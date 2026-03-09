Verhafteter Erdogan-Gegner:Prozess gegen Imamoglu beginnt in Istanbul
In Istanbul beginnt der Prozess gegen den ehemaligen Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu. Seine Ehefrau spricht von einer Bewährungsprobe für die Rechtsstaatlichkeit.
Fast ein Jahr nach seiner Verhaftung beginnt in Istanbul der Hauptprozess gegen den ehemaligen Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu. Dem Oppositionspolitiker und Gegner des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan werden unter anderem die Gründung und Leitung einer kriminellen Vereinigung sowie Bestechung und Geldwäsche vorgeworfen.
Die Staatsanwaltschaft fordert dafür der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge mehr als 2.000 Jahre Haft. Insgesamt sind 407 Menschen angeklagt, 105 davon sitzen in Untersuchungshaft.
Menschenrechtsorganisationen: Prozess ist politisch motiviert
Unter den Beschuldigten sind auch Imamoglus Anwalt, sein Sprecher sowie Journalisten, etwa Rusen Cakir, eine der profiliertesten kritischen, liberalen Stimmen des Landes. Menschenrechtsorganisationen werten den Prozess als politisch motiviert.
Imamoglus Ehefrau, Dilek Imamoglu, sagte der Deutschen Presse-Agentur, sie betrachte den Prozess nicht nur als persönliche Angelegenheit, sondern als wichtige Bewährungsprobe für die Rechtsstaatlichkeit im Land.
Am 19. März wurde Ekrem İmamoğlu, der populäre Bürgermeister von Istanbul, festgenommen. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft, weil ihm Korruption vorgeworfen wird. Auch wegen Terrorverdacht wird gegen ihn ermittelt.
İmamoğlu gilt als stärkster innenpolitischer Konkurrent des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan. Inzwischen ist er der Präsidentschaftskandidat seiner Partei, der CHP. Gewählt von 15 Millionen Türken, die zum großen Teil nicht Parteimitglieder sind.
Die Wahl fand vier Tage nach seiner Verhaftung statt. Tagelang hatte es in Istanbul und in vielen anderen türkischen Städten Massenproteste gegeben. In den letzten Tagen war es ruhiger, auch weil Präsident Erdoğan die Bayram-Feiertage verlängert hat.
Imamoglu gilt als aussichtsreicher Gegner des türkischen Präsidenten Erdogan bei zukünftigen Wahlen. Er war im März vergangenen Jahres wegen Korruptionsvorwürfen verhaftet und als Bürgermeister von Istanbul abgesetzt worden. Gegen ihn laufen mehrere Verfahren. Auch sein Universitätsdiplom - Voraussetzung für eine Präsidentschaftskandidatur - wurde annulliert.
