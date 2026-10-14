  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

Türkei: Oppositionsnaher Sender Halk TV von Polizei gestürmt

Offenbar Zwangsverwalter eingesetzt :Razzia bei oppositionsnahem Sender Halk TV in der Türkei

|

Die türkische Polizei hat den oppositionsnahen Sender Halk TV gestürmt und dessen Übertragungen gestoppt. Nach eigenen Angaben wurde der Sender unter Zwangsverwaltung gestellt.

Turkey-Media

Die türkische Polizei hat die Zentrale des oppositionsnahen TV-Senders Halk TV gestürmt und die Live-Übertragung gestoppt. Nach eigenen Angaben wurde der Sender unter Zwangsverwaltung gestellt.

14.10.2026 | 0:46 min

In der Türkei ist der oppositionsnahe Sender Halk TV durchsucht und nach eigenen Angaben unter Zwangsverwaltung gestellt worden. Demnach seien Hunderte Polizisten am Morgen in das Gebäude eingedrungen und hätten den eintreffenden Mitarbeitern den Zutritt zum Gebäude verwehrt, teilte der Sender auf seiner Webseite mit.

Im Zuge der Durchsuchung sei die Live-Übertragung unterbrochen und der Kanal unter Zwangsverwaltung gestellt worden, hieß es weiter.

In einem von Halk TV auf X geteilten Video ist Chefredakteur Suat Toktas zu sehen, der mit dem von den türkischen Behörden eingesetzten Verwalter spricht, um ihn davon zu überzeugen, die Live-Sendung nicht zu stoppen.

Was hier gerade passiert, ist gesetzwidrig.

Suat Toktas, Chefredakteur Halk TV

Durchsuchung Teil von Ermittlungen gegen Halk-TV-Vorstandschef

Grund für die Razzia sei die Entscheidung eines Strafgerichts, die Unternehmen von Halk-TV-Vorstandschef Cafer Mahiroglu zu beschlagnahmen, berichtete die oppositionsnahe Nachrichtenagentur Anka unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft Istanbul. Im Rahmen der Ermittlungen wegen "Bestechung, Ausschreibungsbetrug und Geldwäsche" seien 17 Personen zur Fahndung ausgeschrieben und elf von ihnen festgenommen worden.

Mehrere Sicherheitskräfte stehen inmitten einer Demonstration gegen die Anti-LGBTQ-Razzien in der Türkei.

In der Türkei sind nach Festnahmen auf einer Demonstration mehr als hundert Menschen wieder auf freiem Fuß. Hintergrund des Protests waren Razzien gegen die LGBTQ-Community.

17.09.2026 | 0:26 min

Mahiroglu erklärte in einem Video auf X, alle Vorwürfe gegen ihn seien haltlos. Er sagte, die Justiz als Waffe zu verwenden, sei der größte Schaden, der der Türkei zugefügt werden könne.

Oppositionsführer Özgür Özel kritisiert Vorgehen der Behörden

Oppositionsführer Özgür Özel von der Yeni Parti erklärte auf X, die Partei stehe an der Seite von Halk TV, der Pressefreiheit sowie der Angestellten und ihrer Familien. Eine Polizeirazzia bei einem Fernsehsender im Morgengrauen und die Einsetzung eines Zwangsverwalters seien Maßnahmen, "wie sie nur Diktatoren ergreifen würden", schrieb Özel.

Anhänger des inhaftierten Istanbuler Bürgermeisters Ekrem İmamoğlu demonstrieren vor dem Gefängnis- und Gerichtsgebäude-Komplex Marmara-Silivri, wo İmamoğlu am 9. März 2026 zu seiner ersten Anhörung in einem umfassenden Korruptionsverfahren erscheint.

In der Türkei wurde Istanbuls abgesetzter Bürgermeister Imamoglu zu 25 Monaten Haft verurteilt. Er war der größte Rivale von Präsident Erdogan. Das Verfahren wurde neu aufgerollt.

12.09.2026 | 0:24 min

Die türkische Journalistengewerkschaft TGS verurteilte das Vorgehen ebenfalls und bezeichnete die Entscheidung als "willkürlich". Die Presse sei frei und dürfe nicht zensiert werden, schrieb die Gewerkschaft auf X.

Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Quelle: dpa, AFP
Über das Thema berichtete ZDFheute Xpress am 14.10.2026 um 11:45 Uhr in dem Beitrag "Razzia bei oppositionsnahem Sender Halk TV".
Thema
Türkei

Mehr Nachrichten aus der Türkei

  1. Die türkische Nationalflagge

    Opposition sieht Zensur:Türkei: Unabhängige Nachrichtenseite "T24" gesperrt

  2. Ekrem Imamoglu hält eine Rede während die türkische Flagge im Hintergrund zu sehen ist.

    Ex-Bürgermeister von Istanbul:Erdogan-Gegner Imamoglu zu zwei Jahren Haft verurteilt

    mit Video0:24
  3. Özgür Özel spricht auf einer Versammlung in Ankara vor einem großen Publikum und der Presse.

    Nach internem Streit und Absetzung:Paukenschlag in türkischer Oppositionspartei

    von Alexander Poel
    mit Video2:02
  4. Mitglieder des türkischen Parlaments nehmen an einer Sitzung im türkischen Parlament teil. (Symbolbild)

    Ausgleichsversuch nach Tausenden Toten:Türkei und PKK: Kann das Amnestiegesetz die Gräben schließen?

    von Christiane Hoffmann
    mit Video0:56