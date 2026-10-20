Nur noch rund ein Drittel der Amerikaner sind zufrieden mit der Arbeit des Präsidenten. Republikanische Kandidaten fürchten, dass Trump im Wahlkampf eher schadet als hilft.

Fünf Staaten stehen bei den anstehenden Midterms besonders im Fokus. Wer dort gewinnen könnte und welche Folgen die Ergebnisse für Trumps Präsidentschaft haben, analysiert ZDFheute live. 20.10.2026 | 41:58 min

Tief im ländlichen Tennessee liegt die Heimat des Farmers Josh Ogle. In seinem riesigen Mähdrescher fährt er über seine Felder und erntet Mais. Doch dieses Jahr ringt der treue Republikaner mit Herausforderungen, vor die sein Präsident ihn stellt. Der Iran-Krieg hat den Preis für Diesel nach oben schnellen lassen.

Jetzt ist unsere Zeit mit dem höchsten Verbrauch. Wenn der Preis um gut 50 Cent pro Liter steigt, ist die Rechnung ganz einfach: Das bedeutet bis zu 30.000 Dollar zusätzliche Kosten. „ Josh Ogle, Farmer in Tennessee

Josh Ogle steht hinter den Zielen des Iran-Kriegs und auch sonst hinter seinem Präsidenten. Aber er hat eine klare Erwartung:

Das muss gelöst werden, und zwar schnell. „ Josh Ogle, Farmer in Tennessee

Solche kritischen Töne von treuen Wählergruppen müssen US-Präsident Donald Trump alarmieren, kurz vor den Zwischenwahlen. Deswegen reist er durch wichtige Bundesstaaten und macht täglich Wahlkampf. Deswegen der Diesel-Deal mit Kreml-Chef Wladimir Putin, für den vorübergehend Sanktionen aufgehoben werden. Deswegen das neue Narrativ, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sei schuld an den Dieselpreisen - durch ukrainische Angriffe auf russische Raffinerien.

5.000 Dollar für jeden erwachsenen US-Amerikaner, Diesel aus Russland trotz Sanktionen: Mit allen Mitteln kämpft Donald Trump im Endspurt vor den Midterms um Stimmen. 15.10.2026 | 36:07 min

An den hohen Preisen für Josh Ogle und die anderen Farmer wird das nichts ändern. Russischer Diesel kommt weder rechtzeitig noch in ausreichenden Mengen auf den amerikanischen Markt, um die Preise zu senken. Trump hofft, dass allein die Ankündigung ausreicht, um frustrierte Wähler umzustimmen.

Umfrage: Viele Wähler wünschen sich Veränderungen

Treue Anhänger Trumps sind enttäuscht, viele traditionelle Republikaner und Wechselwähler der Mitte wenden sich ab. Laut einer neuen Umfrage des AP-NORC-Zentrums für Forschung zu öffentlichen Angelegenheiten wünschen sich 80 Prozent der Wähler grundlegende Veränderungen oder einen völligen Umbruch in der Art und Weise, wie das Land regiert wird. Nur noch ein Drittel ist mit Trumps Politik zufrieden. Trump hatte versprochen, die Lebenshaltungskosten zu senken, aber das ist nicht gelungen.

Zwischenwahlen im November : Midterms in den USA: So steht es in den Umfragen Werden Donald Trump und die Republikaner die Mehrheit im Kongress verlieren? Das entscheidet sich bei den Midterms im November. Laut Umfragen ist der Wahlausgang noch ungewiss. von Robert Meyer mit Video 6:01 Grafiken

Wegen der Weigerung, die Epstein-Dokumente zu veröffentlichen, und wegen des Iran-Kriegs haben einige der einflussreichsten MAGA-Lautsprecher, wie Tucker Carlson, Trump den Rücken gekehrt. Das wichtigste Versprechen, "America first", habe der Präsident gebrochen.

Verrat schmerzt mehr als jedes andere Verbrechen, weil dich jemand verletzt hat, den du geliebt und dem du vertraut hast. Ich glaube daher nicht, dass man die emotionale Wucht eines Verrats überbewerten kann. „ Tucker Carlson, konservativer Podcaster

Die Demokratische Partei hat gute Chancen, zumindest im Repräsentantenhaus eine Mehrheit zu erlangen. Und auch im Senat drohen den Republikanern Sitze verloren zu gehen. Selbst im bislang tief republikanischen Texas könnte nach fast 40 Jahren zum ersten Mal wieder ein demokratischer Senatskandidat gewinnen.

Nachrichten | Politik : Mit diesem Trick wollen US-Parteien ihre Macht ausbauen US-Politikern gelingt es immer wieder, ohne Mehrheiten an die Macht zu kommen - durch Manipulation der Wahlkreise. Wie Gerrymandering funktioniert.

Rindfleischimporte sollen Preise senken

Auch der junge Viehzüchter Kyle Forester steht vor der Wahl. In vierter Generation betreibt er eine Farm in Texas. Noch immer kann er sich nicht vorstellen, die Demokraten zu wählen.

Sie sind so extrem geworden, stellen die Interessen weniger über die Interessen vieler. Und ich kann nicht erkennen, was das bringen soll. „ Kyle Forester, Viehzüchter in Texas

Aber auch von den Republikanern ist Kyle desillusioniert. Er vermisst gesunden Menschenverstand in der Politik, hat nicht den Eindruck, dass es in der Politik wirklich um die Interessen der Bürger geht.

Es ist ein Stimmungstest für Trumps Politik: Bei den Midterms im November fürchten die Republikaner den Verlust ihrer Kongressmehrheit. Die Unzufriedenheit der Wähler ist zunehmend gewachsen. 07.10.2026 | 6:01 min

Weil die Preise so hoch sind, hat Trump beschlossen, 300.000 Tonnen Rindfleisch zusätzlich aus dem Ausland importieren zu lassen, um den Preis noch vor den Wahlen zu senken. Für Kyle Forester und die einheimischen Viehzüchter ein Schlag ins Gesicht.

Hätte sich die Regierung einfach rausgehalten, hätten die Landwirte und Viehzüchter ehrliches Geld verdienen können. Lasst uns doch einfach in Ruhe. „ Kyle Forester, Viehzüchter in Texas

Wenn die Wähler der Mitte sich von den Republikanern abwenden, müssen sie die treue Basis mobilisieren, um genügend Stimmen zu bekommen. Das Wahlergebnis wird daher maßgeblich davon abhängen, ob es der Partei gelingt, Menschen wie Kyle Forester nochmal an die Wahlurne zu bringen.

Claudia Bates ist Korrespondentin im ZDF-Studio Washington.

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