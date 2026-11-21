Schüler, Studenten, Azubis gehen wieder auf die Straße: gegen hohe Mieten, für Bildung und bessere Chancen im Job. Ist die Kritik berechtigt? Ein genauer Blick auf die Fakten.

Die Gen Z protestiert gegen schlechte Bildung, hohe Lebenshaltungskosten und miese Jobaussichten. Geht es der Generation wirklich so schlecht? WISO - Wirtschaft erklärt mit Valerie Haller. 21.11.2026 | 11:06 min

Noch bevor der erste Job für junge Menschen beginnt, ist die Künstliche Intelligenz bereits eingestellt. "Kollege KI" schreibt Texte, programmiert und beantwortet Kundenfragen.

Eine Stanford-Studie liefert Hinweise darauf, dass sich der Berufseinstieg erschwert, wo KI Aufgaben übernimmt. In den untersuchten US-Unternehmen bleiben Neueinstellungen junger Menschen dort zurück, wo KI Aufgaben automatisiert.

Quelle: Bewegte Zeiten

Wie viel davon auf die Technik zurückgeht, ist noch offen, doch andere Studien deuten in die gleiche Richtung. Das Beispiel zeigt: Junge Menschen leben in Zeiten, in denen sich die Bedingungen für den Start ins eigenständige Leben radikal ändern.

Immer mehr Berufseinsteiger finden keinen Job, da KI ihre Aufgaben übernimmt. Während Unternehmen dadurch Zeit und Geld sparen, bricht für Berufseinsteiger die Basis für den Karrierestart weg. 30.09.2026 | 2:01 min

Hohe Wohnkosten behindern junge Menschen

Auch in Deutschland gibt es Warnsignale für die Gen Z, also grob gesagt die unter 30-Jährigen: Laut ifo Institut wuchs die Beschäftigung in besonders KI-exponierten Berufen, etwa Programmierer, Texter oder Fachkräfte in Anwaltskanzleien, seit Herbst 2022 insgesamt um 1,8 Prozent. Bei den 20- bis 24-Jährigen sank dort die Zahl der Vollzeitstellen dagegen um 14 Prozent. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) führt die schlechteren Einstiegschancen bislang vor allem auf die schwache Konjunktur zurück.

Der Berufseinstieg ist das eine. Doch schon zuvor begrenzen hohe Wohnkosten die Möglichkeiten vieler junger Menschen. Studierende mit eigener Haushaltsführung gaben 2025 durchschnittlich 54 Prozent ihres verfügbaren Haushaltseinkommens für Wohnkosten aus. In der Gesamtbevölkerung waren es nur 24 Prozent, meldet das Statistische Bundesamt - ein Nachteil für den Einstieg ins eigenständige Leben.

Wer zum Studium oder für den ersten Job umzieht, braucht einen neuen Mietvertrag. Und da ist die Miete in der Regel deutlich teurer als in lange bestehenden Mietverhältnissen. Unterstützung der Eltern kann dann darüber entscheiden, welche Stadt überhaupt infrage kommt.

Die Wohnkosten gehen in Hochschulstädten immer weiter auseinander. Das zeigt eine Analyse des Moses-Mendelssohn-Instituts. Demnach hängt die Wahl des Studienortes immer mehr von den Wohnkosten ab. 19.09.2026 | 0:20 min

Bildung: Sanierungsstau in Schulen

Bei der Bildung steigen die Investitionen des Staats, gleichzeitig gibt es enormen Nachholbedarf. Für 2025 waren rund 206 Milliarden Euro vorgesehen, zehn Jahre vorher wurden gut 126 Milliarden ausgegeben. Bereinigt um die allgemeine Inflation bleibt ein Zuwachs von etwa 27 Prozent.

Das Geld finanziert auch Personal, Kitas und Ausbildungsförderung. Steigende Ausgaben bedeuten deshalb noch keine moderne, zeitgemäße Ausrüstung und Infrastruktur. Den Investitionsrückstand an Schulen beziffern die Kommunen laut KfW-Bank auf knapp 69 Milliarden Euro.

Dabei wird eine gute Ausbildung angesichts des Wandels am Arbeitsmarkt umso wichtiger. In einer Modellrechnung des IAB entfallen durch KI-Einsatz innerhalb von 15 Jahren rund 800.000 Stellen gegenüber einem Referenzszenario. Etwa ebenso viele entstehen zusätzlich. Die Frage jedoch: Können diejenigen, deren Arbeit wegfällt, die neuen Stellen besetzen?

Wasserschäden, marode Gebäude: An vielen deutschen Hochschulen ist der Sanierungsstau enorm. Um die Bausubstanz zu erhalten und dringend notwendige Reparaturen durchzuführen, fehlen Milliarden. 20.10.2026 | 9:51 min

Nachvollziehbare Ursachen für Frust

Auch innerhalb einer Generation unterscheiden sich die Startbedingungen. Laut DIW nutzen Höhergebildete und Beschäftigte in stark digitalisierten Berufen unabhängig vom Alter KI häufiger. Wer bereits gut ausgebildet ist, kann seinen Vorsprung also laut Studie ausbauen. Die Forscherinnen fordern deshalb, KI-Kompetenzen breiter zu vermitteln. Sonst drohe die Technik, bestehende Ungleichheiten zu verschärfen.

So greifen die Probleme ineinander. Junge Menschen brauchen bezahlbaren Wohnraum, um Ausbildung und Arbeit aufnehmen zu können. Sie brauchen Schulen, die sie auf neue Anforderungen vorbereiten. Und Betriebe, in denen sie Erfahrung sammeln können, auch wenn KI bereits einen Teil der Einstiegsaufgaben erledigt. Der Frust hat also nachvollziehbare Ursachen.