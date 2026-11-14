Türkei: Tausende demonstrieren für Klima und Menschenrechte

Während der Klimakonferenz sind im türkischen Antalya tausende Menschen auf die Straße gegangen. Die Opposition nutzte eine seltene Gelegenheit zum Protest gegen die Regierung.

Zivilgesellschaftliche Gruppen haben zur Halbzeit der Weltklimakonferenz zu einem Protestmarsch aufgerufen. Menschen versammelten sich in Antalya, um gegen Umweltzerstörung zu demonstrieren. 14.11.2026 | 1:30 min

Zur Halbzeit der Klimakonferenz in Antalya hat einer der größten Proteste zivilgesellschaftlicher Organisationen in der Türkei seit Monaten stattgefunden. Mehr als 10.000 Menschen gingen nach Angaben der Veranstalter für Klimaschutz und Menschenrechte friedlich auf die Straße.

"Seit langer Zeit hat es in der Türkei keinen Protest mehr mit solcher Teilhabe gegeben", sagte Nil Ormanli vom Veranstaltungskomitee der Deutschen Presse-Agentur. Die türkischen Behörden machen in der Regel keine Angaben zu Teilnehmerzahlen.

Viele europäische Regierungschefs sind nicht zur Klimakonferenz in die Türkei gekommen, auch Bundeskanzler Merz nicht. Dabei ist Deutschland in der Klimaschutz-Rangliste weiter abgerutscht. 11.11.2026 | 1:49 min

Türkische Opposition nutzt Gelegenheit für Protest

Neben internationalen Organisationen waren auch zahlreiche türkische Vereine, Gewerkschaften und Oppositionsparteien vertreten, die die seltene Gelegenheit nutzten, um auf die Situation im Land aufmerksam zu machen. In der Türkei werden vor allem regierungskritische Versammlungen immer wieder verboten.

Erst beim Nato-Gipfel in Ankara im Juli hatten die Behörden ein umfassendes Demonstrationsverbot verhängt und Dutzende Menschen festgenommen. Zu Beginn der Weltklimakonferenz hatte der türkische Umweltminister und Gipfelpräsident Murat Kurum vor Journalisten betont, dass man friedlich demonstrieren dürfe.

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Banner vor Demonstrationsstrecke kontrolliert

Die Demonstrantinnen und Demonstranten versammelten sich am Eingang des Aydin Kanza Parks und liefen zum etwa einen Kilometer entfernten Platz der Republik. Polizisten kontrollierten am Eingang der abgesperrten Strecke des Geländes Taschen, Plakate und Banner.

Der 15-jährige Deniz sagte, er habe seine Regenbogenflagge versteckt, weil er aus Erfahrung wisse, dass die Polizei sie ihm ohnehin abnehmen würde. Er hatte zudem eine Palästinaflagge dabei. "Wir sind hier, um an der Seite der Unterdrückten zu stehen, egal ob an der Seite der queeren Menschen in der Türkei oder der Palästinenser", sagte er.

Kritik an der Regierungspartei AKP

Trotz der Bedenken waren mehrere Regenbogenflaggen bei der Demonstration zu sehen. In der Türkei stehen homosexuelle und andere queere Menschen derzeit besonders im Fokus, im September hatte es etwa landesweite Razzien unter anderem bei LGBTQ-Vereinen gegeben.

In der Türkei nimmt die Diskriminierung von LGBTQ-Menschen zu. Razzien, Festnahmen und neue Vorwürfe gegen Aktivisten verstärken den Druck auf die Community. 17.09.2026 | 2:20 min

Viele Demonstranten ließen sich trotzdem nicht einschüchtern und verschafften ihren Anliegen Gehör: Türkische Gruppen riefen bekannte Slogans der türkischen Opposition wie "Schulter an Schulter gegen den Faschismus" oder mit Blick auf die Regierungspartei: "Der Tag wird kommen, an dem die AKP dem Volk Rechenschaft ablegen muss."

Die grüne Bundestagsabgeordnete Claudia Roth zeigte vor Beginn des Protests selbstbewusst ihre Socken in Regenbogenfarben. Die frühere Kulturstaatsministerin rief die türkischen Sicherheitskräfte zur Zurückhaltung auf. Es dürfe keine Übergriffe und Verhaftungen geben.

Neubauer spricht von "Unterdrückungsmaschinerie"

Klimaaktivistin Luisa Neubauer sagte, Fridays for Future stehe in Solidarität zur türkischen Zivilgesellschaft, die leidenschaftlich kämpfe, aber zugleich wahnsinnig starke Repressionen erlebe. Sie warnte zugleich vor der Gefahr, dass nach der Konferenz, sobald internationale Aktivisten und Journalisten abgereist seien, einheimische Demonstranten möglicherweise Konsequenzen zu spüren bekommen könnten.

Das funktioniert schon sehr gut, so eine Unterdrückungsmaschinerie. „ Luisa Neubauer, Klimaaktivistin

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Erst am Dienstag war eine Mitarbeiterin der Heinrich-Böll-Stiftung wegen des Vorwurfs der Spionage vorübergehend festgenommen und eine Ausreisesperre verhängt worden.

"Gipfel der Völker" zu Umweltthemen beginnt

Parallel zum Weltklimagipfel beginnt im Zentrum Antalyas außerdem der "Gipfel der Völker" mit Hunderten zivilgesellschaftlichen Organisationen aus der Türkei und dem Ausland. Dort soll es in den nächsten Tagen unter anderem um die Themen Umweltzerstörung, den Ausstieg aus fossilen Energien und um Demokratie gehen.

Quelle: dpa