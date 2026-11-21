Knapp 90.000 Menschen demonstrierten bundesweit für die Anliegen der Jugend - und das überwiegend friedlich. Am Abend kam es mancherorts zu Zwischenfällen. Ein Überblick.

In vielen deutschen Städten geht die Gen Z auf die Straße. Am Abend gibt es auch vereinzelte Ausschreitungen - insgesamt verläuft der Tag aber friedlicher als beim letzten Mal. 21.11.2026 | 2:06 min

Zehntausende Menschen sind in vielen deutschen Städten für die Anliegen der jungen Generation auf die Straße gegangen - in Berlin, Frankfurt am Main, Leipzig, Bremen, Freiburg, Köln und Hamburg. Nach Angaben der Initiative "Gen Z regelt" waren es diesmal knapp 90.000 und damit deutlich weniger als bei den ersten großen Jugendprotesten vor knapp drei Wochen.

Getragen werden die Proteste von mehreren Initiativen und Organisatoren. "Gen Z regelt" verlangt mehr Geld für Schulen, Suchthilfe und Psychotherapie, dazu ein bezahlbares Leben, mehr Klimaschutz und ein Nein zur Wehrpflicht.

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Zwischenfälle in Hamburg und Leipzig

Am späteren Abend kam es jedoch mancherorts zu Ausschreitungen. In Hamburg warfen Vermummte nach dem Ende einer Demonstration Böller und Flaschen in Richtung von Polizisten, Beamte rannten ihnen hinterher. Mülleimer und Baustellen-Absperrungen landeten auf der Straße, Flaschen gingen zu Bruch.

Der Protestzug war zuvor durch die Hamburger Innenstadt gezogen, vom Bahnhof Dammtor zur Sternschanze. In der Spitze waren laut Polizei 4.000 Menschen dabei - etwas weniger als erwartet.

Nicht nur in Hamburg, auch in Leipzig kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei. Mehrfach wurde Pyrotechnik gezündet während des Demozugs mit rund 2.500 Teilnehmern, weshalb er vorübergehend gestoppt wurde. Später seien etliche Teilnehmer in den Süden der Stadt gezogen, teilte die Polizei mit. Dabei seien Beamte mit Feuerwerkskörpern beworfen worden.

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Die Polizei habe daraufhin Wasserwerfer dorthin verlegt und sie, nachdem es zu weiteren Angriffen auf die Einsatzkräfte gekommen sei, dann auch eingesetzt. Laut einem Sprecher waren fünf Hundertschaften der Polizei im Einsatz. Ein Polizist sei durch ein Knalltrauma verletzt worden. Mehrere Personen wurden festgesetzt - nach Polizeiangaben wegen des Verdachts, während und nach der Versammlung Straftaten begangen zu haben.

Bremen: Aufzug wurde wegen Pyrotechnik gestoppt

In Bremen stoppte die Polizei den Aufzug vorübergehend wegen Pyrotechnik und des Werfens von Farbkugeln. Zuvor waren mehrere mit roter Farbe gefüllte Weihnachtskugeln auf ein Parteibüro der CDU geworfen worden. Teilnehmer hätten zudem versucht, ein Auto in Brand zu setzen. Dabei sei es zu leichten Beschädigungen gekommen.



In Berlin beteiligten sich der Polizei zufolge etwa 4.000 Menschen an einem friedlichen Protestzug von "Gen Z regelt", die Initiative selbst sprach von bis zu 15.000 Demonstranten. Auch in Städten wie Erfurt, Potsdam und Magdeburg verschafften sich junge Menschen auf der Straße Gehör.

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Fazit: Eskalation in Frankfurt wiederholt sich nicht

In Frankfurt am Main, wo die Lage nach den Protesten am Halloween-Abend vor drei Wochen eskaliert war und es schwere Krawalle und Plünderungen gab, blieb es diesmal ruhig. "Die Bilder vom 31. Oktober haben sich nicht wiederholt", bilanzierte der hessische Innenminister Roman Poseck (CDU) nach dem offiziellen Ende der Demonstrationen am Abend. Die Polizei sei mit weit über 2.000 Einsatzkräften stark vertreten gewesen.



Bei der Kontrolle einer Personengruppe nach dem Ende der Jugendproteste wurden vier Menschen vorläufig festgenommen. Laut Polizei steht einer von ihnen im Verdacht, an den Ausschreitungen am 31. Oktober in der Stadt beteiligt gewesen zu sein.





Quelle: dpa