Die Gewalt schadet den Gen Z-Protesten, warnt Gewaltforscher Andreas Zick. Er erwartet, dass es für die Bewegung künftig schwieriger werden könnte, junge Menschen zu mobilisieren.

Lara Sommer gehört zur Gen Z und demonstriert gegen Kürzungen an Universitäten und für mehr Chancengerechtigkeit. 19.11.2026 | 3:22 min

ZDFheute: Herr Zick, nach den Ausschreitungen am Rande der "Gen Z"-Proteste haben Sie von einem Wendepunkt für die Bewegung gesprochen. Warum?

Andreas Zick: Die Proteste hatten berechtigte Anliegen und waren zunächst friedlich organisiert. Doch sehr schnell kam es im Umfeld der Demonstrationen zu Gewalt und Plünderungen. Diese Bilder überlagern nun die eigentlichen Forderungen der jungen Menschen. Statt über ihre Anliegen wird vor allem über die Ausschreitungen gesprochen. Das ist eine enorme Herausforderung für die Bewegung, denn solche Proteste leben von öffentlicher Unterstützung.

Hinzu kommt, dass die Proteste in Deutschland von Beginn an eine große Themenbreite hatten. Neben bildungspolitischen Forderungen spielten auch der Nahostkonflikt, die Wehrpflicht und andere, insbesondere linke Themen eine Rolle. Das erschwert es, die Bewegung auf ihre ursprünglichen Anliegen zu konzentrieren.

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Die Organisatoren stehen nun vor einer doppelten Herausforderung: Sie müssen sich klar von Gewalt distanzieren und gleichzeitig den Fokus wieder auf die Forderungen der Jugendlichen lenken.

Allerdings wäre es falsch, ihnen pauschal die Verantwortung für die Ausschreitungen zuzuschreiben. „ Andreas Zick, Gewaltforscher

Bei dezentral organisierten Protesten lässt sich kaum verhindern, dass einzelne Gruppen die Demonstrationen für eigene Zwecke, etwa Gewalt gegen die Polizei oder Plünderungen, ausnutzen.

Andreas Zick ... Quelle: Universität Bielefeld ... ist ein deutscher Sozialpsychologe. Er ist Professor für Sozialisation und Konfliktforschung und leitet seit April 2013 das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld.



ZDFheute: Nach den Ausschreitungen ist auch eine Debatte über den Migrationshintergrund der Täter entbrannt. Wie blicken Sie auf diese Diskussion?

Zick: Wir wissen bislang zu wenig über die beteiligten Gruppen. Der Begriff "migrantische Chaoten", den der Innenminister verwendet hat, ist keine belastbare kriminologische Kategorie - weder für die Strafaufklärung noch für die Gewaltprävention. Solche Gruppen sind in der Regel sehr heterogen. Oft geht es weniger um die Herkunft als um die Gelegenheit, Gewalt auszuüben oder durch Plünderungen persönliche Gewinne zu erzielen.

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Wenn wir die Ausschreitungen allein auf Migration reduzieren, übersehen wir die eigentlichen Ursachen. Entscheidend ist doch die Frage, warum sich Menschen, die hier leben und aufwachsen, an solchen Gewalttaten beteiligen.

Dabei müssen wir auch soziale Ungleichheit, Ausgrenzung und das Gefühl gesellschaftlicher Missachtung berücksichtigen. „ Andreas Zick, Professor für Sozialisations- und Konfliktforschung

Gewaltorientierte Personen und Gruppen holen andere zu leicht ab. Ähnliche Dynamiken kennen wir aus den französischen Banlieues. Gewalt muss konsequent aufgeklärt und verhindert werden. Dafür brauchen wir aber eine genaue Analyse statt vorschneller Zuschreibungen. Auch Faktoren wie Alter und Geschlecht spielen eine Rolle. Wer sich allein auf den Migrationshintergrund konzentriert, greift zu kurz.

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ZDFheute: Sie haben betont, dass die Bewegung positive Ziele formulieren müsse. Sehen Sie hier überhaupt eine Protestbewegung mit klaren Zielen oder eher ein Ventil für Frust?

Zick: Damit eine Protestbewegung erfolgreich mobilisieren kann, braucht sie drei Dinge: Die Menschen müssen sich mit ihr identifizieren können, eine klare Ungerechtigkeit erkennen und das Gefühl haben, mit ihrem Protest etwas verändern zu können.

Genau daran hapert es bei den derzeitigen Gen-Z-Protesten. „ Andreas Zick, Universität Bielefeld

Die politische Agenda ist zu eng, um junge Menschen in ihrer ganzen Breite anzusprechen. Gleichzeitig werden zu viele unterschiedliche Themen miteinander vermischt - von Bildungsungerechtigkeit bis zur Wehrpflicht oder dem Klimawandel.

Dadurch geht das eigentliche Anliegen verloren, mit dem die Proteste in Frankreich begannen. „ Andreas Zick, Gewaltforscher

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Hinzu kommt, dass die Gewaltdebatte das Vertrauen in die Wirksamkeit des Protests schwächt. Bei Fridays for Future war das anders: Das Anliegen war klar, die Bewegung bot vielen jungen Menschen eine gemeinsame Identifikation. Bei den "Gen Z"-Protesten ist das zentrale Thema - die Zukunftschancen junger Menschen und die Ungerechtigkeit im Bildungssystem - zu sehr in den Hintergrund geraten.

ZDFheute: Am Wochenende stehen die nächsten Proteste an. Rechnen Sie mit friedlichen Demonstrationen oder erneuten Ausschreitungen?

Zick: Das lässt sich schwer vorhersagen. Es gibt gewaltbereite Gruppen, die solche Proteste gezielt für eigene Aktionen nutzen. Bekannte Gruppen lassen sich möglicherweise kontrollieren, andere agieren unberechenbar. Ich gehe allerdings davon aus, dass die Sicherheitsvorkehrungen diesmal besser sein werden.

Die Ausschreitungen haben der Bewegung enorm geschadet. „ Andreas Zick, Direktor des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung Bielefeld

Viele junge Menschen werden sich zweimal überlegen, ob sie erneut demonstrieren. Auch die Unterstützung von Eltern und älteren Generationen hat gelitten.

Entscheidend ist jetzt, dass die Organisatoren die eigentlichen Anliegen der Jugendlichen wieder in den Mittelpunkt stellen und klare Strategien zur Gewaltprävention entwickeln. Dazu gehört auch, Demonstrationen nach Abschluss der politischen Kundgebung konsequent zu beenden, damit gewaltbereite Gruppen den Protest nicht für ihre Zwecke nutzen können. Insgesamt dürfte es für die Bewegung deutlich schwieriger werden, junge Menschen erneut zu mobilisieren.

Das Interview führte ZDFheute-Redakteurin Ninve Ermagan.

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Quelle: ZDF