht öffentlich geäußert. Das chinesische Außenministerium wies die Medienberichte über das mögliche Ausspionieren des Nvidia-Chefs als "unbelegte Spekulation" zurück.

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Geschäftsfrau, Geheimagentin - oder beides?

Die persönlichen Hintergründe von Alice Huang sind kaum bekannt. Selbst zu ihrem Alter, wohl Ende 40, kursieren mehrere Angaben ohne klare Quellenangabe. Spuren im Netz deuten darauf hin, dass sie vor ihrer Unternehmer-Tätigkeit als Journalistin für den staatlichen Rundfunk Chinas gearbeitet hat. Mehrere der Geschäftspartner, mit denen sie danach Investments tätigte, sind in chinesischen Expertenkreisen bekannt.

Ob Alice Huang gezielt von Peking auf Jensen Huang angesetzt wurde oder ob der chinesische Staat nachträglich die bestehende Geschäftsbeziehung anzapfen wollte, ist nicht geklärt. Ebenfalls noch nicht bekannt ist, wann die Affäre beider Manager begann und ob Alice Huang Einblicke in vertrauliche Nvidia-Geschäftsgeheimnisse erhielt.

Agierte Alice Huang als Strohfrau für chinesische Konzerne?

Laut dem Unternehmer und China-Kenner Desmond Shum war Megaspeed etwa damit beschäftigt, für chinesische Netzgiganten wie Alibaba Serverfarmen aufzubauen. Shum argumentiert, dass Alice Huangs Rolle auch die einer Geschäftsvermittlerin gewesen sein könnte, die als Strohfrau die tatsächlichen Profiteure der Chip-Deals in China verschleiern sollte.

Eine Affäre des Nvidia-Chefs Huang mit einer möglichen chinesischen Spionin erschüttert den Chiphersteller. Über die wirtschaftlichen Folgen berichtet Valerie Haller an der Börse. 09.11.2026 | 1:39 min

Shum verweist darauf, dass Alice Huang in der Vergangenheit bereits in solchen Rollen für chinesische Investmentfirmen gearbeitet habe - wohl mindestens seit 2015. Darunter seien auch Firmen mit Bezug zur Gaming-Industrie gewesen, vor dem KI-Boom das wichtigste Geschäftsfeld von Nvidia.

Für Shum ist darum aktuell noch nicht klar, ob hinter der Beziehung von Alice Huang mit dem Nvidia-Chef primär das Sammeln von Geheimdienstinformationen oder kommerzielle Interessen chinesischer Unternehmen standen. Möglich ist, dass beides zutrifft.

Megaspeed kündigte am Donnerstag an, mit US-Ermittlern bei der Aufklärung kooperieren zu wollen.

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