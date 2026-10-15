heute journal - der Podcast : US-Midterms: Abrechnung mit Trump? Mit Julius van de Laar

15.10.2026 | 17:00 |

5.000 Dollar für jeden erwachsenen US-Amerikaner, Diesel aus Russland trotz Sanktionen: Mit allen Mitteln kämpft Donald Trump im Endspurt vor den Midterms um Stimmen. Er selbst steht zwar nicht zur Wahl, doch die Zwischenwahlen gelten als Stimmungstest für seine Präsidentschaft, und Trump tut alles dafür, dass sich der Wahlkampf um ihn dreht. Dabei könnte die Lage für ihn kaum schwieriger sein: Knapp drei Wochen vor der Wahl am 3. November sind seine Umfragewerte schlecht, die Preise steigen, und der Krieg gegen Iran treibt die Spritkosten in die Höhe. Wie ist die Stimmung im Land kurz vor der Wahl? Was wird bei den Midterms eigentlich gewählt, und was steht für Trump auf dem Spiel? Und was bedeutet das Ergebnis der Wahl für Europa und die NATO?