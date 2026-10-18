Widerstand gegen Trump: "No Kings"-Proteste vor den Midterms

Widerstand gegen Trump in den USA:"No Kings": Landesweite Proteste vor den Midterms
von Victoria Weskamp, Washington
Wenige Wochen vor den Midterms demonstrierte die "No Kings"-Bewegung erneut landesweit gegen Donald Trumps Politik. Diesmal stand die Mobilisierung von Wählern im Mittelpunkt.
"Trump muss weg. Jetzt!" und "Wählt für eine Veränderung" steht auf den Plakaten in Washington, D.C. Hunderte haben sich am Samstag am Lincoln Memorial versammelt. Auch andernorts in den USA wird demonstriert. Gut zwei Wochen vor den Midterms wollen die Teilnehmer vor allem Wähler mobilisieren.
Wogegen richtet sich "No Kings"?
Die 2025 entstandene Protestbewegung "No Kings", also "Keine Könige", richtet sich gegen US-Präsident Donald Trumps autoritären Regierungsstil. Sie kritisiert insbesondere seine Migrationspolitik und den Umgang mit demokratischen Institutionen. Gina verlor nach eigenen Angaben durch Stellenkürzungen der Trump-Regierung ihren Job:
Student Jay aus Indiana kritisiert den Umgang der Regierung mit queeren Menschen:
Weniger Menschen bei Protesten als in der Vergangenheit
Im Vergleich zu früheren "No Kings"-Protesten fiel die Beteiligung bei der Demonstration in Washington diesmal geringer aus. Für die Organisatoren zählt jedoch nicht allein die Teilnehmerzahl. "Es geht nicht darum, ob zehn Millionen Menschen kommen", sagte Susan Douglas von Third Act DMV vorab gegenüber dem Sender NBC. Wichtiger sei, über die Wahl zu informieren und Menschen an die Stimmabgabe zu erinnern.
Auch Demonstrantin Charlotte appelliert an Unentschlossene: "Wir wollen allen bewusst machen, wie wichtig diese Wahl ist. Wenn ihr darüber nachdenkt, wählen zu gehen, dann tut es bitte."
Polly ist auch um künftige Generationen, wie die ihrer Tochter besorgt: "Meine Tochter geht nächstes Jahr aufs College (…) und mit Blick auf den Fall der Cornell Seven will ich sichergehen, dass wir alle auf die Straße gehen und gegen das Patriarchat kämpfen, das in diesem Land auf dem Vormarsch ist und so einen Fall toleriert."
Der Vorfall rund um die "Cornell Seven" sorgte zuletzt landesweit für Aufsehen. Eine ehemalige Cornell-Studentin wirft sieben Mitgliedern einer Studentenverbindung vor, sie 2024 vergewaltigt zu haben. Angeklagt wurde bislang keiner der Männer.
Warum die Midterms entscheidend sind
Am 3. November werden alle Sitze im US-Repräsentantenhaus und rund ein Drittel der Senatssitze neu gewählt. Demokratische Mehrheiten könnten Trumps Gesetzesvorhaben blockieren und die Kontrolle seiner Regierung verstärken.
Die Hoffnungen der Demonstranten sind groß: Für Julie sind es zum Beispiel die Kosten für Gesundheit, die ihr im Hinblick auf die Wahl am Herzen liegen: "Die Kosten für die Gesundheitsversorgung sind gestiegen. Meine haben sich verdoppelt, seit Trump Präsident ist. Es ist wichtig, wählen zu gehen, um die Dinge zu erreichen, an die ich glaube."
Trump-Kritik und Streit um Instagram-Account
Trump hatte die Demonstrationen bereits mehrfach heruntergespielt. Nach landesweiten "No Kings"-Protesten 2025 erklärte er, die Teilnehmer seien nicht repräsentativ für die amerikanische Bevölkerung.
Für Aufregung sorgte am Samstag auch die vorübergehende Sperrung des Instagram-Accounts der "No Kings"-Bewegung. Nach Angaben der Organisatoren wurde das Konto gegen 13:30 Uhr ohne Erklärung deaktiviert. Sie warfen Meta und der Trump-Regierung vor, ihre Proteste unterdrücken zu wollen. Gegen 15:03 Uhr war der Account wieder erreichbar.
Ob sich ein Einfluss der Protestbewegung auch an den Wahlurnen bemerkbar macht, wird sich am 3. November zeigen.
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