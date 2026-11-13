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Wirtschaft

COP: Bündnis kritisiert fossile Interessen bei der Konferenz

Weltklimakonferenz in Antalya:Bündnis kritisiert fossile Interessen auf der COP

von Winnie Heescher, Antalya

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Kohle, Öl und Gas gelten als große Treiber der Erderwärmung. Ein Bündnis kritisiert, dass an der COP mehr als 100 verschiedene Lobbygruppierungen aus dem Sektor teilnehmen dürfen.

Menschen stehen auf der UN-Klimakonferenz COP31 Schlange.

Auf der Klimakonferenz mahnt UN-Chef Guterres das Ende fossiler Energien an, doch die Türkei zögert beim Kohleausstieg. Auch andere Länder setzen auf den Klima-Spagat.

11.11.2026 | 2:49 min

Wenn man zur Klimakonferenz in einem der überfüllten Busse fährt oder an einem der vielen Kioske auf der COP in Warteschlangen für einen Kaffee ansteht, wandert der Blick immer runter auf das Namensschild, das jeder hier trägt - es ist die begehrte Eintrittskarte zur COP, die in diesem Jahr in Antalya mehr als 90.000 Menschen erhalten haben sollen.

Unter dem Namen steht meistens auch die Organisation, für die die jeweilige Person auf der COP ist: zum Beispiel Ministerien, Nichtregierungsorganisationen, Medien. Eine Analyse zeigt nun, wie viele in Konzernen oder Industrieverbänden arbeiten, die Klimaschutz blockieren: Mehr als 100 Gruppierungen sollen es demzufolge sein.

Viele Vertreter aus fossiler Energiewirtschaft in Antalya

"Kick Big Polluters out" (KBPO) , auf Deutsch: "Schmeißt die großen Verschmutzer raus", diesen Namen haben sich die Studienautoren gegeben. Der Name ist Programm: Sie vertreten eine Kampagnen-Koalition von 450 Organisationen, darunter Greenpeace, Global Campaign to Demand Climate Justice, Transparency International.

Insgesamt kommt KBPO auf 103 Gruppen, die auf der COP gegen den Klimaschutz arbeiten sollen: mehr als die Hälfte aus der fossilen Energiewirtschaft, 16 große Finanzierer fossiler Energien, sechs aus Agrar- und Lebensmittelindustrie, drei Tech-Konzerne sowie 20 branchenübergreifende Verbände. Zusammen stellen sie deutlich mehr Delegierte als manche besonders verwundbare Staaten.

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Die größten Delegationen schicken laut Auswertung der Emissionshandelsverband IETA (29 Delegierte), die Banken BNP Paribas (22) und HSBC (19) sowie Amazon (12). Unter den Akteuren mit der schlechtesten Lobby-Bewertung liegt der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) mit 23 Delegierten vorn. Dabei wird bewertet, wie sich Organisationen zur Klimapolitik äußern und versuchen, Politik zu beeinflussen. Es folgen ExxonMobil (13) und BusinessEurope (11). Auch der Fleischkonzern JBS, TotalEnergies, Cargill und BlackRock sind vertreten.

Lobbyisten teilweise Mitglied offizieller Verhandlungsdelegationen

Bemerkenswert ist, wie die Lobbyisten laut Analyse von KBPO Zugang erhalten haben sollen: 222 Delegierte kamen demzufolge über Zusatzakkreditierungen von Staaten, 203 über Nichtregierungsorganisationen. 45 waren Gäste des Gastgeberlandes Türkei, 31 gehören sogar offiziellen Verhandlungsdelegationen von Staaten an.

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Zusätzlich hat KBPO die Teilnehmerliste mit der Datenbank "Banking on Climate Chaos" abgeglichen. Ergebnis: 30 der 100 größten Geldgeber fossiler Energien sind in Antalya vertreten. Sie haben zwischen 2021 und 2025 zusammen mehr als 2,2 Billionen US-Dollar in Kohle, Öl und Gas gesteckt, fast 40 Prozent der weltweiten Bankfinanzierung fossiler Energien.

Forderung: Vertreter fossiler Energien von der COP ausschließen

Die Kritik der Organisationen ist scharf. "Man kann kein Feuer löschen, während man den Brandstiftern die Streichhölzer reicht", sagt Lien Vandamme vom Center for International Environmental Law.

Prakash Dalal von Friends of the Earth Nepal beklagt, dass die Konzerne weit mehr Raum bekämen als Zivilgesellschaft und Delegationen armer Länder. Susann Scherbarth vom BUND warnt vor allem vor der Gas-Lobby: Gas mache die Energieversorgung nicht sicherer, sondern halte in fossiler Abhängigkeit gefangen.

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KBPO und weitere Gruppen fordern seit Jahren verbindliche Regeln gegen Interessenkonflikte bei den UN-Klimaverhandlungen. Transparency International verlangt, dass Regierungen offenlegen, wen sie in ihren Delegationen mitbringen und warum. Mit früheren Zählungen fossiler Lobbyisten - auf der COP29 waren es über 1.770 - ist die Studie wegen des anderen Ansatzes nicht vergleichbar.

Eine wichtige Frage, die der Bericht nicht beantwortet: Wie will man sonst zu einem Ausstieg aus fossilen Energien kommen, wenn man nicht mit denen spricht, die die Interessen von Kohle, Öl und Gas vertreten?

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Über die Klimakonferenz in Antalya berichteten mehrere Sendungen, unter anderem das heute journal am 11.11.2026 ab 21:45 Uhr und das gemeinsame Morgenmagazin von ZDF und ARD am 09.11.2026 ab 05:30 Uhr.

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