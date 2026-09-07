Am 3. November entscheiden die US-Wähler auch über die Macht des Präsidenten in der zweiten Amtshälfte. Sie wählen ein neues Parlament und wichtige Ämter in den Bundesstaaten.

Bei den Midterms 2026 werden das Repräsentantenhaus und Teile des Senats neu gewählt. Welche Bedeutung hat die Wahl für US-Präsident Donald Trump? 04.09.2026 | 1:10 min

Für Donald Trump steht viel auf dem Spiel. Die Wahlen in der Mitte seiner Amtszeit, die "Midterms", gelten als Stimmungstest für den amtierenden Präsidenten. Im Fokus steht die Kongresswahl. Verlieren die Republikaner die Mehrheit in einer der beiden Parlamentskammern, wird es für sie deutlich schwieriger, Gesetzesvorhaben durchzubringen.

Doch es steht noch mehr auf den Stimmzetteln der US-Wähler. Die Ergebnisse prägen die Handlungsspielräume des US-Präsidenten für den Rest seiner Amtszeit. Hier ein Überblick.

Der Kongress ist die Legislative der USA, also die gesetzgebende Gewalt. Er besteht aus dem Senat und dem Repräsentantenhaus. Beide Kammern müssen in den meisten Fällen bei Gesetzen zusammenarbeiten. Das Repräsentantenhaus gilt als bürgernäher. Der Senat repräsentiert die Bundesstaaten.

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Das Repräsentantenhaus - Powerhouse und Themensetzer

Das Repräsentantenhaus ist die größere Kammer des Kongresses. Alle 435 Sitze werden alle zwei Jahre neu gewählt. Wer die Mehrheit im Repräsentantenhaus hat, bestimmt die politische Agenda, also Themen und Tagesordnung, und den einflussreichen "Speaker of the House", den Vorsitzenden.

Die 435 Sitze werden auf die Bundesstaaten verteilt, entsprechend ihrer Bevölkerungszahl. Das heißt: Je mehr Einwohner ein Staat hat, desto mehr Wahlbezirke hat er und kann auch mehr Abgeordnete nach Washington schicken. Bei den Wahlen versuchen die Parteien in den Bezirken die Mehrheit zu gewinnen, damit sie ihren Abgeordneten entsenden können.

Alle zehn Jahre findet eine Volkszählung statt, der "Census". Danach werden die Wahlbezirke neu eingeteilt, genannt Redistricting. Auch zwischendurch passen einige Bundesstaaten den Zuschnitt ihrer Wahlkreise aus wahltaktischen Gründen an: Mit dem sogenannten Gerrymandering.

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Der Senat - die große Kontrollinstanz

Der Senat hat große Bedeutung: Er bestätigt unter anderem Kabinettsmitglieder, Botschafter sowie Richterinnen und Richter des Supreme Court.

Der Senat besteht aus 100 Mitgliedern. Anders als im Repräsentantenhaus spielt die Einwohnerzahl für die Sitzverteilung keine Rolle: Jeder Bundesstaat stellt zwei Senatoren. Sie sind für sechs Jahre gewählt.

Es werden nie alle 100 Sitze gleichzeitig gewählt, sondern jeweils ein Drittel - eingeteilt in Senate Class 1, 2 und 3. Bei den Midterms 2026 sind es 35 Sitze, 33 davon aus "Senate Class 2", die gemeinsam im selben Sechsjahresrhythmus gewählt werden.

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Mit Blick auf die Mehrheit im Senat ist es für die Parteien von großer Bedeutung, wie viele Sitze sie bei einer Wahl verteidigen müssen: 2026 sind es für die Republikaner 22, für die Demokraten 13.

Mit der "Filibuster" genannten Taktik kann im Senat eine Minderheit eine Abstimmung blockieren. Deswegen geht es bei den Midterms auch darum, ob eine Partei nicht nur die einfache Mehrheit erlangt. Nur mit einer Mehrheit von 60 statt 51 Stimmen kann sie die politische Blockade "Filibuster" beenden.

Gouverneurswahlen - der Einfluss der US-Bundesstaaten

Bei den Midterms 2026 stehen zudem in 36 von 50 Bundesstaaten und 3 Territorien Gouverneurswahlen an. Gouverneurin oder Gouverneur sind Regierungschefin oder Regierungschef eines Bundesstaates. Sie beeinflussen Verwaltung, Bildung und teilweise auch die Organisation von Wahlen.

Sie haben großen Einfluss darauf, wie mächtig der US-Präsident ist, denn sie können Bundesprogramme umsetzen oder bremsen. Sie können Klagen gegen die Regierung in Washington einreichen und sie können in kritischen Situationen eigene Maßnahmen ergreifen.

Dazu gehört der Einsatz der Nationalgarde für die öffentliche Sicherheit, aber auch der Umgang mit Krisen, beispielsweise die Maßnahmen im Umgang mit der Corona-Pandemie.

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Wahl der Landesparlamente

Die meisten US-Bundesstaaten haben auch auf Landesebene zwei Kammern mit Senat und Repräsentantenhaus. Für die Midterms 2026 sind Wahlen in 88 Kammern von 46 Bundesstaaten vorgesehen.

Die Landesparlamente können den US-Präsidenten zwar nicht direkt kontrollieren. Durch ihren Einfluss auf Wahlregeln, Wahlkreiszuschnitte und die Umsetzung von Bundesgesetzen entscheiden sie jedoch auch darüber, wie viel politische Macht ein Präsident tatsächlich ausüben kann.

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