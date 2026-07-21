70 Jahre Wehrpflicht: Pistorius hält an Freiwilligkeit fest

Das Wehrpflichtgesetz von 1956 wird 70. Seit 2011 ist die Wehrpflicht ausgesetzt. Verteidigungsminister Boris Pistorius setzt weiter auf Freiwilligkeit statt Pflichtdienst.

Verteidigungsminister Boris Pistorius setzt bei der Bundeswehr weiter auf Freiwilligkeit statt auf Pflicht. Angesichts zu weniger Kasernen und Ausbilder sehe er auch keine andere Möglichkeit. 20.07.2026 | 2:27 min

"Die Sicherung der Freiheit kommt jedem Staatsbürger zugute", sagt vor 70 Jahren der erste Verteidigungsminister der noch jungen Bundesrepublik, Theodor Blank (CDU). Und er begründet die Einführung der Wehrpflicht:

Deshalb müssen hierfür von jedem Einzelnen persönliche Opfer gebracht werden. Die allgemeine Wehrpflicht verteilt diese Lasten gleichmäßig in echt demokratischer Weise. „ Theodor Blank (CDU), erster Verteidigungsminister der BRD

Deutschlands Bevölkerung ist damals kriegsmüde. Die Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg, an die Nazi-Diktatur, an all diese Schrecken sind noch frisch und schmerzhaft.

Mit dem Beitritt zur Nato 1955 wird die Bundesrepublik wiederbewaffnet. Und für das neue Militärbündnis braucht es Soldaten. Die regierende CDU will 500.000. Schnell wird klar: Nur mit Freiwilligen geht das nicht. Eine Wehrpflicht muss her.

Eine Reportage über vier Menschen, die zwischen Wehrpflicht, Pazifismus, Bundeswehr und persönlichem Gewissen in einer unsicheren Welt ihren eigenen Weg suchen. 01.04.2026 | 43:28 min

Wehrpflicht: Ausgesetzt, nicht abgeschafft

Die oppositionelle SPD ist strikt dagegen, sieht durch eine Wehrpflicht die Spaltung zwischen West- und Ostdeutschland verstärkt - ebenso eine mögliche Kriegsgefahr.

Heute, 70 Jahre später, stellt die SPD den Verteidigungsminister. Und die Wehrpflicht ist seit 2011 ausgesetzt - nicht abgeschafft. Eine Diskussion über eine Wiedereinführung läuft. Boris Pistorius sagt, die Einführung der Wehrpflicht 1956 sei ein "total richtiger und wichtiger" Schritt gewesen.

Wir haben danach den Aufwuchs einer Bundeswehr erlebt, in sehr hohem Tempo, die zu einer Armee der Staatsbürgerinnen und Staatsbürger in Uniform geworden ist, mit einer tiefen Verwurzelung in der Gesellschaft. „ Boris Pistorius (SPD), amtierender Verteidigungsminister

Deutschlandweit macht sich unter Jugendlichen Protest gegen die Wehrpflicht breit, auch mit Schulstreiks. Anlass für eine Bestandsaufnahme unter anderem in einer Schulklasse. 10.05.2026 | 2:46 min

Pistorius ist weiter für Freiwilligkeit

Pistorius muss jetzt den Spagat schaffen. Er weiß: Seine Militärs wollen am liebsten zurück zum Pflichtdienst. Viele in seiner SPD lehnen eine Wehrpflicht ab. Deshalb setzt Pistorius auf Freiwilligkeit und darauf, die Bundeswehr zu einem attraktiven Arbeitgeber aufzubauen. Pistorius sagt ZDFheute:

Ich habe mehrmals gesagt, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. „ Boris Pistorius (SPD), amtierender Verteidigungsminister

Jetzt wieder eine Wehrpflicht einzuführen, wäre nicht möglich angesichts der "nicht ausreichenden Kasernen" sowie zu wenig Ausbildern und Material.

Alles, was heute reingesteckt werden müsste an Ausbildung und Material, würde in der Einsatzfähigkeit der Truppe fehlen. Von daher muss das behutsam und gleichzeitig schnell genug aufwachsen. „ Boris Pistorius (SPD), amtierender Verteidigungsminister

Wer jünger ist als 45 Jahre, soll sich dreimonatige Auslandsaufenthalte genehmigen lassen - so stand es erst im neuen Wehrdienstgesetz. Nun rudert Minister Pistorius zurück. 12.04.2026 | 3:50 min

Wie sich die Bedrohungslage verändert

Heute ist die Bedrohungslage wieder eine andere: Der Heimatschutz steht wieder im Vordergrund, ebenso die Landes- und Bündnisverteidigung. Bedrohungsszenarien wie in Zeiten des Kalten Krieges sind Realität. André Wüstner, der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes, sagt ZDFheute, in der Truppe sei man sich einig. Die Wiedereinführung der Wehrpflicht müsse schrittweise erfolgen. Aber: Sie müsse erfolgen, allein schon wegen der deutschen Zusagen an die Nato.

Man ist sich gleichermaßen klar, dass es ohne eine Wehrpflicht (...) nicht gehen wird. „ André Wüstner, Bundeswehrverband

Aufwuchs, das ist im Sprachgebrauch der Bundeswehr die Vokabel für Personal.

Seit mehr als 75 Jahren garantiert die Nato Europas Sicherheit. Doch jetzt ziehen die USA militärische Fähigkeiten ab. Können die Europäer die Abschreckung gegenüber Russland aufrechterhalten? 01.07.2026 | 8:00 min

Ziel für 2035: 460.000 Soldaten

Aktuell beträgt die Personalstärke der Bundeswehr 185.200, das sind 3.600 Personen mehr als im Vorjahr. Allerdings reicht das noch lange nicht. Bis 2031 soll die Truppe auf 203.000 Soldatinnen und Soldaten anwachsen, bis 2035 sogar auf 460.000 inklusive Reservisten. Wüstner sagt:

Es gibt kein besseres Mittel, um schnell Aufwuchsfähigkeit sicherzustellen, als die Wehrpflicht mit einer starken Reserve. „ André Wüstner, Bundeswehrverband

Er sei sich sicher, so Wüstner, dass über das Thema Wehrpflicht in den nächsten Jahren, vielleicht schon Monaten, wieder geredet werde.

Die Diskussion über die Wiedereinführung der Wehrpflicht, zur Wahrung von Frieden und Freiheit, nimmt gehörig Fahrt auf - so wie schon vor 70 Jahren.