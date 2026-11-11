Wohnungspreise und Mieten steigen, es gibt zu wenig Wohnraum für die wachsende Bevölkerung und kaum soziale Absicherung. Für das Recht auf würdiges Wohnen gehen sie auf die Straße.

Spaniens Gewerkschaften haben für heute zum Generalstreik aufgerufen; rund zwei Wochen vor der Neuwahl. Die Regierung steht wegen der Wohnungsnot und dem Einwanderungsstrom nach Ceuta unter Druck 11.11.2026 | 2:03 min

Mehr als 20 Millionen Beschäftigte sind aufgerufen, das Land lahm zu legen und deutlich zu machen, dass die Wohnungspreise ein Problem für fast alle Spanier sind. Die Initiative geht dabei von der selbsternannten Gewerkschaft "Sindicato de Inquilinas" - übersetzt Gewerkschaft der Mieterinnen - aus. Ein Verein, der schon seit Jahren Mieter unterstützt, die von Zwangsräumungen bedroht sind.

Zwangsräumung als Initialzündung

Auslöser für den Protest war Ende September die Zwangsräumung der 87-jährigen Maricarmen Abascal, die auf einer Bahre aus ihrer Wohnung in Madrid getragen wurde. Die Bilder gingen um die Welt. Mehr als 70 Jahre hatte sie dort gewohnt, dann kündigte ihr der neue Eigentümer.

Knapp zwei Wochen später starb sie im Krankenhaus. Maricarmen Abascal wurde zum Symbol gegen vermeintliche Mietspekulanten, Zehntausende demonstrierten in der Hauptstadt und campierten aus Protest wochenlang auf dem zentralen Platz Puerta del Sol, wo der Ruf nach einem Generalstreik lauter wurde.

Die Wohnungsnot in Spanien hat weitere Folgen: Regierungschef Sánchez kündigte Neuwahlen für Ende November an. Die Dekrete zur Bekämpfung des Problems sind im Parlament gescheitert. 05.10.2026 | 2:35 min

Schließlich schlossen sich dem Aufruf zum Generalstreik - der "Huelga General" - die beiden Mehrheitsgewerkschaften CCOO und UGT an. Auch ihnen geht es um bezahlbaren Wohnraum, um höhere Löhne, die den Kaufkraftverlust ausgleichen, um Arbeitszeitverkürzung. Sie folgten damit dem Drängen des relativ kleinen "Sindicato de Inquilinas" mit gerade mal 6.000 Mitgliedern.

Dass die großen Gewerkschaften dem kleinen Verein folgten - auch eine Folge der Empörung im Land, die so groß war über den Rauswurf der alten Dame aus ihrer Wohnung. Dass diese Räumung so große Resonanz bekam, ist ein Verdienst des Vereins.

Der wurde neben seiner juristischen Hilfe für vulnerable Mieter vor allem durch lautstarke Blockaden von Hauseingängen bekannt, die Gerichtsvollziehern den Zugang zu Wohnungen versperren und somit Zwangsräumungen zumindest hinauszögern.

Die 87-jährige Spanierin Maricarmen Abascal ist tot. Die Zwangsräumung ihrer Wohnung hatte Massenproteste in Madrid ausgelöst, Zehntausende Demonstranten forderten einen besseren Mieterschutz. 08.10.2026 | 0:19 min

"Bezahlbarer Wohnraum für alle" - mitten im Wahlkampf

Der Moment für den Ausstand ist heikel, in weniger als drei Wochen wird ein neues Parlament gewählt, die Chancen für die sozialistische Regierungspartei unter Pedro Sánchez stehen schlecht.

Für die größte Oppositionspartei, der konservativen Partido Popular (PP) ist deshalb klar: es handele sich um einen politischen Streik, keinen Arbeitskampf - angezettelt von den Sozialisten, gegen die zukünftige Regierung, in der sich die Konservativen schon selbst sehen.

