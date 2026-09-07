Bei den Midterms steht US-Präsident Donald Trump nicht auf dem Stimmzettel. Und trotzdem steht bei den Kongresswahlen für den Republikaner einiges auf dem Spiel.

Warum die Midterms für Trump und die USA so wichtig sind

Welche Bedeutung hat die Wahl für US-Präsident Donald Trump? 04.09.2026 | 1:10 min

Es ist der 16. März 2026. US-Präsident Donald Trump steht im Weißen Haus und spricht über Kuba. Auf die Frage, was die USA mit der Insel machen könnten, sagt er: "Ich denke, ich kann damit machen, was ich will."

Der Satz bezieht sich auf Kuba und doch beschreibt er, wie der 80-Jährige präsidiale Macht versteht. Die Frage ist: Wie weit trägt sein Verständnis von Macht tatsächlich?

US-Amerikaner wählen neuen Kongress

Die Antwort hängt auch davon ab, wer nach den Midterms den Kongress kontrolliert. Denn Trump regiert zwar in vielen Bereichen per Dekret und hat die Befugnisse des Präsidenten weit ausgelegt. Doch auch er ist auf den Kongress, also Repräsentantenhaus und Senat, angewiesen.

Denn das amerikanische System beruht auf "Checks and Balances": Präsident und Kongress teilen sich die politische Macht. Bei bestimmten Vorhaben kommt der Präsident am Kongress nicht vorbei.

Was sind die verschiedenen Rollen im US-System?

US-Senatoren US-Senatoren vertreten die Interessen ihres Bundesstaats im Senat. Der muss Bundesgesetzen zustimmen, damit diese in Kraft treten. US-Senatoren haben zudem eine überwachende und beratende Funktion, indem sie etwa der Wahl hoher Regierungsbeamter, Richter oder Botschafter zustimmen müssen. Für jeden Bundesstaat sitzen zwei Senatoren oder Senatorinnen im Senat, insgesamt 100. US-Repräsentanten Die 435 Mitglieder des Repräsentantenhauses werden alle zwei Jahre neu gewählt. Sie vertreten einzelne Wahlkreise innerhalb eines Bundesstaates und sind ebenfalls maßgeblich an der Gesetzgebung beteiligt. Das Repräsentantenhaus kann als einziges Organ Steuer- und Finanzgesetze vorschlagen und ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten einleiten. US-Gouverneure Gouverneure sind Staats- und Regierungschefs ihres jeweiligen Bundesstaates und leiten dort die Regierungsgeschäfte. Zwar haben sie keinen direkten Einfluss auf die Bundesgesetzgebung, sind ihrem Bundesstaat jedoch für Bildung, Infrastruktur, Strafrecht und das Gesundheitswesen verantwortlich - im US-System weitreichende Befugnisse.

Am 3. November wählen die US-Amerikaner einen neuen Kongress. Trumps Republikaner müssen ihre knappen Mehrheiten in beiden Kammern verteidigen. Die Demokraten versuchen, sie zurückzugewinnen.

Für den US-Präsidenten ist das entscheidend. Behält seine Partei beide Kammern, kann er seine Politik mit vergleichsweise wenig Widerstand fortsetzen. Verliert sie eine davon, bekommt er einen mächtigen Gegenspieler.

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Was für Präsident Trump auf dem Spiel steht

US-Politikwissenschaftler Jack A. Goldstone sieht deshalb in den Midterms eine Richtungsentscheidung für die letzten beiden Jahre von Trumps Präsidentschaft.

Sollten die Republikaner ihre Mehrheiten verteidigen, hätte Trump weitgehend freie Hand für seine politische Agenda.

Verlöre seine Partei dagegen eine oder beide Kammern, müsse sich Trump auf erheblichen Widerstand einstellen.

Eine demokratische Mehrheit im Repräsentantenhaus könnte Untersuchungen gegen die Regierung vorantreiben und bei den Staatsausgaben Druck auf das Weiße Haus ausüben.

Ein demokratischer Senat könnte wichtige Personalentscheidungen blockieren. Trump bliebe Präsident. Aber die politische Umgebung, in der er regiert, wäre eine andere.

Die hohen Preise in den USA sind weiterhin das laut Umfragen drängendste Problem des Landes. Werden steigende Lebenshaltungskosten die Zwischenwahlen im November entscheiden? 06.05.2026 | 1:26 min

Wie zufrieden ist die Wählerschaft mit der US-Regierung?

Gleichzeitig gelten Midterms historisch oft als Abstimmung über die bisherige Amtsführung des Präsidenten. Trumps Politik bei Wirtschaft und Außenpolitik steht dabei ebenso zur Debatte wie die hohen Lebenshaltungskosten.

Mehrere aktuelle Umfragen zeigen, dass ein großer Teil der US-Amerikaner das Land auf dem falschen Kurs sieht. Diese Stimmung könnte den Demokraten in die Hände spielen. Denn obwohl Trump das politische Gesicht der Republikaner bleibt, könnte gerade seine Präsidentschaft manche Wähler dazu bewegen, gegen Kandidaten seiner Partei zu stimmen.

Aktuelle Prognosen sehen die Demokraten mit Chancen, das Repräsentantenhaus zurückzugewinnen. Im Senat ist die Ausgangslage für sie schwieriger. Sicher ist deshalb keineswegs, dass die Republikaner ihre Mehrheit verlieren.

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Midterms als Probelauf für die Wahl 2028?

US-Politologe Goldstone geht noch einen Schritt weiter. Für ihn entscheidet sich bei den Midterms nicht nur, wer den Kongress kontrolliert. Die Wahl sei auch ein Test dafür, wie weit die Regierung ihren Einfluss auf Wahlorganisation und staatliche Institutionen ausdehnen könne.

Die Trump-Regierung versucht unter anderem bei Briefwahl und Wählerlisten, ihren Einfluss auszuweiten. Dagegen gibt es Widerstand von Bundesstaaten und Gerichten.

Goldstone bezeichnet die Midterms deshalb als eine Art Probelauf für die Präsidentschaftswahl 2028. Was 2026 bei Wahlregeln, juristischen Auseinandersetzungen und den Grenzen präsidentieller Macht durchgesetzt wird, könnte später zum Präzedenzfall werden.

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Midterms mehr als Kräftemessen zwischen Parteien

Auch wenn Trump selbst nicht auf dem Stimmzettel steht, entscheiden die US-Amerikaner darüber, wie viel politischen Spielraum er in den letzten beiden Jahren seiner Amtszeit hat. Die Midterms sind deshalb mehr als ein Kräftemessen zwischen Republikanern und Demokraten.

Sie werden auch zum Test dafür, wie widerstandsfähig die amerikanischen Institutionen gegenüber einem Präsidenten sind, der die Grenzen seiner Macht möglichst weit auslegt.

Katharina Schuster ist Korrespondentin im ZDF-Studio in Washington D.C.

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