  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

Frankreich: Tausende protestieren erneut gegen die Regierung

Weniger Teilnehmer:Frankreich: Tausende protestieren erneut gegen die Regierung

|

Die Proteste gegen die französische Regierung dauern an. Allerdings gingen deutlich weniger Menschen auf die Straße als noch am vergangenen Samstag.

Demonstranten halten eine Puppe hoch, die Marianne, das weibliche Symbol der Französischen Republik mit blutunterlaufenen Augen darstellt.

In Paris protestieren wiederholt Tausende Menschen gegen zu hohe Lebenshaltungskosten und Kürzungen bei Sozialleistungen. Die Wochenendproteste finden zum vierten Mal in Folge statt.

07.11.2026 | 0:17 min

In Frankreich sind am vierten Samstag in Folge erneut Zehntausende Menschen gegen die Regierung auf die Straße gegangen. Die Proteste richten sich gegen hohe Lebenshaltungskosten und Missstände im Bildungswesen.

Nach Angaben eines Bündnisses von Jugendorganisationen gingen landesweit 250.000 Menschen auf die Straße, davon 75.000 in Paris. Die Behörden sprachen von landesweit 146.000 Teilnehmern, davon 46.000 in der Hauptstadt. Am vergangenen Samstag hatten die Schätzungen noch zwischen 320.000 und einer halben Million Teilnehmenden gelegen.

Zwischenfälle in mehreren Städten

In Paris verlief der Demonstrationszug zunächst ruhig, am Abend kam es jedoch zu Spannungen. Auf Bildern waren Tränengaswolken und Brände zu sehen. Dem Innenministerium zufolge kam es bei Versammlungen in Großstädten wie Toulouse, Marseille, Lyon, Bordeaux und Straßburg zu Ausschreitungen und Zwischenfällen.

Proteste in Frankreich

Blockierte Schulen, ausgefallene Züge und ein geschlossener Eiffelturm: Am Donnerstag demonstrieren vor allem junge Leute und Gewerkschafter für bessere Lernbedingungen und höhere Gehälter.

05.11.2026 | 1:35 min

"Wie erwartet waren die Demonstrationszüge weniger von den Gewerkschaftsorganisationen begleitet, und viele waren nicht angemeldet", hieß es aus dem Innenministerium. Landesweit habe es mindestens 360 Festnahmen gegeben.

Kundgebung von Gelbwesten in Paris untersagt

In der Hauptstadt verhinderte ein großes Polizeiaufgebot eine verbotene Kundgebung der Gelbwestenbewegung nahe dem Präsidentenpalast. Rund hundert Anhänger der Gelbwestenbewegung versuchten, sich auf der Place de la Concorde nahe dem Élysée-Palast zu versammeln. Die Polizei hatte die Kundgebung verboten und umstellte die Demonstrierenden. Zwei Koordinatoren der Gelbwesten wurden festgenommen.

Französische Polizisten begleiten Demonstranten zu einem Protest.

Gewerkschaften, Bevölkerung, Gelbwesten: Frankreich steht das vierte Protestwochenende in Folge bevor. Es gab Schnellverfahren für Hunderte Randalierer, die gesellschaftliche Aufarbeitung hält an.

05.11.2026 | 4:05 min

Der französische Innenminister Laurent Nuñez hatte zuvor wieder ein großes Polizeiaufgebot von 70.000 Sicherheitskräften angekündigt, zudem gepanzerte Fahrzeuge und Wasserwerfer. Er kündigte ein hartes Vorgehen gegen Randalierer und Plünderer an. Die Behörden wollten gewaltsame Ausschreitungen wie am 17. Oktober verhindern.

Weitere Proteste am Dienstag

Gewerkschaften aus dem Bildungsbereich haben bereits für Dienstag zu einem weiteren Streik- und Protesttag aufgerufen. Als Reaktion auf die Proteste will Premierminister Sébastien Lecornu am Montag bei einer Sozialkonferenz mit Gewerkschaften und Arbeitgebern über Löhne und Kaufkraft beraten. Anschließend sind Gespräche mit Schüler- und Studentenorganisationen geplant.

Quelle: dpa, AFP
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress in dem Beitrag "Viertes Wochenende: Frankreich: Tausende protestieren erneut" am 07.11.2024 um 17:04 Uhr.

Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen

Jetzt aktivierenMehr erfahren
Thema
Frankreich

Mehr zu den Protesten in Frankreich

  1. Frankreichs Handel beklagt schwere Einbußen wegen Protesten

    Nach Protesten und Ausschreitungen:Frankreichs Handel beklagt schwere Einbußen

    mit Video5:21
  2. Menschen schauen sich nach den Protesten die verbrannten Überreste von Autos in der Nähe des Platzes der Republik in Paris an.
    Interview

    Politologin zu den Ausschreitungen:Randale in Frankreich: "Lehre aus der Gelbwestenbewegung"

    mit Video21:36
  3. Ein Demonstrant zündet während Protesten in Pariseinen Feuerwerkskörper an.

    320.000 Menschen nehmen an Demos teil:Frankreich: 779 Festnahmen bei Ausschreitungen nach Protesten

    mit Video0:16
  4. Eine junge Frau spricht in ein Megafon, während hinter ihr ein Plakat mit der Aufschrift "Nein zur Wehrpflicht!" in die Höhe gehalten wird. (Archivbild)

    Deutschlandweite Gen-Z-Proteste geplant:"Wir haben das Gefühl, dass man auf die Jugend scheißt"

    von Fabia Lulis
    mit Video6:03