USA vor den Midterms: Hohe Inflation schwächt Trump

USA vor den Midterms:Die hohe Inflation belastet Trumps Wahlkampf
von Anne Sophie Feil, Washington, D.C.
Kurz vor den Midterms steigt die Inflation in den USA auf 3,7 Prozent. Hohe Spritpreise und Zölle belasten viele Haushalte und setzen Trump politisch unter Druck.
Viele Wähler in den USA hatten Donald Trump auch deshalb zum Präsidenten gewählt, weil er versprochen hatte, die Wirtschaft zu stärken und die Preise zu senken. Zwei Jahre später und unmittelbar vor den Midterms wächst jedoch die Sorge vor steigenden Lebenshaltungskosten.
USA: Energiekosten treiben die Teuerung
Im September stiegen die Verbraucherpreise in den USA im Vergleich zum vergangenen Jahr um 3,7 Prozent. Im August hatte die Inflationsrate im Jahresvergleich bereits 3,4 Prozent betragen. Haupttreiber dieser Entwicklung sind die Energiepreise. Seit Beginn des Kriegs zwischen den USA und Iran wird nur noch wenig Öl durch die Meerenge Hormus im Persischen Golf transportiert. Das hat die Kraftstoffpreise weltweit deutlich steigen lassen.
An den Tankstellen in den Vereinigten Staaten kostet Benzin im Landesdurchschnitt mehr als 4,16 Dollar pro Gallone (entspricht etwa 3,8 Litern), Diesel kostet stellenweise mehr als sechs Dollar. Das erscheint für deutsche Tankstellenkunden zwar vergleichsweise günstig, doch für die sehr autoabhängigen Amerikaner ist dieser Anstieg um über 34 Prozent innerhalb eines Jahres schwer zu verkraften.
Zusätzlich verteuern Importzölle sowohl ausländische Waren als auch im Inland hergestellte Produkte, die auf importierten Bauteilen basieren. Dazu zählen zum Beispiel Elektronik, Maschinen und bestimmte Lebensmittel. Laut einer Studie der US-Notenbank Fed gibt der Einzelhandel etwa die Hälfte dieser höheren Importkosten an die Kunden weiter. Durch den nachlassenden Preisdruck können es sich demnach zudem mehr heimische Hersteller leisten, ihre Preise zu erhöhen.
Für die regierenden Republikaner ist die wirtschaftliche Lage vor den Wahlen am 3. November ein ernstes Problem. Laut einer Umfrage von AP-NORC bewerten etwa 79 Prozent der US-Amerikaner Trumps Umgang mit den Lebenshaltungskosten negativ, 74 Prozent zeigen sich mit seiner Wirtschaftspolitik unzufrieden. Die realen Stundenlöhne sanken im September im Jahresvergleich um durchschnittlich 0,7 Prozent, die Kaufkraft der Haushalte ging zurück.
Demokraten machen Trump verantwortlich
Die Opposition nutzt die Daten für Kritik an den Republikanern. Der demokratische Abgeordnete Brendan Boyle aus Pennsylvania verwies auf aus seiner Sicht nicht eingelöste Wahlversprechen der Regierung:
Mehr als 600 Tage nach Beginn seiner zweiten Amtszeit habe Trump "genau das Gegenteil getan und die Kosten für amerikanische Familien mit einem katastrophalen Krieg in Iran und seinen rücksichtslosen Zollsteuern in die Höhe getrieben". Boyle fügte hinzu: "Trump hat niemanden außer sich selbst für seine gebrochenen Versprechen und sein wirtschaftliches Versagen verantwortlich zu machen, und das amerikanische Volk weiß das."
Das Weiße Haus weist die Kritik zurück. Wirtschaftsberater Kevin Hassett räumte beim Sender Fox Business ein, der Inflationsbericht sei enttäuschend, betonte aber: "Viele von Trumps Maßnahmen helfen, die Inflation niedrig zu halten, aber der Energieschock ist heute das Hauptthema." Trump selbst relativierte bei Wahlkampfauftritten und erklärte:
Wirtschaftsexperten sehen die Verantwortung primär bei der Regierungspolitik. Adam Posen, Präsident des Peterson-Instituts für internationale Ökonomie in Washington, sagte dem Spiegel: "Trump-Wähler fühlen sich in vielerlei Hinsicht im Stich gelassen. Der Präsident hat ausdrücklich versprochen, die Preise zu senken, tatsächlich sind sie gestiegen."
Politische Folgen für den Kongress
Die anhaltend hohe Inflation erhöht den Druck auf die US-Notenbank Federal Reserve, die Leitzinsen weiter anzuheben, um die Inflation zu dämpfen. Das wiederum verteuert Kredite und Hypotheken für Bürger und Unternehmen.
Laut Umfragen geraten Republikaner auch in einigen traditionell sicheren Wahlkreisen - beispielsweise in Texas - unter Druck. Ein Verlust einer oder beider Kammern des Kongresses durch die Wahl würde Trumps politische Handlungsspielräume in den verbleibenden Amtsjahren deutlich begrenzen.
Anne Sophie Feil ist Reporterin im ZDF-Studio Washington, D.C.
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