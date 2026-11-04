Erste Erfolge für die Demokraten. In vielen Teilen der USA sind die Wahllokale aber noch geöffnet. Wer wird künftig den Kongress kontrollieren?

Bei den Zwischenwahlen zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung ab. Laut Umfragen könnte es eine Niederlage für die Republikaner geben. Trump zeigt sich dennoch zuversichtlich. 03.11.2026 | 2:28 min

Bei den Midterms sind die ersten wichtigen Entscheidungen gefallen. Die Demokraten konnten in North Carolina mit Roy Cooper einen Senatssitz von den Republikanern hinzugewinnen. In New Hampshire setzte sich der Demokrat Chris Pappas gegen den Republikaner John Sununu durch.

Erste Wahlergebnisse: Demokraten gewinnen wichtige Sitze - Talarico in Texas vorn

In Illinois ging ein weiterer Senatssitz an die Demokraten: Juliana Stratton gewann die Wahl. In Florida verteidigte die Republikanerin Ashley Moody einen Senatssitz für ihre Partei. Mehrere demokratische Senatoren wurden außerdem wiedergewählt, darunter Jon Ossoff in Georgia, Mark Warner in Virginia und Cory Booker in New Jersey.

Im wichtigen Senatsrennen in Texas liegt der Demokrat James Talarico nach Auszählung erster Bezirke ebenfalls vorne. Die Stimmenauszählung ist dort allerdings noch nicht abgeschlossen.

Im Rennen um das Repräsentantenhaus stehen auch erste Sieger fest. In mehreren Wahlkreisen zeichnen sich Erfolge für Kandidaten beider Parteien ab. Welche Partei am Ende die Mehrheit erkämpft, ist noch offen.

Neben den Wahlen zum Senat und Repräsentantenhaus werden bei den Midterms auch in 36 US-Staaten neue Gouverneure gewählt. In Georgia gelang den Demokraten dabei ein wichtiger Erfolg: Keisha Lance Bottoms gewann das bislang von den Republikanern gehaltene Gouverneursamt. Sie wird damit die erste schwarze Frau an der Spitze des Bundesstaates.

US-Wahlen: Midterms 2026 ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Nach und nach schließen die Wahllokale

Während die ersten Stimmen bereits ausgezählt sind, können Menschen in anderen Teilen der USA noch wählen. Die Wahllokale schließen je nach Bundesstaat und Zeitzone zu unterschiedlichen Uhrzeiten. Weitere Ergebnisse werden deshalb im Laufe der Nacht erwartet. In einigen Wahlkreisen kann sich die Auszählung jedoch über mehrere Tage hinziehen. Wann feststeht, welche Partei künftig die Mehrheit im Kongress kontrolliert, ist noch offen.

Bei den US-Zwischenwahlen entscheidet sich, welche Partei künftig die Mehrheiten im Kongress kontrolliert. Für Präsident Donald Trump ist die Wahl ein wichtiger Stimmungstest zur Mitte seiner zweiten Amtszeit.

Bei den US-Midterms kann es zu Überraschungen kommen. Prognosen seien oft schwierig, so ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen. Denn Trump-Wähler machten bei den Umfragen oft nicht mit. 03.11.2026 | 2:50 min

Kongress-Mehrheit offen: Auszählung läuft in den USA

Der US-Kongress besteht aus zwei Kammern: dem Repräsentantenhaus und dem Senat. Bei den Midterms werden alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus neu vergeben. Im Senat steht gut ein Drittel der insgesamt 100 Sitze zur Wahl. Außerdem wählen die Menschen in 36 Bundesstaaten neue Gouverneure.

Bisher haben die Republikaner in beiden Kammern eine knappe Mehrheit. Im Repräsentantenhaus stellen die Republikaner 218 Abgeordnete, die Demokraten 214. Hinzu kommt ein unabhängiger Abgeordneter, der mit den Republikanern stimmt. Zwei Sitze sind derzeit unbesetzt.

Die Folgen der Kriege in Iran und der Ukraine sind laut ZDF-Korrespondent Theveßen wichtige Themen bei den Midterms. Es wachse Unmut über hohe Preise und Politiker, die sich vermeintlich selbst bereichern. 03.11.2026 | 7:25 min

Stimmungstest für Trump: Hohe Wahlbeteiligung bei Midterms

Die Mehrheitsverhältnisse im Kongress bestimmen maßgeblich, wie viel Unterstützung Trump für seine politischen Vorhaben bekommt. Verlieren die Republikaner die Mehrheit in einer oder beiden Kammern, könnten die Demokraten Gesetzesvorhaben blockieren, Untersuchungsausschüsse einsetzen und die Regierung stärker kontrollieren.