In mehreren Städten haben am Samstag erneut junge Menschen demonstriert. Die Teilnehmerzahlen waren dabei deutlich kleiner als noch vor zwei Wochen. In Berlin kam es zu Festnahmen.

Gen Z protestiert erneut - mit deutlich weniger Teilnehmern

Erneut sind in mehreren deutschen Städten junge Menschen auf die Straße gegangen. Diesmal waren die Demonstrationen deutlich kleiner. So waren es in Bremen nach Polizeiangaben etwa 670. 15.11.2026 | 0:23 min

Nach den großen Gen-Z-Protesten vor zwei Wochen sind bei erneuten Demonstrationen diesmal deutlich weniger Menschen auf die Straße gegangen. Bis in die Abendstunden blieb es dabei am Samstag größtenteils friedlich.

In Berlin spitzte sich die Lage am Abend dagegen zu: Wie die Polizei gegen 21:30 Uhr auf der Plattform X mitteilte, wurden bei einem Protest im Stadtteil Charlottenburg insgesamt 22 Menschen vorläufig festgenommen, unter anderem nach der Nutzung von Pyrotechnik. 13 Strafanzeigen wurden aufgrund von Landfriedensbrüchen, tätlichem Angriff, Widerständen und Verstößen gegen Sprengstoffvorschriften erstattet.

In der Spitze hätten sich rund 1.200 Menschen an der Versammlung beteiligt - angemeldet waren lediglich 100. Die Polizei war mit 700 Einsatzkräften vor Ort. Zwei Polizeibeamte seien verletzt worden, hieß es.

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Bis zu 670 Teilnehmer in Bremen

In der Bremer Innenstadt beteiligten sich bis zu 670 Teilnehmer an einem erneuten Jugendprotest, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Angemeldet waren rund 2.000 Teilnehmer.

Nach Polizeiangaben verlief in der Hansestadt diesmal alles friedlich. Bei einer vorherigen Demonstration der Initiative "Gen Z regelt" Ende Oktober war es hingegen zu Ausschreitungen gekommen. Einsatzkräfte waren laut der Polizei mit Schlägen und Tritten attackiert worden. Rund 2.800 Menschen waren damals in Bremen auf die Straße gegangen.

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Auch in NRW weniger Demonstranten als vor zwei Wochen

Auch in Nordrhein-Westfalen waren deutlich weniger Demonstranten dabei als noch vor zwei Wochen. In Wuppertal zogen etwa 80 Demonstrierende durch die Stadt, so die Polizei. Auf Transparenten waren Sprüche wie "Bildung statt Profite! Die Unis gehören uns - nicht der Elite!" oder "Gen Z regelt das" zu lesen. Der Protest sei störungsfrei geblieben. Die Polizei hatte im Vorfeld etwa 300 Teilnehmer erwartet.

In Düsseldorf versammelten sich am späten Nachmittag etwa 100 Menschen, um durch die Innenstadt zu ziehen. Die Polizei sicherte die Demonstration mit einem großen Aufgebot. Es sei überwiegend friedlich geblieben, sagte eine Polizeisprecherin im Anschluss.

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Initiative mit vielen Forderungen



mehr Geld für Schulen,

Suchthilfe und Psychotherapie,

Maßnahmen gegen steigende Lebenshaltungskosten, für soziale Gerechtigkeit und mehr Klimaschutz. Eine Einführung einer Wehrpflicht lehnt sie ab, ebenso einen Ausbau staatlicher Überwachung. Die Initiative "Gen Z regelt" fordertEine Einführung einer Wehrpflicht lehnt sie ab, ebenso einen Ausbau staatlicher Überwachung.

"Gen Z regelt" hatte am 31. Oktober zu Demonstrationen in mehr als 30 deutschen Städten aufgerufen. Zehntausende junge Menschen gingen damals größtenteils friedlich zum Protest auf die Straße. Die Initiative distanzierte sich anschließend von teils gewalttätigen Ausschreitungen, die zumeist im Anschluss an die Proteste stattfanden.

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Europaweiter Jugendstreik angekündigt

Deutlich größer sollen wieder weitere Demonstrationen am kommenden Freitag in Deutschland und Europa werden: Angekündigt ist ein europaweiter Jugendstreik. In Berlin wurden von den Veranstaltern 15.000 Demonstranten angemeldet. Proteste werden vor allem in Ländern wie Frankreich, Italien, Spanien, Belgien und Großbritannien erwartet.

Quelle: dpa