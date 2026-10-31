Polizei landesweit im Großeinsatz:Frankreich: Hunderttausende zu neuen Protesten erwartet
Erneut werden in ganz Frankreich Hunderttausende zu Demonstrationen für bessere Schulen und geringere Lebenshaltungskosten erwartet. Die Polizei befürchtet weitere Ausschreitungen.
In Paris und anderen französischen Großstädten formieren sich erneut große Demonstrationszüge gegen hohe Lebenshaltungskosten und für eine bessere Bildung. Zu den Kundgebungen aufgerufen haben die Gewerkschaften, Schüler- und Studentenorganisationen sowie die Gelbwesten-Bewegung.
Bereits in der ersten Tageshälfte der groß angekündigten Demos sind 27 Menschen festgenommen worden. Am Samstag vergangener Woche habe es im gleichen Zeitraum bis 14 Uhr bereits 217 Festnahmen gegeben, teilte das französische Innenministerium mit. "Zum jetzigen Zeitpunkt scheint die Lage im gesamten Staatsgebiet insgesamt ruhig zu sein, ohne nennenswerte Zwischenfälle", hieß es.
An den Kundgebungen am Vormittag hätten 15.000 Menschen teilgenommen. Den Angaben nach entspricht das weniger als der Hälfte der Teilnehmerzahl vom vergangenen Samstagvormittag.
Zu den Demonstrationszügen, die sich zumeist am frühen Nachmittag in Bewegung setzen, erwarten die Behörden, wie schon bei Kundgebungen am vergangenen Samstag, mehrere hunderttausend Teilnehmer.
Rechtsstreit um Demonstrationsroute in Paris
Nach einem Rechtsstreit im Eilverfahren muss der von Gewerkschaften angemeldete Demonstrationszug in der französischen Hauptstadt eine andere Route nehmen als geplant. Die Polizeipräfektur von Paris verlegte ihn wegen befürchteter Ausschreitungen sowie möglicher Gewalt gegen öffentliche Gebäude und Plünderungen von Geschäften aus dem Zentrum an den Rand der Stadt.
Die Organisatoren wehrten sich vor Gericht und hatten zunächst Erfolg: Das Verwaltungsgericht ließ am Freitagabend ihre ursprünglich geplante Route zu. Diese Entscheidung hob jedoch der Staatsrat in der Nacht auf.
70.000 Polizisten landesweit im Einsatz
In ganz Frankreich sind rund 70.000 Polizeikräfte im Einsatz, um schwere Ausschreitungen und Plünderungen zu verhindern.
Seit Wochen demonstrieren junge Leute im Land für eine bessere Ausstattung von Schulen. Seit Mitte Oktober haben sich weitere Gruppen angeschlossen, um etwa gegen zu hohe Lebenshaltungskosten zu protestieren. Nach schweren Ausschreitungen am Rande von Kundgebungen am 17. Oktober konnte die Polizei erneute Gewalt am vergangenen Samstag überwiegend verhindern.
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