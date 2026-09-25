Schüler-Protest gegen Wehrpflicht: Zehntausende auf der Straße

Zehntausende Schüler demonstrieren bundesweit gegen eine mögliche Wehrpflicht. Die Initiative "Schulstreik gegen Wehrpflicht" spricht von mehr als 45.000 Teilnehmern.

Tausende Schüler protestieren bundesweit gegen eine mögliche Wehrpflicht. Finden sich im neuen Wehrdienst zu wenige Freiwillige, kann der Bundestag über eine Pflicht entscheiden. 25.09.2026 | 0:20 min

Bundesweit sind Zehntausende auf die Straße gegangen, um gegen eine mögliche Wehrpflicht zu demonstrieren. Wie die Initiative "Schulstreik gegen Wehrpflicht" mitteilte, waren heute deutschlandweit über 45.000 Schülerinnen und Schüler in rund 100 Städten auf der Straße.

Die Polizei veröffentlicht regionale, keine bundesweiten Zahlen zu Demonstrationen. So hätten etwa in Berlin-Wedding 2.400, in Frankfurt 180, in Stuttgart 200, in Nürnberg 400 und in München 700 Menschen protestiert.

Schüler warnen: Schritt für Schritt zur Wehrpflicht

"Erst Fragebögen, jetzt die angekündigten Zwangsmusterungen, die eigentlich erst Juli 2027 beginnen sollten. Die Bundesregierung meint es ernst damit, die Wehrpflicht schrittweise einzuführen", sagte Pressesprecher Bela Breitner von "Schulstreik gegen Wehrpflicht" der Deutschen Presse-Agentur.

Die Rückmeldung der Fragebögen zeigt, dass Jugendliche nicht zur Bundeswehr wollen. „ Bela Breitner, Pressesprecher von "Schulstreik gegen Wehrpflicht"

Deutschlandweit macht sich unter Jugendlichen Protest gegen die Wehrpflicht breit, auch mit Schulstreiks. Anlass für eine Bestandsaufnahme unter anderem in einer Schulklasse. 10.05.2026 | 2:46 min

Das Gesetz über den neuen Wehrdienst trat im Januar in Kraft. Kern ist die verpflichtende Musterung für junge Männer ab dem Jahrgang 2008. So sollen Freiwillige für einen Ausbau der Truppe rekrutiert werden. Sollten die Zielkorridore verfehlt werden, kann der Bundestag über eine Wehrpflicht entscheiden. Der Bundestag hatte die Wehrpflicht 2011 ausgesetzt.

Quelle: dpa