Historischer Erfolg bei Midterms in USA:Erstmals seit 1982 gewinnt wieder Demokrat in Mississippi
Erstmals seit 1982 gewinnt ein Demokrat einen Sitz im US-Senat in Mississippi. Scott Colom ist zudem der erste schwarze Senator aus dem südlichen Bundesstaat seit den 1880er Jahren.
Erstmals seit mehr als vier Jahrzehnten hat ein Demokrat im südlichen US-Bundesstaat Mississippi eine Wahl für den US-Senat gewonnen. Der Rechtsanwalt Scott Colom wird ab Januar der erste schwarze Senator des konservativ geprägten Bundesstaats seit Ende des 19. Jahrhunderts sein. Er gewann das Rennen gegen die von Präsident Donald Trump unterstützte Republikanerin Cindy Hyde-Smith knapp, wie die Nachrichtenagentur AP gut eine Woche nach der Abstimmung auf Grundlage von Stimmauszählungen und Wahlbefragungen berichtete.
Damit weitet die demokratische Fraktion ihre Mehrheit im Senat ab Januar auf mindestens 55 der 100 Sitze aus.
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Die 67-jährige Hyde-Smith räumte ihre Niederlage in einem Video in sozialen Medien ein. Ein Sprecher bestätigte, dass sie Colom angerufen habe, um ihre Niederlage anzuerkennen.
Hohe Lebenshaltungskosten prägen Wahl
Mississippi ist ein republikanisch geprägter Bundesstaat, in dem die aktuell große Unzufriedenheit mit Trumps Politik den Demokraten Chancen eröffnet hatte. Bei der Präsidentschaftswahl 2024 hatte Trump die Demokratin Kamala Harris in Mississippi noch um mehr als 20 Prozentpunkte übertrumpft. Im diesjährigen Wahlkampf reiste der Präsident, der sich auf die knappen Rennen der Midterms konzentrieren wollte, für einen Auftritt in den Bundesstaat.
Colom hatte im Wahlkampf persönliche Angriffe auf den Präsidenten und dessen Wähler weitestgehend vermieden. Stattdessen nahm er vor allem Hyde-Smith ins Visier. Ihr gab Colom vor der Wahl am 3. November den Namen "Cindy High Prices" (auf Deutsch etwa: "Cindy der hohen Preise").
Die stark gestiegenen Lebenshaltungskosten waren zentrales Thema im Wahlkampf auch über Mississippi hinaus. Ausschlaggebend für den Sieg des 43-jährigen Staatsanwalts waren unter anderem die große Zahl schwarzer Wähler, die Unzufriedenheit mit der wirtschaftlichen Lage und Fehler seiner Konkurrentin im Wahlkampf.
Demokraten setzten erst spät auf Colom
Der demokratische Fraktionsführer im Senat, Chuck Schumer, feierte den Erfolg in den sozialen Medien. "Scott Colom ist der Einzige, der das hätte schaffen können", schrieb Schumer. Gemeinsam mit seinem Team und seinen freiwilligen Helfern habe Colom einen außergewöhnlichen Wahlkampf geführt und neu definiert, was für Demokraten auch im traditionell konservativen Süden der USA möglich sei.
Demokratischer Fraktionsführer im US-Senat
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Trotz der Unterstützung Schumers investierten Demokraten erst spät Geld in Coloms Kandidatur. Zuvor hatten schwarze Senatoren wie Raphael Warnock aus Georgia und Angela Alsobrooks aus Maryland Spender und Parteiführer dazu aufgerufen, die Chancen Coloms auf einen Wahlsieg nicht zu unterschätzen.
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Demokraten stärken Position im Senat
Der Bundesstaat hat den höchsten Anteil Schwarzer an der Bevölkerung - dort sind es knapp 37 Prozent, landesweit nur gut 13 Prozent. Trotzdem gab es in Mississippi seit über einem Jahrhundert keinen schwarzen US-Senator mehr. 1875 war der zuvor versklavte Blanche Kelso Bruce für den Bundesstaat in den US-Senat eingezogen. Er absolvierte als erster Afroamerikaner eine volle Amtszeit in der Parlamentskammer.
Das letzte Mal, dass Mississippi einen neuen demokratischen Senator wählte, war 1947. Der Sieg Coloms stärkt die Position der Demokraten im Senat weiter, allerdings bleibt die wichtige Schwelle von 60 Stimmen für die Partei dort unerreichbar. Im Senat ist eine solche Mehrheit für manche Abstimmungen nötig, die Republikaner können die Demokraten dort also bisweilen weiter ausbremsen.
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