Wehrpflicht: Zahl der Kriegsdienstverweigerer steigt steil an

Immer mehr Männer verweigern den Dienst an der Waffe: Von Januar bis August gab es laut Berichten mehr als 12.000 Anträge - das sind dreimal so viele wie im gesamten Vorjahr.

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Die Zahl der Kriegsdienstverweigerer in Deutschland steigt weiter steil an. Von Januar bis Ende August dieses Jahres seien bereits 12.102 Anträge auf Kriegsdienstverweigerung beim zuständigen Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben eingegangen, berichten die Funke Medien und das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) unter Berufung auf eine Sprecherin der Behörde.

Damit liegt die Zahl der Anträge schon jetzt dreimal höher als im gesamten Jahr 2025, für das das Bundesamt 3.879 Anträge registrierte. Wie stark der Trend ist, zeigt ein Vergleich mit der Halbjahres-Bilanz: Bis Ende Juni 2026 hatte das Bundesamt den Eingang von 5.862 Anträgen gemeldet. Innerhalb von nur zwei Monaten hat sich seitdem die Zahl also verdoppelt.

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Bundesamt: Probleme bei Verweigerungs-Anträgen

Hintergrund für den Anstieg dürften die angespannte Sicherheitslage und das Gesetz über den neuen Wehrdienst sein, das zum 1. Januar in Kraft trat. Kern ist die verpflichtende Musterung für junge Männer ab dem Jahrgang 2008. So sollen Freiwillige für einen Ausbau der Truppe rekrutiert werden. Sollten die Zielkorridore verfehlt werden, kann der Bundestag über eine sogenannte Bedarfswehrpflicht entscheiden.

Die Wehrpflicht ist zwar ausgesetzt, bleibt aber weiter im Grundgesetz verankert. Unabhängig von der Aussetzung bleibt laut Bundesamt das Recht bestehen, den Kriegsdienst mit der Waffe aus Gewissensgründen gemäß Artikel 4 Absatz 3 des Grundgesetzes zu verweigern.

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Das Bundesamt berichtet allerdings von massiven Problemen bei vielen Anträgen. Aktuell werde eine "hohe Zahl an fehlgeleiteten Anträgen beobachtet, die mit nicht anerkennungsfähigem Inhalt eingehen und unbearbeitet zurückgesandt werden müssen", sagte die Sprecherin den Funke Medien. Es kursierten wiederkehrend Falschinformationen zum Weg und Inhalt einer Antragstellung, unter anderem in den sozialen Medien.

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Quelle: dpa