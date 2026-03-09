  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

Erdogan-Gegner: Prozess gegen Imamoglu beginnt in Istanbul

Verhafteter Erdogan-Gegner:Prozess gegen Imamoglu beginnt in Istanbul

|

In Istanbul beginnt der Prozess gegen den ehemaligen Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu. Seine Ehefrau spricht von einer Bewährungsprobe für die Rechtsstaatlichkeit.

Demonstration für Imamoglu in Istanbul

Heute beginnt in Istanbul der Hauptprozess gegen Imamoglu.

08.03.2026 | 1:14 min

Fast ein Jahr nach seiner Verhaftung beginnt in Istanbul der Hauptprozess gegen den ehemaligen Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu. Dem Oppositionspolitiker und Gegner des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan werden unter anderem die Gründung und Leitung einer kriminellen Vereinigung sowie Bestechung und Geldwäsche vorgeworfen.

Die Staatsanwaltschaft fordert dafür der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge mehr als 2.000 Jahre Haft. Insgesamt sind 407 Menschen angeklagt, 105 davon sitzen in Untersuchungshaft.

Menschenrechtsorganisationen: Prozess ist politisch motiviert

Unter den Beschuldigten sind auch Imamoglus Anwalt, sein Sprecher sowie Journalisten, etwa Rusen Cakir, eine der profiliertesten kritischen, liberalen Stimmen des Landes. Menschenrechtsorganisationen werten den Prozess als politisch motiviert.

In Istanbul gehen die Proteste gegen die Festnahme von Bürgermeister İmamoğlu weiter

In der Türkei dauern heftige Proteste gegen die Festnahme des politischen Widersachers von Präsident Erdogan an. Heute hat Imamoglus Partei CHP ihn zum Spitzenkandidaten gekürt.

23.03.2025 | 2:39 min

Imamoglus Ehefrau, Dilek Imamoglu, sagte der Deutschen Presse-Agentur, sie betrachte den Prozess nicht nur als persönliche Angelegenheit, sondern als wichtige Bewährungsprobe für die Rechtsstaatlichkeit im Land.

Am 19. März wurde Ekrem İmamoğlu, der populäre Bürgermeister von Istanbul, festgenommen. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft, weil ihm Korruption vorgeworfen wird. Auch wegen Terrorverdacht wird gegen ihn ermittelt.

İmamoğlu gilt als stärkster innenpolitischer Konkurrent des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan. Inzwischen ist er der Präsidentschaftskandidat seiner Partei, der CHP. Gewählt von 15 Millionen Türken, die zum großen Teil nicht Parteimitglieder sind.

Die Wahl fand vier Tage nach seiner Verhaftung statt. Tagelang hatte es in Istanbul und in vielen anderen türkischen Städten Massenproteste gegeben. In den letzten Tagen war es ruhiger, auch weil Präsident Erdoğan die Bayram-Feiertage verlängert hat.

Imamoglu gilt als aussichtsreicher Gegner des türkischen Präsidenten Erdogan bei zukünftigen Wahlen. Er war im März vergangenen Jahres wegen Korruptionsvorwürfen verhaftet und als Bürgermeister von Istanbul abgesetzt worden. Gegen ihn laufen mehrere Verfahren. Auch sein Universitätsdiplom - Voraussetzung für eine Präsidentschaftskandidatur - wurde annulliert.

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete das heute journal update am 08.03.2026 um 23:42 Uhr.
Themen
Recep Tayyip ErdoganTürkei

Mehr zum Fall Ekrem Imamoglu

  1. Ekrem Imamoglu von der Republikanischen Volkspartei (CHP) gilt als einer der stärksten politischen Rivalen des türkischen Präsidenten Recep Tayip Erdogan.

    Imamoglu drohen bis zu 2.352 Jahre Haft:Anklage gegen Imamoglu: Experte sieht "politische Kampagne"

    mit Video1:31
  2. Ekrem Imamoglu von der Republikanischen Volkspartei (CHP) gilt als einer der stärksten politischen Rivalen des türkischen Präsidenten Recep Tayip Erdogan.

    Türkischer Oppositioneller Imamoglu:Spionage-Vorwurf: Neuer Haftbefehl gegen Erdogan-Rivalen

  3. Eine Frau hält einen Schal mit der Aufschrift „Ekrem Imamoglu ist die Hoffnung des Volkes“, während sich Unterstützer der Republikanischen Volkspartei am 3. September 2025 in Istanbul zu einer Kundgebung für den inhaftierten Bürgermeister Ekrem Imamoglu versammeln.

    Dutzende Festnahmen in Türkei:Erdogan-Regierung erhöht Druck auf Opposition

  4. Menschen nehmen an einem Protest in Istanbul teil, zu dem die oppositionelle Republikanische Volkspartei (CHP) aufgerufen hat

    Erdogans wichtigster Kontrahent:Türkei: Tausende demonstrieren für Imamoglu

    mit Video0:21