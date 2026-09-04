Kann Trump weiterregieren wie bisher?:Die wichtigsten Daten zu den Midterms in den USA
von Luis Schwenk
Wann wird gewählt, welche Ämter werden vergeben und wie geht es danach weiter? Alle wichtigen Termine der Midterm Elections in den USA auf einen Blick.
Wann passiert was - ein Überblick
- Die Primaries (parteiinterne Vorwahlen): 3. März bis 15. September
- Der Wahltag: 3. November
- Der Übergang: 4. November bis 3. Januar
- Die Vereidigung: 3. Januar 2027
3. März bis 15. September: Was passiert bei den Primaries?
Bei den Primary-Wahlen werden in jedem Bundesstaat die Kandidaten für die Midterm-Wahl der Republikaner und Demokraten auserkoren. Gewinnt ein Kandidat oder eine Kandidatin die Vorwahl, tritt er oder sie bei den Midterms - den Zwischenwahlen - an und kann in den Kongress oder als Gouverneur gewählt werden.
In den Primaries treffen beide Parteien damit auch eine strategische Entscheidung, mit der sie ihre politische Richtung für die Wahl vorgeben. Die ersten Primary-Wahlen fanden am 3. März in North Carolina, Texas und Arkansas statt. Die letzte Primary-Wahl ist am 15. September in Delaware.
3. November: Was passiert am Wahltag?
Am 3. November werden in der Kongresswahl alle 435 Sitze des Repräsentantenhauses neu gewählt. Im Senat werden zusätzlich 35 der 100 Sitze neu vergeben und für eine Amtszeit von sechs Jahren gewählt.
Eigentlich stünden nur 33 Senatssitze zur Wahl, doch da sowohl Vize-Präsident JD Vance als auch Außenminister Marco Rubio ihren Sitz aufgrund ihrer Positionen in Trumps Kabinett aufgegeben haben, werden im November auch ihre Nachfolger bestimmt.
In 36 Staaten und drei US-Territorien werden zudem neue Gouverneure gewählt. Außerdem werden in den Bundesstaaten neben den Gouverneurswahlen auch wichtige Regierungsämter neu vergeben. In vielen Teilen der USA finden zusätzliche Regional- und Bürgermeisterwahlen statt.
Das macht den 3. November in vielerlei Hinsicht zu einem Super-Wahltag, an dem die Wählerinnen und Wähler in den USA auf mehreren Ebenen die politische Richtung ihres Landes beeinflussen können.
Wird nur am 3. November gewählt?
Nein, in vielen US-Bundesstaaten wird schon vor dem Wahltag gewählt. In manchen Bundesstaaten bis zu 50 Tage vor dem Wahltag. Der 3. November ist damit der letzte Tag, an dem US-Bürger mit Wahlberechtigung ihre Stimme abgeben können.
Wo wird gewählt?
In allen 50 US-Bundesstaaten und in fünf US-Territorien wie Puerto Rico oder Guam, die nicht stimmberechtigte Repräsentanten wählen.
4. November bis 3. Januar: Was passiert nach der Wahl?
Nachdem alle Stimmen abgegeben wurden, kann das Auszählen teils mehrere Wochen dauern, bis alle Ergebnisse offiziell bekannt sind.
Auf die Wahl folgt dann eine Übergangsperiode, in der die neu gewählten Abgeordneten nach Washington reisen und ein verpflichtendes Einführungsprogramm besuchen, in dem sie auf ihre neue Rolle vorbereitet werden. Dabei stehen vor allem Trainings zu Sicherheit, Budgetfragen und anderen organisatorischen Einführungen auf dem Tagesplan. In dieser Zeit können Parteien oder Kandidaten zudem die Ergebnisse der Wahlen anfechten.
Diese Beschwerden werden dann zwar von Gerichten aufgearbeitet, am Ende entscheiden aber das Repräsentantenhaus und der Senat selbst über die Rechtmäßigkeit der Wahl.
3. Januar: Was macht der neue Kongress?
Die amerikanische Verfassung sieht vor, dass die neuen Repräsentanten sich am 3. Januar eines Jahres versammeln, um den neuen Kongress zu bilden. Da der 3. Januar 2027 auf einen Sonntag fällt, ist es theoretisch möglich, dass der erste Tag des neuen Kongresses auf Montag, den 4. Januar, verlegt wird.
Sollten die Demokraten im Repräsentantenhaus die Mehrheit der Sitze gewinnen, könnten sie den "Speaker of the House" stellen und damit maßgeblichen Einfluss auf die Gesetzgebung und Agenda im Repräsentantenhaus zurückgewinnen. Bei einem Sieg der Republikaner bliebe deren derzeitige Macht erhalten.
Die Wahl zum "Speaker" findet laut amerikanischer Verfassung am ersten Versammlungstag des neuen Kongresses statt und ist damit der wichtigste und erste Tagesordnungspunkt des neuen Repräsentantenhauses.
Behalten die Republikaner ihre jetzige Mehrheit, kann US-Präsident Trump wie bisher regieren. Eine demokratische Mehrheit im Repräsentantenhaus oder Senat könnte Trumps Handlungsspielraum als Präsident massiv einschränken und ihn zu einem teils handlungsunfähigen sogenannten "Lame-Duck"- Präsidenten machen.
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