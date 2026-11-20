Liveblog
Berlin, Köln, Frankfurt und weitere Städte:Neue Proteste von "GenZ regelt" in mehreren Städten
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Nach den Protesten Ende Oktober demonstrieren die Initiative "GenZ regelt" und weitere Organisationen und Initiativen erneut bundesweit. Die Lage im Liveblog.
Über dieses Thema berichteten mehrere Sendungen, darunter das heute journal am 18.11.2026 ab 21:45 Uhr.
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