US-Zwischenwahlen in den USA: OSZE-Beobachter nicht eingeladen

Zu den Midterms sind erstmals keine Wahlbeobachter der OSZE eingeladen. Die Organisation kritisiert die "Abkehr von einer etablierten demokratischen Praxis" – nicht zum ersten Mal.

Einige wenige Duelle entscheiden bei den US-Midterms über die politische Machtverteilung in Amerika. An diesen Kandidaten hängen die Mehrheitsverhältnisse im Kongress. 18.09.2026 | 1:17 min

Wie fair werden die US-Kongresswahlen im Herbst? Auf genau diese Frage liefern normalerweise Wahlbeobachter eine Antwort - doch genau mit diesen Beobachtern soll die Trump-Administration nun gebrochen haben.

"Ich bedauere diese Entscheidung zutiefst", erklärte Pere Joan Pons, der Präsident der Parlamentarischen Versammlung der OSZE. Zum ersten Mal seit 20 Jahren seien die Wahlbeobachter nicht zu US-Wahlen eingeladen worden. "Diese Entscheidung steht für eine deutliche Abkehr von der bewährten demokratischen Praxis", so Pons weiter.

Die Nachricht fällt mitten in die heiße Wahlkampfphase der sogenannten Midterms: Am 3. November wählen die US-Amerikaner große Teile ihres Kongresses neu. Bereits seit Monaten warnt US-Präsident Donald Trump vor einer angeblichen Wahlmanipulation, die seinen Republikanern die Midterms kosten würde. Doch die Vorwürfe sind den OSZE-Beobachtern nicht neu.

Für Trump steht bei den Midterms im November viel auf dem Spiel. Noch unentschlossene Wähler will er überzeugen. Sein Ziel: die republikanische Mehrheit im Kongress halten. 10.09.2026 | 29:41 min

OSZE-Beobachter kritisierten Trump bereits früher

Bereits bei vergangenen Wahlen warf Trump den Demokraten Betrug vor - und bereits damals kritisierten ihn die OSZE-Beobachter dafür. Der US-Präsident untergrabe das Vertrauen in faire Abstimmungen, urteilten die Wahlprüfer in ihrem Bericht zur letzten Präsidentschaftswahl. Mehrfach rügten die OSZE-Beobachter auch Trumps Rhetorik:

Der Wahlkampf war von Desinformation und Gewaltvorfällen geprägt. Dazu zählte auch die scharfe und intolerante Rhetorik eines Kandidaten gegenüber Frauen und Einwanderern. „ OSZE-Bericht zur US-Präsidentschaftswahl 2024

In der Analyse setzten sich die Wahlprüfer bereits mit einem zentralen Vorwurf auseinander, den Trump auch aktuell immer wieder erhebt: dem vermeintlichen Betrug bei Briefwahl-Unterlagen. Doch schon damals habe Trump für diese Behauptung keine Belege geliefert, erklärte die Beobachtergruppe. Und auch den Verdacht einer illegalen Stimmabgabe durch Nicht-Amerikaner griff der letzte Bericht bereits auf. So hätten die Republikaner die Wählerlisten angefochten - einige Gesprächspartner der Wahlbeobachter sahen darin einen möglichen Einschüchterungsversuch gegenüber Wählern mit Migrationsgeschichte."

Trump hatte zuletzt immer wieder eine Manipulation der Wahlmaschinen vermutet - und auch dieser Frage gingen die Wahlprüfer bereits in ihrem letzten Bericht nach. Zwar habe es bei der vergangenen Wahl vereinzelt Störungen bei älteren Systemen gegeben, heißt es in dem Dokument. Doch die Beobachter fanden keinen Hinweis auf manipulierte Auszählungen. Deutlich kritischer sahen die Beobachter die Verbreitung von vermeintlichen Sicherheitsbedenken, die die Glaubwürdigkeit des Wahlprozesses infrage stellten.

Trump droht, bei den Zwischenwahlen die Mehrheit im Kongress zu verlieren. Deshalb versucht er, mit allen Mitteln Zweifel an den Regeln zu säen. Vor allem die Briefwahl hat er im Fokus. 16.09.2026 | 10:55 min

Washington drängte auf Etat-Kürzungen

Die OSZE-Gruppe setzte sich damals nicht nur mit solchen Vorwürfen auseinander - sondern auch mit Trumps Umgang bei einer möglichen Wahlniederlage. So zweifelten die Beobachter, ob Trump einen Sieg seiner damaligen demokratischen Kontrahentin Kamala Harris akzeptiert hätte.

Nach dem Bericht hatte sich das Verhältnis zwischen dem Weißen Haus und der OSZE weiter verschlechtert. So hatten die USA die OSZE im Dezember aufgefordert, ihren Jahresetat bis Ende 2026 um mindestens 15 Millionen Euro zu kürzen. Washington drängte die Organisation zudem, sich auf "Missionen zur Unterstützung von Stabilität und Frieden" zu konzentrieren - statt auf die "Umgestaltung des innenpolitischen Lebens" ihrer Teilnehmerstaaten.

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Quelle: Mit Material von AFP