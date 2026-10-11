Werden Donald Trump und die Republikaner die Mehrheit im Kongress verlieren? Das entscheidet sich bei den Midterms im November. Laut Umfragen ist der Wahlausgang noch ungewiss.

Midterms in den USA: So steht es in den Umfragen

Es ist ein Stimmungstest für Trumps Politik: Bei den Midterms im November fürchten die Republikaner den Verlust ihrer Kongressmehrheit. Die Unzufriedenheit der Wähler ist zunehmend gewachsen. 07.10.2026 | 6:01 min

Können die Demokraten die Mehrheit im Kongress zurückholen und so wieder ein größeres Gegengewicht zu Präsident Donald Trump bilden?

Am 3. November wählen die USA große Teile ihres Parlaments. Diese Zwischenwahlen - die sogenannten Midterms - gelten als Stimmungstest zur Hälfte der zweiten Amtszeit des Präsidenten.

Bei den Zwischenwahlen bestimmen Wähler alle Sitze im Repräsentantenhaus und rund ein Drittel der Senatssitze neu. Ein grafischer Überblick. 02.10.2026 | 0:59 min

Repräsentantenhaus: Republikaner bisher mit knapper Mehrheit

Der Kongress in den USA besteht aus zwei Parlamentskammern. Zum einen das Repräsentantenhaus, das alle zwei Jahre komplett neu gewählt wird. 435 Abgeordnete kommen in dieser Kammer zusammen und repräsentieren ihren jeweiligen Wahlkreis. Je mehr Einwohner ein Bundesstaat hat, desto mehr Abgeordnete werden von dort aus in das Repräsentantenhaus geschickt.

Derzeit haben die Republikaner eine knappe Mehrheit in der Kammer. 218 republikanische Abgeordnete stehen 214 Demokraten gegenüber, zwei Sitze sind offen, ein Abgeordneter ist unabhängig, steht aber den Republikanern nah. Wer die Mehrheit hat, bestimmt die politische Agenda und den einflussreichen Vorsitzenden der Kammer.

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Senat: Demokraten könnten Mehrheit bekommen

Der Senat besteht nur aus 100 Mitgliedern. Jeder der 50 Bundesstaaten schickt zwei Personen. Damit haben Staaten mit niedriger Bevölkerung ein genauso hohes Gewicht wie die größten. Wyoming mit seinen 588.000 Einwohnern schickt genauso viele Senatoren wie der 39-Millionen-Staat Kalifornien. Die Kammer hat ebenfalls großen Einfluss: Sie bestätigt zum Beispiel Mitglieder der Regierung oder des Supreme Courts, dem obersten Gericht. Steht es bei Abstimmungen 50:50, entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Das ist standardmäßig der Vizepräsident, also der Republikaner J.D. Vance.

In den USA gilt auch bei den Kongresswahlen das Mehrheitswahlrecht. Es begünstigt die große Parteien gegenüber kleineren Parteien. Ein grafischer Überblick. 08.10.2026 | 0:54 min

Aktuell sitzen 53 Republikaner und 45 Demokraten im Senat. Zwei unabhängige Mitglieder stehen den Demokraten nahe. Bei den Midterms werden aber nicht alle Sitze im Senat neu gewählt, sondern nur 33. Alle sechs Jahre wird jeweils ein Drittel der Kammer neu gewählt, dieses Jahr kommen aber noch zwei Nachwahlen hinzu. 22 der zu wählenden Sitze werden aktuell von Republikanern gehalten, 13 von den Demokraten.

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Donald Trump: Wie beliebt ist der Präsident?

Bei den Wahlen 2024 haben die Republikaner nicht nur die Mehrheit in beiden Senatskammern bekommen, sondern konnten auch die Präsidentschaftswahlen gewinnen. Auch wenn Donald Trump nicht zur Wahl steht, so geht es um viel für den US-Präsidenten. Verlieren die Republikaner die Mehrheit im Kongress, schränkt es den Handlungsspielraum des Präsidenten ein.

In der Bevölkerung gibt es schon seit einiger Zeit eine Mehrheit, die Donald Trumps Arbeit als Präsident ablehnen.

Wie bewerten die Befragten die Arbeit von Präsident Trump? ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Redaktion: Petra Riffel

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