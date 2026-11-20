Mehr Geld für Bildung, Klimaschutz und gegen Wehrpflicht: Junge Menschen gehen erneut bundesweit auf die Straße. Wo protestiert wird und was die Initiatoren fordern.

Wo heute neue Proteste von "GenZ regelt" geplant sind

Wofür geht Gen-Z auf die Straße? Quelle: Jürgen Lösel / dpa

Nach den ersten bundesweiten Protesten Ende Oktober rufen die Initiative "Gen Z regelt", aber auch weitere Organisationen und Initiativen für diesen Freitag erneut bundesweit zu Demonstrationen auf. Verlangt werden unter anderem mehr Geld für Bildung, eine sozial gerechtere Lastenverteilung sowie konsequenter Klimaschutz. Welche Demonstrationsaufrufe gibt es, wo soll protestiert werden und warum? ZDFheute mit einem Überblick.

Was ist heute geplant?

In Berlin, Köln, Frankfurt am Main und München will "GenZ regelt" Großkundgebungen organisieren. Die Berliner Kundgebung soll um 11:30 Uhr am Alexanderplatz beginnen. Es gibt auch Aufrufe zu einem Schulstreik. In etwa 50 weiteren Städten sind Demonstrationen anderer Initiativen und Organisationen geplant, die sich demnach dem Aufruf von "GenZ regelt" angeschlossen haben, darunter in Hamburg, Hannover, Leipzig und Stuttgart.

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In Berlin plant die Bundesschüler:innenkonferenz (BSK) eine eigene Großkundgebung für bessere Bildung gemeinsam mit Fridays for Future und dem Bundeselternrat.

Wie groß werden die Proteste?

Rund 20.000 Menschen hatten bis Donnerstagmittag ihre Teilnahme zugesagt - deutlich weniger als vor den Protesten vor drei Wochen. Damals gingen dann rund 120.000 meist junge Menschen auf die Straße.

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Was fordern die jeweiligen Initiatorinnen und Initiatoren?

Die "GenZ"-Bewegung konzentriert sich für die Kundgebungen an diesem Freitag auf sechs Kernforderungen. Statt Kürzungen soll es mehr Geld für Schulen, Suchthilfe und Psychotherapie geben. Abgelehnt wird eine Rückkehr zur Wehrpflicht. Grundrechte sollen besser geschützt und mehr für Klimaschutz getan werden. Generell verlangt wird eine Politik, die Belange junger Menschen stärker in den Fokus rückt.

Zentrale Forderungen der BSK sind die Sanierung maroder Schulen und "Bildung für alle". Auch hier geht es aber zudem um mehr Klimaschutz und um klare Haltung gegen Rechtsextremismus.

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Wer steht hinter der "GenZ"-Initiative?

"GenZ regelt" versteht sich als unabhängiger, überparteilicher und loser Zusammenschluss junger Menschen, die sich "für unsere Jugend und für unsere Zukunft" starkmachen. Als ein Vorbild nennen sie die Initiative der Jugendproteste in Frankreich und weiteren europäischen Ländern. Der Name "GenZ regelt" leitet sich von dem Begriff "Generation Z" ab. Darunter werden meistens Menschen der Geburtsjahrgänge 1995 bis 2010 verstanden.

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Sind erneut gewaltsame Ausschreitungen zu befürchten?

Nach und am Rande der zunächst friedlichen "GenZ"-Kundgebungen vom 31. Oktober war es in mehreren Städten zu massiven Krawallen gekommen, die allerdings meist von anderen Gruppierungen ausgingen. "GenZ regelt" hat sich davon ausdrücklich distanziert. "Unser Protest ist friedlich, ohne jede Ausnahme", heißt es. Ebenso abgelehnt werden alle Formen von Hass, Hetze und Diskriminierung sowie das Zeigen verfassungsfeindlicher Symbole.

Gleichwohl ist nicht auszuschließen, dass auch diesmal gewaltbereite Gruppen die Demonstrationen nutzen, um eigene Ziele zu verfolgen. Die Polizei dürfte zumindest in den Metropolen erneut mit einem Großaufgebot vor Ort sein.

Quelle: AFP