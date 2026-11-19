Nach den Protesten rund um "Gen Z regelt" drohte Stuttgarts Oberbürgermeister Nopper mit Versammlungsverbot für künftige Demos - und lud zum Gespräch. Was beide Seiten mitnehmen.

Nach der Demonstration der Gen Z in Stuttgart gab es einen Austausch. Quelle: Eibner-Pressefoto / Edward Cheung

Die Gastgeber sind jeweils Jahrzehnte älter als die einzelnen Gäste der Gen Z: Stuttgarts Oberbürgermeister Frank-Dietrich Nopper von der CDU ist 65, Schulbürgermeisterin Isabel Fezer von der FDP 67 Jahre alt.

David Glänzel und Johannes Stahl, beide noch nicht lange volljährig, sind der Einladung als Vertreter des Landesschülerbeirats Baden-Württemberg gefolgt und am Freitag aus Mötzingen und Mannheim nach Stuttgart gereist. Sie erwarten sich von dem Treffen vor allem eines: ernst genommen werden.

Stahl gibt sich erstmal skeptisch, hofft, "dass das Gespräch jetzt für mehr als für hübsche Bilder da ist, sondern dass die Politiker in dieses Gespräch reingehen mit ein paar Ideen, wie sie hier die Stadt für Jugendliche und Schüler*Innen besser machen können".

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Künftige Gen-Z-Proteste: Stuttgarts Bürgermeister drohte mit Versammlungsverbot

Es sind insgesamt acht junge Leute, die im mittleren Sitzungssaal die Politiker treffen. Einen Streitpunkt gibt es vorweg: die Aufarbeitung der "Gen Z regelt"-Demo am 31.10. mit rund 6.000 jungen Leuten in Stuttgart.

Oberbürgermeister Nopper kritisierte damals im Nachgang öffentlich, dass die ursprünglichen Anliegen junger Menschen wie Bildung und bezahlbarer Wohnraum von Linksextremisten und Pro-Palästina-Aktivisten gekapert worden seien. Er drohte deshalb mit der Prüfung von Versammlungsverboten für künftige Gen-Z-Proteste, falls diese nicht kooperierten.

Bei ihm im Saal berichten die Jugendlichen von übertriebener Härte der Polizei, die sie habe einschüchtern wollen. Der Oberbürgermeister hört zu, im Gegensatz zu ihnen war er Ende Oktober nicht dabei.

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Schülervertreter: Depressionen bei Jugendlichen inzwischen "normal"

Doch der Blick soll in die Zukunft gehen. Stahl und Glänzel haben im Namen des Landesschülerbeirats ganz bestimmte Forderungen zur Bildungspolitik mitgebracht. Sie wollen, dass Schul-Sozialarbeit aus- und nicht abgebaut wird, weil sie dringenden Bedarf wegen eines für sie gruseligen Trends sehen:

Es ist normal, dass Teenager in Baden-Württemberg Depressionen haben. Das muss bekämpft werden. „ Johannes Stahl

Die Gründe sehen sie vor allem im Social-Media-Konsum in ihrer Alterskohorte. Deshalb hoffen sie, "dass mehr Geld in die Schulen fließt, dass dort echte Begegnungsräume geschaffen werden für Jugendliche".

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Nopper will Schulen modernisieren und erweitern

Anderthalb Stunden dauert das Treffen mit den beiden Stadtoberhäuptern. Am Ende sind beide Seiten der Meinung, etwas mitgegeben und -genommen zu haben:

"Was mir klar geworden ist", sagt der Oberbürgermeister, "dass Schulsozialarbeit für den Jugendbeirat und Schüler-Landesbeirat von herausragender Bedeutung ist." In dieser Form habe er das schlicht nicht gewusst.

Da es um Geld des Bundes für seine Schulen geht, darf der Oberbürgermeister damit allerdings nur bauliche Dinge finanzieren. Er will dem Gemeinderat vorschlagen, "die 381 Millionen Euro, die wir aus dem Sondervermögen des Bundes bekommen, im Schwerpunkt und im Wesentlichen für Schulsanierungen, Schulmodernisierungen und Schulerweiterungen" einzusetzen.

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Weitere Gespräche in Planung

Seine anfangs skeptischen Gäste Glänzel und Stahl ziehen nach den anderthalb Stunden ein vorsichtig positives Fazit. Die Gespräche hätten "auf Augenhöhe" stattgefunden. Bei einigen Punkten, wie den Polizeieinsätzen, seien allerdings die Meinungsunterschiede geblieben.

"Wir haben viel geredet, das war gut", resümiert Glänzel. "Jetzt müssen aber auch politische Handlungen folgen." Der Dialog soll erstmal weitergehen, so wollen es beide Seiten. Glänzel hält das für einen Erfolg: "Jugendliche Stimmen sollten unter der Oberbürgermeisterschaft dauerhaft und strukturell mehr gehört werden."

Zwei weitere Treffen sind bereits in Planung.

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