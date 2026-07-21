70 Jahre Wehrpflicht: Pistorius hält an Freiwilligkeit fest

70 Jahre Wehrpflichtgesetz:Wehrpflicht: Pistorius hält an Freiwilligkeit fest
von Andreas Huppert
Das Wehrpflichtgesetz von 1956 wird 70. Seit 2011 ist die Wehrpflicht ausgesetzt. Verteidigungsminister Boris Pistorius setzt weiter auf Freiwilligkeit statt Pflichtdienst.
"Die Sicherung der Freiheit kommt jedem Staatsbürger zugute", sagt vor 70 Jahren der erste Verteidigungsminister der noch jungen Bundesrepublik, Theodor Blank (CDU). Und er begründet die Einführung der Wehrpflicht:
Deutschlands Bevölkerung ist damals kriegsmüde. Die Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg, an die Nazi-Diktatur, an all diese Schrecken sind noch frisch und schmerzhaft.
Mit dem Beitritt zur Nato 1955 wird die Bundesrepublik wiederbewaffnet. Und für das neue Militärbündnis braucht es Soldaten. Die regierende CDU will 500.000. Schnell wird klar: Nur mit Freiwilligen geht das nicht. Eine Wehrpflicht muss her.
Wehrpflicht: Ausgesetzt, nicht abgeschafft
Die oppositionelle SPD ist strikt dagegen, sieht durch eine Wehrpflicht die Spaltung zwischen West- und Ostdeutschland verstärkt - ebenso eine mögliche Kriegsgefahr.
Heute, 70 Jahre später, stellt die SPD den Verteidigungsminister. Und die Wehrpflicht ist seit 2011 ausgesetzt - nicht abgeschafft. Eine Diskussion über eine Wiedereinführung läuft. Boris Pistorius sagt, die Einführung der Wehrpflicht 1956 sei ein "total richtiger und wichtiger" Schritt gewesen.
Pistorius ist weiter für Freiwilligkeit
Pistorius muss jetzt den Spagat schaffen. Er weiß: Seine Militärs wollen am liebsten zurück zum Pflichtdienst. Viele in seiner SPD lehnen eine Wehrpflicht ab. Deshalb setzt Pistorius auf Freiwilligkeit und darauf, die Bundeswehr zu einem attraktiven Arbeitgeber aufzubauen. Pistorius sagt ZDFheute:
Jetzt wieder eine Wehrpflicht einzuführen, wäre nicht möglich angesichts der "nicht ausreichenden Kasernen" sowie zu wenig Ausbildern und Material.
Wie sich die Bedrohungslage verändert
Heute ist die Bedrohungslage wieder eine andere: Der Heimatschutz steht wieder im Vordergrund, ebenso die Landes- und Bündnisverteidigung. Bedrohungsszenarien wie in Zeiten des Kalten Krieges sind Realität. André Wüstner, der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes, sagt ZDFheute, in der Truppe sei man sich einig. Die Wiedereinführung der Wehrpflicht müsse schrittweise erfolgen. Aber: Sie müsse erfolgen, allein schon wegen der deutschen Zusagen an die Nato.
Aufwuchs, das ist im Sprachgebrauch der Bundeswehr die Vokabel für Personal.
Ziel für 2035: 460.000 Soldaten
Aktuell beträgt die Personalstärke der Bundeswehr 185.200, das sind 3.600 Personen mehr als im Vorjahr. Allerdings reicht das noch lange nicht. Bis 2031 soll die Truppe auf 203.000 Soldatinnen und Soldaten anwachsen, bis 2035 sogar auf 460.000 inklusive Reservisten. Wüstner sagt:
Er sei sich sicher, so Wüstner, dass über das Thema Wehrpflicht in den nächsten Jahren, vielleicht schon Monaten, wieder geredet werde.
Die Diskussion über die Wiedereinführung der Wehrpflicht, zur Wahrung von Frieden und Freiheit, nimmt gehörig Fahrt auf - so wie schon vor 70 Jahren.
Andreas Huppert ist Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio.
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