Zwar steht auch die aktuelle Regierung unter Druck, da die Bevölkerung unter steigenden Lebenshaltungskosten ächzt, aber ähnlich wie in den deutschen Bundesländern liegt die Entscheidungshoheit für Wohnen auch in Spanien bei den Regionen, die fast alle von der konservativen PP angeführt werden und die wenig von Mietpreisbindungen hält.

Nach Protesten gegen hohe Mieten stimmte Spaniens Parlament über zwei Dekrete gegen Wohnungsnot ab. Geplant ist auch ein Schutz vor Zwangsräumungen für besonders schutzbedürftige Mieter. 02.10.2026 | 0:25 min

Eingriff in den Wohnungsmarkt oder Liberalisierung?

Alle Parteien sind sich bewusst, dass es zu wenig und zu teure Wohnungen gibt. Allein die Rezepte, um diese Situation zu ändern, unterscheiden sich. Während die Sozialisten für schnelle Ergebnisse auf Mietpreisbindung oder Verbot von Zeit- und Ferienwohnungen setzen, steht die Opposition für die Ausweitung von Bauland und neuen Wohnungen, sowie Steuervergünstigungen.

Lange Jahre hat der Wohnungsbau gestockt, zudem ist Spaniens Bevölkerung in den vergangenen fünf Jahren vor allem durch Zuwanderung um mehr als zwei Millionen Menschen angestiegen. Auch wurden Wohnungen in lukrative Feriendomizile umgewandelt.

Mietverträge sind zumeist befristet

Selbst wer eine Mietwohnung ergattert hat, kann sich nicht entspannen. Neu abgeschlossene Verträge sind oft indexiert, das heißt, Mieten werden jährlich der Inflation angepasst. Läuft der Vertrag nach fünf Jahren aus, kann der Mietpreis angehoben oder der Vertrag ohne Angabe von Gründen gekündigt werden.

In Barcelona sind Zehntausende gegen die Wohnungsnot auf die Straße gegangen. Nach weitgehend friedlichen Demonstrationen kam es zu vereinzelten Ausschreitungen und Festnahmen. 06.10.2026 | 0:21 min

Einige Kommunen versuchen, dem mit Mietpreisbindungen entgegenzuwirken, allerdings flüchten sich gewinnorientierte Vermieter dann in befristete Verträge von weniger als einem Jahr, die von dieser Preisbindung befreit sind.

Ob jedoch ein Generalstreik etwas an dem angespannten Mietmarkt ändern kann, wird von vielen bezweifelt. Die Aktivisten des Mietervereins wollen eine neue Ära des Wohnens einläuten und für Enteignungen oder dem Gehalt angepasste Mieten kämpfen.

Bis es soweit ist, hoffen sie, gemeinsam mit den beiden großen Gewerkschaften zumindest darauf, dass am Abend hunderttausende für ihre Sache auf die Straße gehen.

Eigentum und Miete in Spanien Spanien ist traditionell ein Land von Eigentumswohnungen, die auch als Absicherung im Alter betrachtet werden. In den vergangenen Jahren sind die Preise für Immobilien allerdings sehr stark angestiegen - seit 2019 um über 50 Prozent, während die Kaufkraft nicht hinterherkommt.



Die Mieten sind im selben Zeitraum um 40 Prozent geklettert, das verfügbare Einkommen etwa der unter 35jährigen dagegen nur um 23 Prozent. Ein Grund, warum junge Menschen in Spanien im Durchschnitt erst mit 30 Jahren von zuhause ausziehen.

Wohnungsnot in München : Mietpreise: Wenn Umziehen unmöglich wird Wer gut verdient, findet auch eine Wohnung - so war das einmal. Doch das stimmt längst nicht mehr. Selbst Menschen mit guten Einkommen haben heute Schwierigkeiten, eine zu finden. von Patricia Schäfer mit Video 4:45