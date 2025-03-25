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ZDFheute Update

Trump-Effekt-Newsletter: Das ZDFheute USA-Update zu den Midterms

Die Silhouette Donald Trumps vor einer US-Flagge, darunter der Schriftzug "Der Trump-Effekt"

ZDFheute US-Update:Dein Newsletter zum Trump-Effekt

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Midterms 2026 verstehen

Wahlen in den USA: Aktuelle Nachrichten

  1. Eine gehisste US-Flagge vor dem Kapitol in Washington

    Hohe Preise, Abschiebungen, teure Kriege:Midterms: Die wichtigsten Wahlthemen

    von Tina Andrecht
    mit Video1:17
  2. Die wichtigsten Personen der Midterms mit Farbverlauf

    Strategen, Strippenzieher, Shootingstars:Diese Politiker könnten die US-Midterms entscheiden

    von Tina Andrecht
    mit Video1:17
  3. U.S. Kapitol

    Midterms 2026 in den USA:Die spannendsten Duelle bei den Midterms

    von Benjamin Daniel
    Video1:17
  4. Wähler in de USA

    Machtprobe Midterms:Amerika vor der Verfassungskrise?

    von Elmar Theveßen
    mit Video6:14
  5. Ein Briefkasten zur Abgabe von Wahlunterlagen

    Politik | auslandsjournal:Machtprobe Midterms

    von Elmar Theveßen
    Video6:14
  6. Das Gebäude des Obersten Gerichtshofs der USA.

    Niederlage vor Midterms in den USA:Supreme Court stoppt Trumps Briefwahl-Beschränkungen

    mit Video1:11
  7. Donald Trump mit Farbverlauf

    Warum die US-Midterms so wichtig sind:Wird Donald Trump zur "lahmen Ente"?

    von Tina Andrecht
  8. Trump spricht bei einer Tagung der Republikaner.

    Nachrichten | heute:Trump verspricht Geld bei Wahlgewinn

    von David Sauer
    Video1:40

auslandsjournal - der Podcast

US-Präsident Donald Trump mit erhobener Faust als Schatten vor US-Flagge in Weltkugel-Form

Der Trump Effekt