heute journal - der Podcast:US-Midterms: Abrechnung mit Trump? Mit Julius van de Laar
5.000 Dollar für jeden erwachsenen US-Amerikaner, Diesel aus Russland trotz Sanktionen: Mit allen Mitteln kämpft Donald Trump im Endspurt vor den Midterms um Stimmen. Er selbst steht zwar nicht zur Wahl, doch die Zwischenwahlen gelten als Stimmungstest für seine Präsidentschaft, und Trump tut alles dafür, dass sich der Wahlkampf um ihn dreht. Dabei könnte die Lage für ihn kaum schwieriger sein: Knapp drei Wochen vor der Wahl am 3. November sind seine Umfragewerte schlecht, die Preise steigen, und der Krieg gegen Iran treibt die Spritkosten in die Höhe. Wie ist die Stimmung im Land kurz vor der Wahl? Was wird bei den Midterms eigentlich gewählt, und was steht für Trump auf dem Spiel? Und was bedeutet das Ergebnis der Wahl für Europa und die NATO?
Darüber sprechen Helene Reiner und heute journal-Moderatorin Marietta Slomka mit dem Kampagnenstrategen Julius van de Laar, der 2012 für Barack Obama die Wählermobilisierung in einer Region Ohios geleitet hat und mit David Sauer aus dem ZDF-Studio Washington.
Die Midterm-Wahlen finden immer zur Halbzeit der vierjährigen Amtszeit eines Präsidenten statt. Dieses Jahr am 03. November.
Dabei stimmen die US-Amerikaner nicht über den Präsidenten selbst ab, sondern über den Kongress: das Parlament der USA. Das besteht aus zwei Kammern: dem Repräsentantenhaus und dem Senat. Bei den sogenannten Midterms werden alle 435 Abgeordneten des Repräsentantenhauses gewählt und über 35 der 100 Sitze im Senat. Das Repräsentantenhaus vertritt die Bevölkerung, der Senat die Bundesstaaten.
Aktuell haben die Republikaner in beiden Kammern die Mehrheit, im Repräsentantenhaus allerdings nur sehr knapp. Dort ist ein Wechsel der Mehrheiten – hin zu den Demokraten am wahrscheinlichsten. Auch im Senat kann das laut Umfragen passieren.
Repräsentantenhaus und Senat müssen den meisten Gesetzen zustimmen und den Haushalt beschließen. Das Repräsentantenhaus kann zudem den Präsidenten für ein Amtsenthebungsverfahren anklagen. Der Senat bestätigt wichtige Ämter der Regierung und Richter am Obersten Gericht. Gewinnen die Demokraten also nur eine Kammer, können sie viele Pläne des Präsidenten blockieren.
Daher sind die Midterms nicht nur ein wichtiger Stimmungstest für den US-Präsidenten. Sie bestimmen auch darüber, wie viel Macht der Präsident in der restlichen Regierungszeit hat.
Redaktionsschluss dieser Folge war Donnerstag, der 15.10.2026, um 13 Uhr.
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