Deutschland hat Rekordschulden in Höhe von 2,8 Billionen Euro. Gemessen an der Wirtschaftsleistung ist das noch vergleichsweise wenig. Für Unsicherheit sorgen sie trotzdem.

Deutschland hat knapp 2,8 Billionen Euro Staatsschulden, Tendenz stark steigend. Aber bei wem steht die Bundesrepublik eigentlich in der Kreide? WISO - Wirtschaft erklärt mit Valerie Haller. 18.09.2026 | 9:14 min

"Wir sind nach wie vor wirklich ein erstklassiger Schuldner auf der Welt." Mit diesem Satz wirbt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) für Vertrauen in Deutschlands Finanzkraft. Gefallen ist er am Dienstag in Berlin während einer Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung. Tatsächlich genießt die Bundesrepublik bei Investoren weiterhin einen Ruf als besonders verlässlicher Schuldner.

Finanzminister Lars Klingbeil hat den Entwurf des Bundeshaushalts für das kommende Jahr vorgestellt. Der SPD-Politiker plant mit Ausgaben von 555 Milliarden Euro - etwas mehr als in diesem Jahr. 08.09.2026 | 2:11 min

33.000 Euro Schulden pro Kopf

Solche Bemerkungen kommen aber nicht von ungefähr. Deutschlands Schulden steigen kräftig. Und an den Finanzmärkten mehren sich Warnzeichen, dass das sehr wohl zu einem Problem werden könnte. Die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen sind in dieser Woche auf den höchsten Stand seit 17 Jahren gestiegen. Schuldenmachen könnte also richtig teuer werden für den Staat.

Doch der Reihe nach. Rund 2,8 Billionen Euro Schulden hat der deutsche Staat inzwischen gemacht. Das entspricht mehr als 33.000 Euro pro Einwohner. Und der Schuldenstand könnte weiter wachsen: Allein im kommenden Jahr plant der Staat laut Haushaltsentwurf neue Kredite in Höhe von mehr als 200 Milliarden Euro.

Das Bundeskabinett plant für 2027 eine deutlich höhere Neuverschuldung, vor allem wegen steigender Verteidigungsausgaben. ZDF-Wirtschaftsexperte Frank Bethmann mit einer Einordnung. 29.04.2026 | 1:03 min

Wie es zu dem Schuldenberg in Deutschland kam

Ein Blick zurück zeigt, wie es zu dem Schuldenberg kam.

Deutschland hat Rekordschulden in Höhe von 2,8 Billionen Euro. Wie haben sich die Schulden in den letzten Jahrzehnten entwickelt? Quelle: Bewegte Zeiten

Nach den Anstiegen durch die Wiedervereinigung und die Finanzkrise 2008 gingen die Schulden zunächst zurück. Seit 2020 aber stiegen sie rapide: Corona-Hilfen und Zahlungen während der Energiekrisen durch den Ukraine-Krieg und jüngst den Konflikt in Nahost treiben die Ausgaben - etwa durch den Tankrabatt bis Juli. Vergangenes Jahr beschloss die Bundesregierung unter Kanzler Merz zudem ein Sondervermögen von 500 Milliarden Euro, vorgesehen für Infrastruktur und Modernisierung, hinzu kommen Sonderausgaben für die Bundeswehr.

Schuldenquote in Deutschland im Vergleich noch niedrig

Im internationalen Vergleich steht Deutschland solide da. Denn entscheidend ist die Höhe der Schulden im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung - die Schuldenquote. Sie liegt hierzulande bei 63,5 Prozent und damit nur etwas über der vorgesehenen Grenze von 60 Prozent für Mitglieder der EU. Zum Vergleich: In den USA sind es über 120, in Italien mehr als 135 Prozent.

Die Staatsschuld der USA erreicht schwindelerregende Rekordwerte. Und kein Ende der Neuverschuldung ist in Sicht. Der Präsident verbreitet dennoch Optimismus. 23.08.2026 | 2:49 min

Wem schuldet der Staat das Geld?

Um Kredite aufzunehmen, verkauft der Staat Bundesanleihen: Investoren kaufen sie, leihen dem Staat Geld und bekommen Zinsen dafür. Knapp die Hälfte dieser Schulden - 49 Prozent - hält das Ausland. Der größere Teil aber bleibt im Inland: bei deutschen Banken, Versicherungen und Fonds. Größter einzelner Gläubiger ist die Bundesbank mit rund 605 Milliarden Euro (Stand 2025) - eine Folge der massiven Anleihekäufe in der Euro-Krise.

Das führt zu einer besonderen Situation: Der Staat zahlt Zinsen an die Bundesbank. Ein Teil dieser Erträge kann über Gewinnausschüttungen der Bundesbank später wieder an den Staat zurückfließen. Das macht diesen Teil der Schulden vergleichsweise günstig. Auch sonst halten Ökonomen inländische Schulden für weniger problematisch, weil die Zinsen schließlich in der eigenen Volkswirtschaft bleiben.

Die USA seien immer ein "solventer Schuldner" gewesen, so Ökonom Prof. Langhammer. Donald Trumps Zollpolitik sei gescheitert. Gleichzeitig wolle der US-Präsident partout niedrige Zinsen. 21.08.2026 | 25:47 min

Höhere Schulden haben ihren Preis

Teuer sind Schulden trotzdem - oder können es werden. Die Zinsen für deutsche Anleihen liegen bei 2,5 bis rund 3,5 Prozent - je nach Laufzeit der Schuldscheine. 2021 zahlte der Bund vier Milliarden Euro Zinsen, aktuell sind es rund 30 Milliarden, bis 2030 könnten es nach Berechnungen des Bundes der Steuerzahler 80 Milliarden sein.

2021 zahlte Deutschland vier Milliarden Euro Zinsen für seine Schulden, aktuell sind es rund 30 Milliarden. Wie entwickeln sich die Zinsausgaben? Quelle: Bewegte Zeiten

Genau diese Entwicklungen sorgen für Unsicherheit an den Finanzmärkten, weil sich die Frage stellt, wie das angesichts klammer Haushaltskassen noch zu finanzieren ist. Außerdem rechnen viele Anleger damit, dass Notenbanken wie die EZB ihre Zinsen nicht so schnell weiter senken werden wie erhofft. Bleiben die Zinsen jedoch hoch, verteuert das in der Regel auch die Finanzierung neuer Staatsschulden.

Es ist erst die zweite Anhebung des Leitzinses seit Juni 2025. Die Auswirkungen sind vielfältig: Höhere Zinsen für Kredite, aber auch mehr Zinsen auf Sparvermögen. Auslöser ist die Inflation. 10.09.2026 | 3:05 min