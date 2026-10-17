Demokrat Gavin Newsom: "Wir befinden uns im Kampf unseres Lebens"

Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom gilt als Hoffnungsträger der US-Demokraten. Vor den Midterms wirft er Trump Manipulation vor - und warnt vor Gefahren für die Demokratie.

Gavin Newsom, Gouverneur von Kalifornien, Demokrat und Trump-Widersacher, hat mit Kulturzeit über seine Biografie "Mein Leben für die Demokratie" und die Zukunft der US-Politik gesprochen. 16.10.2026 | 9:59 min

Gavin Newsom gilt als einer der prominentesten Widersacher von US-Präsident Donald Trump. Im Interview mit 3sat-Kulturzeit warnt Kaliforniens Gouverneur vor den politischen Folgen für die USA, sollten Trumps Republikaner die anstehenden Midterms gewinnen:

Bei den Midterms geht es um alles: Wenn wir diese Wahl nicht gewinnen, glaube ich nicht, dass es in den Vereinigten Staaten jemals wieder eine faire und freie Wahl geben wird. „ Gavin Newsom, Gouverneur von Kalifornien

Die Kongresswahlen am 3. November seien "entscheidend", sagte Newsom weiter: "Das ist keine Übertreibung, wir befinden uns im Kampf unseres Lebens!"

Midterms: Newson wirft Trump Manipulation vor

Präsident Donald Trump sei ein "kaputter Mann, der versucht, sein Land zu zerstören", sagt Newsom im Interview. Er habe "beobachtet, was er getan habe" und Belege, dies zu untermauern, vom Sturm auf das Capitol bis hin zur Entsendung der Nationalgarde nach Los Angeles.

Der Kapitol-Sturm am 6. Januar 2021 Anhänger Donald Trumps hatten am 6. Januar 2021 gewaltsam den Parlamentssitz in Washington gestürmt. Dort war der Kongress zusammengekommen, um den Sieg des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentenwahl von 2020 formal zu bestätigen.



Trump hatte seine Anhänger zuvor bei einer Rede durch Behauptungen aufgewiegelt, dass ihm der Wahlsieg durch massiven Betrug gestohlen worden sei. Büros im Kapitolgebäude wurden verwüstet, zahlreiche Abgeordnete versteckten sich in Todesangst vor den Schlägern, es gab allein 140 verletzte Polizisten. Infolge der Krawalle kamen damals fünf Menschen ums Leben. Im Januar 2021 widersetzte sich der damalige Vizepräsident Mike Pence dem Druck Trumps und bestätigte schließlich den Sieg des Demokraten Biden.



Zahlreiche Angreifer sind inzwischen verurteilt worden - allerdings hat Trump Begnadigungen in Aussicht gestellt. Auch er selbst wurde im Zusammenhang mit den Vorgängen angeklagt, doch wurde das Verfahren wegen seines jetzigen Wahlsieges eingestellt.



Quelle: dpa/AFP

Newsom wirft dem US-Präsidenten Sabotage bei den Midterms vor. Trump habe versucht, die Zwischenwahlen durch eine Neugliederung der Wahlbezirke zu manipulieren. "Er versucht, die Wählerverzeichnisse zu bereinigen."

Das ist direkt aus dem Drehbuch eines Diktators. „ Gavin Newsom, Gouverneur von Kalifornien

Es werde in den Vereinigten Staaten 2028 keine freien und fairen Wahlen mehr geben, "wenn wir uns nicht jetzt das Repräsentantenhaus zurückholen".

Donald Trump steht bei den Midterms nicht zur Wahl, doch sie sind ein Zwischenzeugnis für den Präsidenten. Laut Umfragen liefern sich Demokraten und Republikaner ein Kopf-an-Kopf-Rennen. 14.10.2026 | 7:11 min

Newsom: Amerikanischer Traum gilt für viele nicht mehr

Die Demokraten müssten in die Offensive kommen - bloß "Anti-Trump" zu sein, genüge nicht als "regierungsfähige Strategie", sagt Newsom, der schon seit längerer Zeit als demokratischer Präsidentschaftskandidat für die Wahlen 2028 gehandelt wird.

Wir müssen uns aggressiv verteidigen. Für mich heißt das, aus der Verteidigung in die Offensive zu gehen. „ Gavin Newsom, Gouverneur von Kalifornien

In seiner Autobiografie "Mein Leben für die Demokratie" beschreibt Newson, wie eng seine Familiengeschichte mit Kalifornien verbunden ist: "Ein Großteil des amerikanischen Traums ist mit Kalifornien verbunden, eine Erfahrung, die meine eigene Familie teilt."

