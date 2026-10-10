Zu Beginn seiner zweiten Amtszeit versprach Donald Trump den USA ein "goldenes Zeitalter". Die wirtschaftliche Bilanz kurz vor den Midterms: Was kostet uns der US-Präsident?

Fast zwei Jahre ist Donald Trump nun wieder Präsident. Vor den Midterms stellt Florian Neuhann in "WISO – Wirtschaft erklärt" die große Trump-Rechnung für unsere Wirtschaft aus. 10.10.2026 | 10:01 min

Ja, es gibt sie: Anleger, die seit Beginn von Donald Trumps zweiter Präsidentschaft finanziell dazugewonnen haben. Und das sind nicht nur Leute aus dem Umfeld des US-Präsidenten, die womöglich ihre Insider-Kenntnisse zu Geld gemacht haben - sondern auch viele Sparer in Deutschland, etwa wenn sie in Aktienindizes wie den MSCI World investieren.

Denn in diesem Aktienindex haben US-Aktien ein riesiges Übergewicht - mit fast drei Vierteln des Gesamtwerts. Allein mehr als 20 Prozent entfallen auf fünf US-Tech-Giganten: Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon und Alphabet. Weil der US-Tech-Sektor boomt, steigen die Depotwerte. Deutsche Anleger profitieren somit direkt vom US-KI-Boom - der auch durch Trumps lasche Regulierungspolitik befeuert wird.

Die USA und China liefern sich ein teures Wettrennen um die Vorherrschaft bei Künstlicher Intelligenz. Doch wie stabil ist dieser Boom? WISO - Wirtschaft erklärt mit Florian Neuhann. 12.09.2026 | 10:36 min

Inflation und Zinsen bremsen die Wirtschaft

Für die breite Masse fällt die Bilanz nach knapp zwei Jahren jedoch negativ aus. Das zeigt sich zuerst an den Energiepreisen: Seit dem US-Angriff auf Iran stocken die Öllieferungen aus dem Nahen Osten. Die Folge: Im September stieg die deutsche Inflationsrate nach vorläufigen Zahlen auf 3,3 Prozent - zu hoch.

Um den Preisanstieg einzudämmen, haben Notenbanken wie die US-Fed und die EZB die Zinsen bereits erhöht, weitere Zinserhöhungen sind nicht unwahrscheinlich. Höhere Zinsen bremsen die Konjunktur weltweit. Solange die Öltransporte durch die Straße von Hormus eingeschränkt bleiben und keine diplomatische Lösung in Sicht ist, dürften die Lebenshaltungskosten weiter steigen.

Zölle: Zwar durch Deals entschärft, trotzdem eine Belastung

Eine noch größere Belastung für die Wirtschaft sind Trumps Zölle. Handelsabkommen haben die ersten Maßnahmen zwar entschärft, doch die Zollkosten belasten US-Importeure. Diese geben die Zusatzkosten meist über höhere Preise an die heimischen Verbraucher weiter. Dennoch sind die Einbrüche deutlich spürbar: Die deutschen Exporte in die USA fielen vom ersten Quartal 2025 bis zum ersten Quartal 2026 um 12 Prozent.

Das Europaparlament hat im Sommer dem umstrittene Zollabkommen zugestimmt. Was genau das Abkommen vorsieht und wie es in der Wirtschaft ankam, sagt ZDF-Wirtschaftsexpertin Valerie Haller. 16.06.2026 | 1:33 min

Besonders hart trifft es die Autoindustrie mit einem Minus von über 28 Prozent. Trumps Handelspolitik verschärft damit die Krise deutscher Schlüsselindustrien.

Wie sich Trumps Verschuldung auf uns auswirkt

Hinzu kommt Trumps massive Verschuldung: Seine Steuersenkungen vor allem für Reiche haben die Verschuldung des US-Bundes auf mehr als 40 Billionen US-Dollar steigen lassen. Das schwindende Vertrauen der Märkte trieb die Renditen für US-Staatsanleihen in die Höhe.

Noch nie war die Staatsverschuldung der USA so hoch. Unter anderem Trumps Zollpolitik und der Iran-Krieg haben Konsequenzen. ZDFheute live dazu, was das für die USA und die Welt bedeutet. 21.08.2026 | 34:32 min

Weil US-Papiere als Benchmark für den globalen Finanzmarkt gelten, zogen die Anleihezinsen weltweit nach. Nicht nur, aber auch deshalb muss der deutsche Finanzminister für neue Bundesschulden höhere Zinsen zahlen - was den Spielraum im Bundeshaushalt spürbar verengt.

Knapp zwei Jahre Trump: Einige profitieren, viele verlieren

Unterm Strich profitieren Anleger kurzfristig vom Tech-Boom, der von Trump befeuert wird. Die Gesamtkosten seiner Politik wiegen jedoch schwerer: Sie treffen die US-Mittelschicht ebenso wie die deutsche Wirtschaft, den Steuerzahler und Autofahrer.

Und dabei sind langfristige Lasten in dieser Bilanz noch gar nicht beziffert: höhere Verteidigungsausgaben durch den weitgehenden Rückzug der USA aus der Ukraine-Hilfe - oder die steigenden Folgekosten des Klimawandels nach Trumps Abkehr vom Klimaschutz.

Wichtige Daten im Überblick : Wie geht's der US-Wirtschaft unter Donald Trump? Wachstum, Arbeitslosigkeit, Inflation, Aktien: Wie geht es der US-Wirtschaft nach mehr als einem Jahr unter Präsident Donald Trump? Ein Überblick in Grafiken. von Robert Meyer mit Video 9:59 Grafiken