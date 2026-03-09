Erdogan-Gegner: Prozess gegen Imamoglu beginnt in Istanbul

Am 19. März wurde Ekrem İmamoğlu, der populäre Bürgermeister von Istanbul, festgenommen. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft, weil ihm Korruption vorgeworfen wird. Auch wegen Terrorverdacht wird gegen ihn ermittelt.



İmamoğlu gilt als stärkster innenpolitischer Konkurrent des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan. Inzwischen ist er der Präsidentschaftskandidat seiner Partei, der CHP. Gewählt von 15 Millionen Türken, die zum großen Teil nicht Parteimitglieder sind.



Die Wahl fand vier Tage nach seiner Verhaftung statt. Tagelang hatte es in Istanbul und in vielen anderen türkischen Städten Massenproteste gegeben. In den letzten Tagen war es ruhiger, auch weil Präsident Erdoğan die Bayram-Feiertage verlängert hat.