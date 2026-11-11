Wohnungskrise in Spanien:Mietprotest vor der Wahl - Spanien im Streikmodus
von Brigitte Müller, Madrid
Wohnungspreise und Mieten steigen, es gibt zu wenig Wohnraum für die wachsende Bevölkerung und kaum soziale Absicherung. Für das Recht auf würdiges Wohnen gehen sie auf die Straße.
Mehr als 20 Millionen Beschäftigte sind aufgerufen, das Land lahm zu legen und deutlich zu machen, dass die Wohnungspreise ein Problem für fast alle Spanier sind. Die Initiative geht dabei von der selbsternannten Gewerkschaft "Sindicato de Inquilinas" - übersetzt Gewerkschaft der Mieterinnen - aus. Ein Verein, der schon seit Jahren Mieter unterstützt, die von Zwangsräumungen bedroht sind.
Zwangsräumung als Initialzündung
Auslöser für den Protest war Ende September die Zwangsräumung der 87-jährigen Maricarmen Abascal, die auf einer Bahre aus ihrer Wohnung in Madrid getragen wurde. Die Bilder gingen um die Welt. Mehr als 70 Jahre hatte sie dort gewohnt, dann kündigte ihr der neue Eigentümer.
Knapp zwei Wochen später starb sie im Krankenhaus. Maricarmen Abascal wurde zum Symbol gegen vermeintliche Mietspekulanten, Zehntausende demonstrierten in der Hauptstadt und campierten aus Protest wochenlang auf dem zentralen Platz Puerta del Sol, wo der Ruf nach einem Generalstreik lauter wurde.
Schließlich schlossen sich dem Aufruf zum Generalstreik - der "Huelga General" - die beiden Mehrheitsgewerkschaften CCOO und UGT an. Auch ihnen geht es um bezahlbaren Wohnraum, um höhere Löhne, die den Kaufkraftverlust ausgleichen, um Arbeitszeitverkürzung. Sie folgten damit dem Drängen des relativ kleinen "Sindicato de Inquilinas" mit gerade mal 6.000 Mitgliedern.
Dass die großen Gewerkschaften dem kleinen Verein folgten - auch eine Folge der Empörung im Land, die so groß war über den Rauswurf der alten Dame aus ihrer Wohnung. Dass diese Räumung so große Resonanz bekam, ist ein Verdienst des Vereins.
Der wurde neben seiner juristischen Hilfe für vulnerable Mieter vor allem durch lautstarke Blockaden von Hauseingängen bekannt, die Gerichtsvollziehern den Zugang zu Wohnungen versperren und somit Zwangsräumungen zumindest hinauszögern.
"Bezahlbarer Wohnraum für alle" - mitten im Wahlkampf
Der Moment für den Ausstand ist heikel, in weniger als drei Wochen wird ein neues Parlament gewählt, die Chancen für die sozialistische Regierungspartei unter Pedro Sánchez stehen schlecht.
Für die größte Oppositionspartei, der konservativen Partido Popular (PP) ist deshalb klar: es handele sich um einen politischen Streik, keinen Arbeitskampf - angezettelt von den Sozialisten, gegen die zukünftige Regierung, in der sich die Konservativen schon selbst sehen.
Zwar steht auch die aktuelle Regierung unter Druck, da die Bevölkerung unter steigenden Lebenshaltungskosten ächzt, aber ähnlich wie in den deutschen Bundesländern liegt die Entscheidungshoheit für Wohnen auch in Spanien bei den Regionen, die fast alle von der konservativen PP angeführt werden und die wenig von Mietpreisbindungen hält.
Eingriff in den Wohnungsmarkt oder Liberalisierung?
Alle Parteien sind sich bewusst, dass es zu wenig und zu teure Wohnungen gibt. Allein die Rezepte, um diese Situation zu ändern, unterscheiden sich. Während die Sozialisten für schnelle Ergebnisse auf Mietpreisbindung oder Verbot von Zeit- und Ferienwohnungen setzen, steht die Opposition für die Ausweitung von Bauland und neuen Wohnungen, sowie Steuervergünstigungen.
Lange Jahre hat der Wohnungsbau gestockt, zudem ist Spaniens Bevölkerung in den vergangenen fünf Jahren vor allem durch Zuwanderung um mehr als zwei Millionen Menschen angestiegen. Auch wurden Wohnungen in lukrative Feriendomizile umgewandelt.
Mietverträge sind zumeist befristet
Selbst wer eine Mietwohnung ergattert hat, kann sich nicht entspannen. Neu abgeschlossene Verträge sind oft indexiert, das heißt, Mieten werden jährlich der Inflation angepasst. Läuft der Vertrag nach fünf Jahren aus, kann der Mietpreis angehoben oder der Vertrag ohne Angabe von Gründen gekündigt werden.
Einige Kommunen versuchen, dem mit Mietpreisbindungen entgegenzuwirken, allerdings flüchten sich gewinnorientierte Vermieter dann in befristete Verträge von weniger als einem Jahr, die von dieser Preisbindung befreit sind.
Ob jedoch ein Generalstreik etwas an dem angespannten Mietmarkt ändern kann, wird von vielen bezweifelt. Die Aktivisten des Mietervereins wollen eine neue Ära des Wohnens einläuten und für Enteignungen oder dem Gehalt angepasste Mieten kämpfen.
Bis es soweit ist, hoffen sie, gemeinsam mit den beiden großen Gewerkschaften zumindest darauf, dass am Abend hunderttausende für ihre Sache auf die Straße gehen.
Spanien ist traditionell ein Land von Eigentumswohnungen, die auch als Absicherung im Alter betrachtet werden. In den vergangenen Jahren sind die Preise für Immobilien allerdings sehr stark angestiegen - seit 2019 um über 50 Prozent, während die Kaufkraft nicht hinterherkommt.
Die Mieten sind im selben Zeitraum um 40 Prozent geklettert, das verfügbare Einkommen etwa der unter 35jährigen dagegen nur um 23 Prozent. Ein Grund, warum junge Menschen in Spanien im Durchschnitt erst mit 30 Jahren von zuhause ausziehen.
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