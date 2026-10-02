Midterms: Trump sieht Republikaner trotz Umfragen auf Erfolgskurs

Vor den Midterms zeigt sich US-Präsident Trump trotz schlechter Umfragewerte zuversichtlich. Die Republikaner machten gute Arbeit, verkauften ihre Erfolge aber nicht gut genug.

Trump hält vor Mitarbeitern eines Lastwagen-Herstellers im texanischen Denton eine Rede. Quelle: AP

US-Präsident Donald Trump hat seine Republikaner bei einem Wahlkampfauftritt in Texas trotz sinkender Zustimmungswerte auf einen Sieg bei den Kongresswahlen am 3. November eingeschworen.

Ich glaube, wir werden gewinnen. Überall, wo ich hingegangen bin, gewinnen wir. „ Donald Trump, US-Präsident

Rund einen Monat vor den wichtigen Parlamentswahlen ließ Trump zugleich erkennen, dass er sich seiner seit längerem schlechten Beliebtheitswerte bewusst zu sein scheint. Er pries zunächst wie üblich seine eigene Politik und betonte dann: Das Einzige, was schlecht laufe, sei die Öffentlichkeitsarbeit. Man leiste "phänomenale Arbeit", verkaufe diese aber vielleicht nicht gut.

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Trump betont Einsatz im Wahlkampf

Außerdem wies Trump den Eindruck zurück, er sei nicht mit vollem Einsatz im Wahlkampf dabei. Sein Engagement für die Kongresswahlen sei so groß wie nie zuvor, sagte der Präsident. Wäre dem nicht so, wäre er zu Hause geblieben.

Am 3. November wählen die Amerikanerinnen und Amerikaner bei den Midterms rund ein Drittel der Senatorinnen und Senatoren neu sowie das gesamte Repräsentantenhaus. Derzeit halten die Republikaner eine knappe Mehrheit in beiden Kongresskammern.

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Trump setzt auf eigene Strahlkraft

Trumps Politik ist laut Umfragen unter anderem wegen der gestiegenen Spritpreise infolge des Iran-Krieges unpopulär. Nach einer aktuellen Umfrage des AP-NORC-Zentrums für Forschung zu öffentlichen Angelegenheiten sind nur 17 Prozent der Erwachsenen in den USA mit Trumps Umgang mit den Lebenshaltungskosten zufrieden. 26 Prozent bewerten seinen Umgang mit der Wirtschaft positiv - ein neuer Tiefstwert.

Seinen schlechten Beliebtheitswerten zum Trotz hat der US-Präsident die Zwischenwahlen mehrfach zu einer Abstimmung über sich selbst erklärt. "Bitte tut so, als würde ich kandidieren", rief er seine Anhänger etwa vor wenigen Wochen bei einem Parteitag der Republikaner in Dallas auf. Der US-Präsident setzt also weiterhin auf seine Strahlkraft und hofft, seine Anhängerschaft auch dann zum Wählen zu mobilisieren, wenn er selbst nicht auf dem Stimmzettel steht.

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Demokraten können auf Mehrheit im Abgeordnetenhaus hoffen

Die Demokraten können sich Hoffnungen machen, zumindest das Abgeordnetenhaus zurückzuerobern. Gelingt ihnen das, könnten sie unter anderem Trumps Gesetzesinitiativen blockieren und Untersuchungen in Gang setzen.

Mit seinen Auftritten in Texas und Oklahoma startete Trump eine 32-tägige Wahlkampfoffensive. Er will in den kommenden Tagen unter anderem in Alabama, Ohio und Nebraska auftreten. Vizepräsident J.D. Vance war am Donnerstag bei einer Wahlkampfveranstaltung in Florida. "Ich habe den einfachsten Job der Welt", sagte der Vizepräsident. "Ich kann darüber sprechen, wie verrückt die Demokraten sind."

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