Lautes Lachen am US-Veteranentag: Pete Hegseth zurechtgewiesen

Ein Wachposten hat den US-Verteidigungsminister und seine Begleiter am Veteranentag in Arlington zurechtgewiesen. Aus der Gruppe waren Gelächter und Geplauder zu hören.

Ein Wachposten weist Pete Hegseth und seine Begleiter auf dem Nationalfriedhof Arlington zurecht. Die Gruppe hatte am Grab des unbekannten Soldaten gelacht und geplaudert. 12.11.2026 | 0:42 min

Wegen Gelächters auf dem Nationalfriedhof Arlington am Veteranentag hat ein Mitglied des US-Militärs Verteidigungsminister Pete Hegseth und seine Begleiter lautstark zurechtgewiesen. Laut einem am Mittwoch von US-Sendern und Onlinediensten verbreiteten Video rief ein Wachposten der US-Armee, nachdem Gelächter und Geplauder aus der Gruppe um den Pentagon-Chef zu hören gewesen waren:

Alle Besucher haben jederzeit für eine Atmosphäre der Stille und des Respekts zu sorgen. „ Wachposten der US-Armee

Den Aufnahmen zufolge hatten sich Hegseth und seine Begleiter für Fotos am Grab des unbekannten Soldaten versammelt. Laut dem Sender CNN gehörten zu der Gruppe um den Minister seine Ehefrau Jennifer sowie führende Berater, darunter Stabschef Ricky Buria, Vize-Stabschef Patrick Weaver und Beraterin Tami Radabaugh.

Das Amtsenthebungsverfahren gegen US-Verteidigungsminister Hegseth sei "ein echter Rohrkrepierer gewesen", so ZDF-Korrespondentin Heike Slansky. Dies wäre "eine Blamage für die Demokraten". 11.11.2026 | 3:04 min

Pentagon-Sprecher verteidigt Hegseth

Zuvor hatte Präsident Donald Trump in Arlington anlässlich des Veteranentages vor Soldaten, Veteranen und führenden Vertretern seiner Regierung gesprochen.

Pentagon-Sprecher Sean Parnell sagte dem Sender NBC News, dass Hegseth und das Ministerium die Opfer der Soldaten "stets gewürdigt" hätten. "Während wir dieses feierliche Datum begingen, erinnerte ein Soldat alle zu Recht und respektvoll daran, sich angemessen zu verhalten", sagte Parnell.

Der Nationalfriedhof Arlington ... ... ein bedeutender Militärfriedhof der Vereinigten Staaten nahe Washington. Nach Angaben des Nationalfriedhofs ist das Denkmal zu Ehren unbekannter Soldaten die berühmteste Sehenswürdigkeit der riesigen Anlage.



Es war 1921 zu Ehren eines unbekannten Gefallenen aus dem Ersten Weltkrieg erschaffen worden und dient seither als zentrale Gedenkstätte für US-Soldaten, die im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg und im Koreakrieg gefallen sind. Es umfasst zudem eine leere Grabstätte zu Ehren vermisster Soldaten.



Wegen Vorfällen respektlosen Verhaltens wurden der Friedhofsverwaltung zufolge 1925 erste Wachmänner an das Denkmal entsandt. Seit 1948 patrouillieren Wachsoldaten des dritten Infanterieregiments dort rund um die Uhr. Der Respekt gegenüber Veteranen - lebenden und gefallenen - nimmt in der politischen Kultur der USA eine herausragende Rolle ein.



Quelle: dpa, AFP

Demokraten: Hegseth "völlig ungeeignet für sein Amt"

Die oppositionellen Demokraten reagierten umgehend auf den Fauxpas des Verteidigungsministers an einem für das US-Militär bedeutsamen Tag. "Pete Hegseth beweist einmal mehr, dass er für sein Amt völlig ungeeignet ist", erklärte die demokratische Kongressabgeordnete Gwen Moore im Onlinedienst X.

Nachdem es viel Kritik aus den USA in Richtung Deutschland gab, ist dieses Treffen eine Annäherung. Hegseth lobte Deutschlands Rolle bei der Stärkung der Nato. 16.09.2026 | 1:24 min

"Einen Tag, nachdem er nur knapp einem Amtsenthebungsverfahren entgangen ist, zeigt er seine Verachtung für unsere Soldaten und Soldatinnen, indem er die Heiligkeit des Grabes des unbekannten Soldaten missachtet", schrieb sie weiter.

Gwen Moore auf X Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. X-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Hegseth drohte Amtsenthebung

Ein Amtsenthebungsverfahren gegen Hegseth war am Vortag vorerst gescheitert. Im Repräsentantenhaus, in dem bisher noch die Republikaner von Präsident Trump die Mehrheit haben, stimmten die Abgeordneten am Dienstag mit 211 zu 204 Stimmen dafür, einen Antrag des republikanischen Abgeordneten Thomas Massie auf Einleitung eines Impeachment-Verfahrens an den Justizausschuss zu verweisen.

Hegseth steht nach der Wahlpleite der Republikaner bei den Midterms vor allem wegen des unpopulären Iran-Kriegs massiv unter Druck.

Quelle: AFP, dpa