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Politik
Deutschland

Neue Proteste der Gen Z - mit deutlich weniger Teilnehmern

Bundesweite Demonstrationen:Gen Z protestiert erneut - mit deutlich weniger Teilnehmern

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In mehreren Städten haben am Samstag erneut junge Menschen demonstriert. Die Teilnehmerzahlen waren dabei deutlich kleiner als noch vor zwei Wochen. In Berlin kam es zu Festnahmen.

14.11.2026, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Teilnehmer einer Demonstration der Aktion "Gen Z regelt" gehen hinter einem Plakat mit dem Aufdruck "Merz an die Front" durch die Königsallee.

Erneut sind in mehreren deutschen Städten junge Menschen auf die Straße gegangen. Diesmal waren die Demonstrationen deutlich kleiner. So waren es in Bremen nach Polizeiangaben etwa 670.

15.11.2026 | 0:23 min

Nach den großen Gen-Z-Protesten vor zwei Wochen sind bei erneuten Demonstrationen diesmal deutlich weniger Menschen auf die Straße gegangen. Bis in die Abendstunden blieb es dabei am Samstag größtenteils friedlich.

In Berlin spitzte sich die Lage am Abend dagegen zu: Wie die Polizei gegen 21:30 Uhr auf der Plattform X mitteilte, wurden bei einem Protest im Stadtteil Charlottenburg insgesamt 22 Menschen vorläufig festgenommen, unter anderem nach der Nutzung von Pyrotechnik. 13 Strafanzeigen wurden aufgrund von Landfriedensbrüchen, tätlichem Angriff, Widerständen und Verstößen gegen Sprengstoffvorschriften erstattet.

In der Spitze hätten sich rund 1.200 Menschen an der Versammlung beteiligt - angemeldet waren lediglich 100. Die Polizei war mit 700 Einsatzkräften vor Ort. Zwei Polizeibeamte seien verletzt worden, hieß es.

Irland, Dublin: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) spricht während einer Pressekonferenz auf dem EU-Gipfel in Dublin.

Friedrich Merz ist bei der Gen Z unbeliebt. Das liegt an seiner Renten- und Wehrpflichtpolitik und an seinem mangelnden Verständnis für Jugendliche, so Jugendliche und Experten.

13.11.2026 | 2:39 min

Bis zu 670 Teilnehmer in Bremen

In der Bremer Innenstadt beteiligten sich bis zu 670 Teilnehmer an einem erneuten Jugendprotest, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Angemeldet waren rund 2.000 Teilnehmer.

Nach Polizeiangaben verlief in der Hansestadt diesmal alles friedlich. Bei einer vorherigen Demonstration der Initiative "Gen Z regelt" Ende Oktober war es hingegen zu Ausschreitungen gekommen. Einsatzkräfte waren laut der Polizei mit Schlägen und Tritten attackiert worden. Rund 2.800 Menschen waren damals in Bremen auf die Straße gegangen.

Valerie Haller im WISO-Studio

Themen: Protest der Gen Z: Demos für Bildung, gegen hohe Kosten; VW, Audi und Co: Deutsche Autobranche in der Krise; USA und Trump: Bilanz vor den Wahlen - Krisen und Boom, Verluste und Gewinne

02.11.2026 | 42:50 min

Auch in NRW weniger Demonstranten als vor zwei Wochen

Auch in Nordrhein-Westfalen waren deutlich weniger Demonstranten dabei als noch vor zwei Wochen. In Wuppertal zogen etwa 80 Demonstrierende durch die Stadt, so die Polizei. Auf Transparenten waren Sprüche wie "Bildung statt Profite! Die Unis gehören uns - nicht der Elite!" oder "Gen Z regelt das" zu lesen. Der Protest sei störungsfrei geblieben. Die Polizei hatte im Vorfeld etwa 300 Teilnehmer erwartet.

In Düsseldorf versammelten sich am späten Nachmittag etwa 100 Menschen, um durch die Innenstadt zu ziehen. Die Polizei sicherte die Demonstration mit einem großen Aufgebot. Es sei überwiegend friedlich geblieben, sagte eine Polizeisprecherin im Anschluss.

Initiative mit vielen Forderungen

Die Initiative "Gen Z regelt" fordert
  • mehr Geld für Schulen,
  • Suchthilfe und Psychotherapie,
  • Maßnahmen gegen steigende Lebenshaltungskosten, für soziale Gerechtigkeit und mehr Klimaschutz.
Eine Einführung einer Wehrpflicht lehnt sie ab, ebenso einen Ausbau staatlicher Überwachung.

"Gen Z regelt" hatte am 31. Oktober zu Demonstrationen in mehr als 30 deutschen Städten aufgerufen. Zehntausende junge Menschen gingen damals größtenteils friedlich zum Protest auf die Straße. Die Initiative distanzierte sich anschließend von teils gewalttätigen Ausschreitungen, die zumeist im Anschluss an die Proteste stattfanden.

In der Innenstadt von Frankfurt am Main kam es am Abend des 31. Oktober 2026 zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Randalierern und der Polizei. Vor einer brennenden Mülltonne steht eine als Batman verkleidete Person. Demonstranten schlugen die Schaufensterscheiben mehrerer Geschäfte ein, um diese anschließend zu plündern. Über digital bearbeitete Foto sind halbtransparente und rote Grafikelemente sowie ein feines grafisches Raster-Overlay gelegt, wodurch ein modernes, redaktionelles Erscheinungsbild entsteht.

Krawall, Plünderungen, brennende Barrikaden: Aufnahmen von Gen-Z-Protesten in mehreren deutschen Städten gehen viral. Doch zeigen diese Bilder tatsächlich, worum es den Demonstrierenden geht?

12.11.2026 | 11:50 min

Europaweiter Jugendstreik angekündigt

Deutlich größer sollen wieder weitere Demonstrationen am kommenden Freitag in Deutschland und Europa werden: Angekündigt ist ein europaweiter Jugendstreik. In Berlin wurden von den Veranstaltern 15.000 Demonstranten angemeldet. Proteste werden vor allem in Ländern wie Frankreich, Italien, Spanien, Belgien und Großbritannien erwartet.

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress am 15.11.2026 um 09:50 Uhr.

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