Gavin Newsom... Quelle: Fischer Verlag ...wurde 1967 im kalifornischen San Francisco geboren. Nach dem Studium gründete er ein Weinhandelsgeschäft, aus dem sich ein Handelsunternehmen entwickelte. Sein erster politischer Posten war in der Kommission für Parkraum und Verkehr von San Francisco, 2003 wurde er zum Bürgermeister der Stadt gewählt. Im November 2018 wurde Newsom zum 40. Gouverneur Kaliforniens gewählt. Newsom gilt als liberaler Demokrat, tritt unter anderem für die gleichgeschlechtliche Ehe, das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche, eine allgemeine Krankenversicherung und strengere Waffengesetze ein.



Im Februar 2026 erschien seine Biografie "Mein Leben für die Demokratie" in Deutschland beim S.Fischer-Verlag. Darin zeichnet Newsom seinen Weg auf die politische Bühne nach und schreibt auch über die Fehde mit seinem Widersacher Donald Trump, mit dem er immer wieder öffentlich aneinandergerät.

Aber dieser Traum gelte für zu viele Menschen heute nicht mehr. Die Sorgen, aber auch die Frustration und Wut der Menschen würden wachsen angesichts der gestiegenen Lebenshaltungskosten. Zum ersten Mal in der Geschichte der USA gehe es einem 30-Jährigen heute nicht besser als seinen Eltern.

Das ist ein absolutes Alarmsignal. „ Gavin Newsom, Gouverneur von Kalifornien

Die Menschen würden daher nach etwas "grundlegend Anderem" suchen. "Sie wollen eine entschlossenere, durchsetzungsstärkere Politik", so Newsom. "Sie wollen Kämpfer."

Der kalifornische Gouverneur Newsom erhebt Vorwürfe gegen US-Präsident Trump. Das US-Justizministerium sei für eine politisch motivierte Untersuchung gegen ihn missbraucht worden. 16.06.2026 | 0:59 min

Newsom: Kein Duell mit Harris

Im Kulturzeit-Interview stellte Newson klar, dass er offen für eine Präsidentschaftskandidatur sei, allerdings nicht antreten werde, wenn auch Kamala Harris sich wieder bewerbe. "Ich kenne sie schon mein ganzes Leben - zumindest die längste Zeit meines Lebens", erzählt er. Als er Bürgermeister von San Francisco wurde, sei Harris zeitgleich Bezirksstaatsanwältin geworden. "Nach meiner Vereidigung sind wir gemeinsam über die Straße zu ihrer Vereidigung gegangen."

Harris und Newsom seien schon befreundet gewesen, bevor beide in die Politik gegangen seien. Dennoch haben sie "noch nie gemeinsam auf einem Wahlzettel" gestanden. "Das funktioniert schlichtweg nicht. Wir würden uns gegenseitig zerstören."

Einige Politiker beider Parteien sind wichtige Schlüsselfiguren mit großer Wirkung. Sie sind entscheidend für Mehrheiten und prägen damit auch Donald Trumps politische Zukunft. 18.09.2026 | 1:17 min

Newsom: "Ich kneife mich jeden Tag"

Sollte seine eigene Karriere mit dem Ende der Amtszeit als Gouverneur Kaliforniens enden, würde er das akzeptieren. "Ich hatte mit einer schweren Lernstörung - Legasthenie - zu kämpfen. Ich wuchs bei meiner alleinerziehenden Mutter auf, als ich 19 war, hatte ich absolut nichts", berichtet er.

"Ich kneife mich jeden Tag: Was für ein Geschenk, die Stadt San Francisco vertreten zu dürfen und Gouverneur von Kalifornien zu sein."

Sollte das alles also eines Tages enden, dann wäre das für mich in Ordnung - ich habe genug Umarmungen von meiner Mutter bekommen. Ich versuche nicht, jemand zu sein, der ich nicht bin. „ Gavin Newsom, Gouverneur von Kalifornien

Zwischenwahlen im November : Midterms in den USA: So steht es in den Umfragen Werden Donald Trump und die Republikaner die Mehrheit im Kongress verlieren? Das entscheidet sich bei den Midterms im November. Laut Umfragen ist der Wahlausgang noch ungewiss. von Robert Meyer