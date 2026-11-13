Erst Trump, jetzt Demokraten: Wie junge US-Wähler ticken

Midterms in den USA:Junge US-Wähler: Vom Trump-Lager zu den Demokraten
von Victoria Weskamp, Washington D.C.
Vor zwei Jahren konnte Trump viele junge US-Wähler für sich gewinnen. Bei den Midterms wählten sie häufiger demokratisch. Besonders junge Männer schwenkten um.
Die Demokraten haben die Midterms deutlich für sich entschieden. Die Unter-30-Jährigen machten dabei rund zehn Prozent der Wählerschaft aus – und unterstützten die Demokraten besonders deutlich: Laut der Nachrichtenagentur AP stimmten rund sieben von zehn von ihnen bei der Wahl zum Repräsentantenhaus für demokratische Kandidaten. Auch bei mehreren Senats- und Gouverneurswahlen, über die bei den Zwischenwahlen abgestimmt wurde, unterstützten junge Wähler mehrheitlich demokratische Kandidaten.
Auch die Unzufriedenheit mit Donald Trump spielte dabei offenbar eine wichtige Rolle. Rund sechs von zehn jungen Wählern nannten ihre Ablehnung des republikanischen US-Präsidenten als einen Grund für ihre Wahlentscheidung.
Besonders junge Männer kehren Trump den Rücken
Auffällig ist vor allem die Entwicklung bei jungen Männern unter 30 Jahren. Laut einer Auswertung der Nachrichtenagentur AP hatte bei der Präsidentschaftswahl 2024 noch die Mehrheit von ihnen den Republikaner Trump gewählt. Zwei Jahre später zeigt sich ein völlig anderes Bild: Beispielsweise lagen die Demokraten diesmal bei der Wahl zum Repräsentantenhaus in dieser Altersgruppe vorne. Laut AP hat sich der Vorsprung zwischen den Parteien um rund 50 Prozentpunkte zugunsten der Demokraten verschoben.
Im Wahlkampf 2024 hatten die Republikaner gezielt um die Stimmen junger Männer geworben. Eine wichtige Figur bei dieser Mobilisierung war der konservative Aktivist Charlie Kirk. Mit Campusveranstaltungen und über soziale Medien versuchte er, junge Trump-Anhänger zu gewinnen. Trump dankte Kirk nach seinem Wahlsieg persönlich und würdigte dessen und den Einsatz seines Teams als "unermüdlich".
Im September 2025 wurde Kirk bei einer Veranstaltung an einer Universität im US-Bundesstaat Utah erschossen. Seine Organisation Turning Point USA setzte ihre Arbeit fort.
Experten wie der Jugendwahlforscher John Della Volpe betonen jedoch, welche Bedeutung Kirk für die Mobilisierung junger Konservativer hatte. Über Jahre habe er eine besondere Verbindung zu dieser Generation aufgebaut, die sich nur schwer ersetzen lasse.
Was junge Amerikaner beschäftigt
Junge Amerikaner sind vor allem um die Wirtschaft des Landes besorgt. Schon bei der Präsidentschaftswahl 2024 gehörten die hohen Lebenshaltungskosten zu ihren wichtigsten Themen. Laut einer Befragung des Jugendwahlforschungszentrums "CIRCLE" an der Tufts University in Massachusetts nannten 64 Prozent der 18- bis 34-Jährigen dieses Problem als eines ihrer drei größten Anliegen. Auch die Gesundheitsversorgung und das Recht auf Abtreibung spielten damals eine wichtige Rolle.
Bei den Midterms 2026 stand die Wirtschaft erneut an erster Stelle. 52 Prozent der Wähler unter 30 Jahren zählten laut "CIRCLE" Wirtschaft und Arbeitsplätze zu den drei wichtigsten Problemen der USA. Dahinter folgten die Gesundheitsversorgung mit 42 Prozent und der Krieg gegen Iran mit 27 Prozent.
Nicht nur bei jungen Wählern, auch in der gesamten Wählerschaft stieß Trumps Wirtschaftspolitik auf Kritik: Laut einer Umfrage der Nachrichtenagentur AP waren rund zwei Drittel der Befragten der Ansicht, dass seine Politik die wirtschaftliche Lage verschlechtert habe.
Junge Wähler bleiben umkämpft
Ob die Demokraten auch langfristig auf die Unterstützung junger Amerikaner zählen können, bleibt allerdings offen. Darauf weist der Jugendwahlforscher John Della Volpe gegenüber der US-Zeitung "Washington Post" hin. Viele junge Wähler fühlten sich keiner der beiden großen Parteien mehr fest verbunden. Sie seien "weder Republikaner noch Demokraten", sondern "für beide Seiten erreichbar".
Victoria Weskamp berichtet aus dem ZDF-Studio in Washington, D.C.
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