Türkei: Erdogan-Gegner Imamoglu zu zwei Jahren Haft verurteilt

Der Ex-Bürgermeister von Istanbul galt als einer der wichtigsten Rivalen Erdogans. Nun wurde Imamoglu in einem umstrittenen Prozess verurteilt. Haft ist nicht die einzige Folge.

In der Türkei wurde Istanbuls abgesetzter Bürgermeister Imamoglu zu 25 Monaten Haft verurteilt. Er war der größte Rivale von Präsident Erdogan. 12.09.2026 | 0:24 min

Istanbuls abgesetzter Bürgermeister Ekrem Imamoglu ist in einem umstrittenen Gerichtsverfahren zu 25 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Der bereits zuvor inhaftierte Gegner von Präsident Recep Tayyip Erdogan wurde der Beleidigung eines Staatsbediensteten schuldig gesprochen, wie türkische Medien am Freitagabend berichteten.

Demnach belegte ihn das Gericht auch mit einem politischen Betätigungsverbot: Sollte das Urteil rechtskräftig werden, würde Imamoglu auch formal sein Amt verlieren und der Stadtrat von Istanbul die Möglichkeit bekommen, einen neuen Bürgermeister für die Millionenmetropole zu bestimmen.

Der türkische Präsident Erdogan geht hart gegen die größte Oppositionspartei CHP vor. Zuletzt stürmten Polizisten die Parteizentrale. Türkei-Experte Dawid Bartelt analysiert bei ZDFheute live. 26.05.2026 | 18:38 min

Imamoglu galt als möglicher Erdogan-Nachfolger

Imamoglu ist der profilierteste Gegner von Langzeit-Präsident Erdogan und galt lange als aussichtsreicher Kandidat für dessen Nachfolge in der Türkei bei einem möglichen Wahlduell.

Inwieweit er dem islamisch-konservativen Staatschef noch gefährlich werden kann, ist angesichts der vielen Ermittlungen, Prozesse und Urteile gegen ihn aber fraglich.

Mitte Juli 2016 versuchten Teile des Militärs den türkischen Präsidenten zu stürzen. Der Putschversuch misslang, Tausende wurden verhaftet oder entlassen. Wie hat sich das Land seither verändert? 08.07.2026 | 6:36 min

Opposition in Türkei spricht von politischem Verfahren

Zur jüngsten Gerichtsverhandlung wurde Imamoglu aus einem Hochsicherheitsgefängnis zugeschaltet. Das Urteil bezeichnete er laut dem Staatssender TRT als Skandal, die Anschuldigungen als haltlos.

Ihm wurde vorgeworfen, vor vier Jahren einen Istanbuler Bezirksbürgermeister beleidigt zu haben - allerdings war er zweimal freigesprochen worden, bevor ein Berufungsgericht den Fall wegen angeblicher Formfehler neu aufrollen ließ. Die türkische Opposition spricht von einem politisch motivierten Verfahren mit dem einzigen Ziel, Erdogans Rivalen auszuschalten.

Die türkische Justiz erhöht den Druck auf den Oppositionspolitiker und Erdogan-Kritiker Ekrem Imamoglu. Gegen ihn läuft nun ein weiterer Prozess mit dem Vorwurf politischer Spionage. 11.05.2026 | 1:29 min

Imamoglu im März 2026 verhaftet

Die Istanbuler Stadtverwaltung wird seit den Kommunalwahlen 2019 von der Oppositionspartei CHP regiert, 2024 konnte Imamoglu sein Amt als Bürgermeister verteidigen.

Im März 2025 gab es dann eine landesweite Verhaftungswelle, bei der er und zahlreiche Rathausmitarbeiter festgenommen wurden - ebenso wie CHP-Bürgermeister in anderen Städten der Türkei. Es folgte eine Kaskade von Ermittlungen und Prozessen, Imamoglu wurden unter anderem Korruption, Geldwäsche und die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen.

Bilder von 2025: Kurz vor seiner Ernennung zum Präsidentschaftskandidaten wird gegen Istanbuls Oberbürgermeister und Kontrahenten Präsident Erdoğans, Imamoglu, ermittelt. 19.03.2025 | 2:44 min

Die deutsche Regierung, das EU-Parlament und die Europäische Kommission werteten die Absetzung Imamoglus als schweren Rückschlag für die Demokratie in der Türkei. Erdogans Regierung weist jegliche Einflussnahme auf die Justiz zurück.

Hinweis Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Quelle: dpa