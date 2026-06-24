Wehrdienst: Nur 530 18-Jährige wollen bisher freiwillig zum Bund

Seit Januar lässt Boris Pistorius die 18-Jährigen anschreiben: Kommst Du freiwillig zum Bund? Die ersten Rücklaufzahlen der Fragebogenaktion sind ernüchternd.

Quelle: dpa

Rund fünf Monate nach Beginn der Wehrerfassung aller 18-Jährigen zieht das Verteidigungsministerium eine erste Bilanz: Knapp 300.000 Briefe wurden verschickt an alle jungen Männer und Frauen, die dieses Jahr volljährig werden. Darin wird ihr Interesse am Freiwilligen Neuen Wehrdienst, der mindestens sechs Monate dauert, abgefragt. Männer müssen den dazugehörigen Fragebogen ausfüllen, Frauen dürfen - ohne Verpflichtung.

Aus diesem Pool konnten bisher nur 530 rekrutiert werden, die ihren Wehrdienst in diesem Jahr antreten. Das sind etwa 0,16 Prozent aller Angeschriebenen.

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530 sagen Ja zum Bund

Nach Angaben des Ministeriums hätten via Fragebogen etwa 25 Prozent der jungen Männer erstes Interesse an der Bundeswehr gezeigt. Diese Gruppe sei telefonisch kontaktiert worden, danach seien noch 12,5 Prozent weiterhin interessiert gewesen.

Von diesen seien dann 1.500 gemustert worden, davon wurden 80 Prozent wehrdienstfähig gemustert und mehr als 530 von ihnen hätten am Ende eine feste Einstellungszusage bekommen. Das Ministerium betont, dass viele der angeschriebenen 18-Jährigen noch in Schule oder Ausbildung steckten und deswegen nicht verfügbar seien, zudem oft schwer telefonisch erreichbar seien.

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Ministerium dennoch zufrieden mit Truppenzuwachs

Unabhängig von den 18-Jährigen aber wächst die Truppe nach Angaben des Ministeriums. So hätten sich im ersten Halbjahr insgesamt rund 11.000 zum Freiwilligen Wehrdienst gemeldet, das sind 8 Prozent mehr als im letzten Jahr. Die Abbruchquote bleibt jedoch hoch, so beendet im Schnitt jeder Vierte den Wehrdienst vorzeitig.

Insgesamt liege die Personalgewinnung der Bundeswehr 10 Prozent über dem Vorjahresschnitt, man erwarte wieder ein "Rekordjahr", heißt es in einer Mitteilung. Dazu zählen jedoch nicht nur Soldaten und Soldatinnen, sondern auch IT-Techniker, Ingenieure und andere Berufsgruppen.

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So groß muss die Bundeswehr werden

Die aktive Truppe muss, um die Ziele der Nato zu erfüllen, bis Mitte der 30er Jahre von derzeit 186.000 Männern und Frauen aufwachsen auf etwa 260.000. Verteidigungsminister Boris Pistorius selbst hat in der Vergangenheit die Rückkehr zu einer Bedarfswehrpflicht nicht ausgeschlossen, sollte der Aufwuchs allein durch Freiwilligkeit nicht gelingen.

Wenn es nicht reicht und wenn die Bedrohungslage sich weiter so schlecht entwickelt, werden wir um die verpflichtende - eine Teil-Wehrpflicht - nicht umhin kommen, um dieses Land schützen zu können! „ Boris Pistorius, am 5.12. 2025 im Bundestag

Pistorius muss seit diesem Jahr halbjährlich Zahlen zum Personalgewinn der Bundeswehr vorlegen. Er betont immer wieder, dass die Truppe einen ganzen Jahrgang Freiwilliger derzeit noch gar nicht unterbringen könnte. Denn dazu fehlen weiterhin Kasernen und Musterungszentren, beides wird derzeit aufgebaut. Im kommenden Jahr, ab 1. Juli 2027, beginnt die flächendeckende und verpflichtende Musterung aller 18-jährigen Männer. Über eine echte Rückkehr zur Wehrpflicht müsste das Parlament entscheiden. Das Recht auf Kriegsdienstverweigerung bliebe auch dann bestehen.

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Bisher kein Bußgeld verhängt

Nach vier Wochen haben übrigens 90 Prozent der Männer den Bundeswehr-Fragebogen zurückgeschickt, nach einer Mahnung sind es 96 Prozent. Gegen die anderen vier Prozent wird demnächst Bußgeldverfahren eingeleitet, wegen Nicht-Antwort, heißt es aus dem Ministerium. Nur 4 Prozent der Frauen antworteten.