  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

Midterms 2026: Alle Ergebnisse live im Überblick

Grafiken

Karten und Grafiken:Midterms in den USA: Die Ergebnisse der Wahlen live

von Luisa Billmayer, Robert Meyer, Marie Ries und Moritz Zajonz

|

Es war ein Stimmungstest für Donald Trump und die Republikaner: Sie haben ihre Mehrheiten im Kongress verloren. Die Ergebnisse der Midterms live in Grafiken.

Der Kongress in den USA bei Nacht, daneben eine Karte der USA mit den zu wählenden Sitzen im Senat.

Die Demokraten gewinnen die Mehrheiten im Kongress. Das schwächt US-Präsident Trump. Wie geht es mit seinem Kurs weiter? Und wie stellen sich die Demokraten nach dem Sieg auf? ZDFheute live.

04.11.2026 | 32:17 min

Die USA haben bei den Midterms den Kongress neugewählt. Und die Demokraten konnten sich gegen die Republikaner durchsetzen und in beiden Kammern die Mehrheit holen. Verfolgen Sie die Ergebnisse mithilfe unserer Grafiken live.

Midterms in den USA: Ergebnisse aus Repräsentantenhaus und Senat

Was wurde gewählt? Der Kongress in den USA besteht aus zwei Kammern, dem Repräsentantenhaus und dem Senat. Die Ergebnisse aus beiden Kammern können Sie in folgender Grafik sehen.

US-Wahlen: Midterms 2026

ZDFheute Infografik

Ein Klick für den Datenschutz

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Datenschutzeinstellungen anpassen

Zum einen wurde das Repräsentantenhaus neu gewählt - das passiert alle zwei Jahre. Wer dort die Mehrheit hat, bestimmt die politische Agenda und den einflussreichen Vorsitzenden. Bisher waren das die Republikaner. Das Repräsentantenhaus besteht aus 435 Abgeordneten, die ihren jeweiligen Wahlkreis vertreten. Je mehr Einwohner ein Bundesstaat hat, desto mehr Abgeordnete werden von dort aus in die Kammer geschickt.

Gewählt ist in der Regel die Person mit den meisten Stimmen in einem Wahlkreis. In manchen Staaten gibt es aber Sonderregeln. Zum Beispiel kann es in Georgia und Louisiana zu Stichwahlen kommen, sollte keine Person mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten.

USA-Flagge und stilisierte Wahlkandidaten

In den USA gilt auch bei den Kongresswahlen das Mehrheitswahlrecht. Es begünstigt große Parteien gegenüber kleineren Parteien. Ein grafischer Überblick.

08.10.2026 | 0:54 min

So laufen die Wahlen zum Senat 2026 - Karten zu den Ergebnissen

Auch für die zweite Kammer des Kongresses fanden Wahlen statt: Alle zwei Jahre wird rund ein Drittel des Senats für eine sechsjährige Amtszeit neu gewählt - dieses Jahr kamen noch zwei Nachwahlen zusätzlich hinzu. Bisher hatten ebenfalls die Republikaner die Mehrheit im Senat.

In unserer Karte können Sie sehen, welche Sitze zur Wahl standen und wer sie gewonnen hat. Insgesamt wird in 35 von 50 Staaten je ein neuer Senatssitz vergeben.

US-Wahl 2026: Midterms Senat

ZDFheute Infografik

Ein Klick für den Datenschutz

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Datenschutzeinstellungen anpassen

Alle 50 Bundesstaaten schicken je zwei Abgeordnete in den Senat. Damit haben Staaten mit niedriger Bevölkerung ein genauso hohes Gewicht wie die größten: Wyoming mit seinen 588.000 Einwohnern schickt genauso viele Senatoren wie der 39-Millionen-Staat Kalifornien.

Die Kammer hat ebenfalls großen Einfluss: Sie bestätigt zum Beispiel Mitglieder der Regierung oder des Supreme Courts, des obersten Gerichts. Steht es bei Abstimmungen 50:50, entscheidet die Stimme des Vorsitzenden - das ist standardmäßig der Vizepräsident, also aktuell der Republikaner JD Vance.

Foto Kongressgebäude in Washington mit stilisierter Grafik Parlamentssitze

Bei den Zwischenwahlen bestimmen Wähler alle Sitze im Repräsentantenhaus und rund ein Drittel der Senatssitze neu. Ein grafischer Überblick.

02.10.2026 | 0:59 min

Senatoren gelten als potenziell mächtiger als die Abgeordneten des Repräsentantenhauses: Obwohl beide Kammern an Gesetzgebungsverfahren beteiligt sind, sind Senatoren länger im Amt und können sogar unter Umständen als Einzelperson die Verabschiedung von Gesetzen blockieren.

Redaktion: Kathrin Wolff
Design: Jens Albrecht, Josephine Gudakow

Über die Midterms 2026 berichtet das ZDF in verschiedenen Sendungen, etwa bei ZDFheute live am 04.11.2026 ab 06:00 Uhr.

Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen

Jetzt aktivierenMehr erfahren
Themen
MidtermsUSADemokratische ParteiRepublikanische ParteiGrafikartikelDonald Trump

Mehr zu den Midterms 2026

  1. Donald Trump
    Liveblog

    Demokraten gewinnen beide Kammern:US-Midterms: Trump will kooperieren, aber Veto-Macht nutzen

    von Kevin Schubert, Ninve Ermagan
    mit Video46:12
  2. Anhänger des Demokratischen Partei in Washington
    Analyse

    Wahlen zum Kongress in den USA:Demokraten gewinnen Midterms, jetzt müssen sie liefern

    Katharina Schuster, Washington D.C.
    mit Video1:48
  3. Voters Across The U.S. Go To The Polls For The Midterm Elections

    Machtwechsel bei Midterms in den USA:Texas, Georgia und Co: Wo historische Entscheidungen fielen

    von Fränzi Meyer und Tim-Julian Schneider
    mit Video53:06
  4. Collage: Capitol, Hand mit Wahlzettel vor USA-Flagge

    Zwischenwahlen in den USA:Midterms: So berichtet das ZDF