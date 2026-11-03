  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

Midterms live: Wie der Wahltag in den USA startet

Liveblog

Wahl von Repräsentantenhaus und Senat:Midterms: Wie der Wahltag in den USA startet

|

Bei den Midterms wird in den USA das Repräsentantenhaus neu gewählt sowie ein Teil des Senats. Indirekt ist es eine Abstimmung über US-Präsident Trump. Aktuelles im Liveblog.

Eine Frau legt bei den Midterms in den USA ihren Stimmzettel in einem Wahllokal für vorzeitige Stimmabgabe in ein Lesegerät ein.

Es wird eine spannende Wahlnacht in den USA - auf die ein banges Warten folgen könnte. Bei den Midterms geht es um die Mehrheiten in beiden Kongresskammern - und einen Stimmungstest für Trump.

02.11.2026 | 2:46 min
Über dieses Thema berichten mehrere Sendungen, unter anderem das heute journal am 02.11.2026 ab 21:45 Uhr sowie das gemeinsame Mittagsmagazin von ZDF und ARD am 02.11.2026 ab 12 Uhr.
Wichtige Meldungen

So blicken China, Russland und Europa auf die Midterms

Die Zwischenwahlen in den USA beeinflussen die restliche Amtszeit von Donald Trump, seine Macht könnte gestärkt oder seine politische Durchsetzungskraft formal eingeschränkt werden. Seine Politik ist ausschlaggebend für die Entwicklungen auch auf der Weltbühne, weshalb viele Länder gerade intensiv in die USA blicken, mit ganz unterschiedlichen Interessen.

Warum wählen die Amerikaner eigentlich an einem Dienstag?

Seit 1845 werden die Wahlen am Dienstag nach dem ersten Montag im November abgehalten. In den stark landwirtschaftlich und religiös geprägten Vereinigten Staaten des 19. Jahrhunderts fiel die Wahl aus zwei Gründen auf diesen Tag: Zum einen waren Aussaat und Ernte bereits vorüber, während der Winter noch nicht begonnen hatte. Zum anderen musste niemand an einem Gottesdienst-Sonntag die Reise zu einem Wahllokal antreten.

Wichtige Meldung

Darüber stimmen die Amerikaner ab

Bei den Zwischenwahlen geht es vor allem um den Kongress mit seinen zwei Kammern:

  • Repräsentantenhaus: Alle 435 Sitze werden neu vergeben, jeder Wahlkreis stellt einen Abgeordneten.

  • Senat: 35 der 100 Sitze stehen zur Wahl. Jeder Bundesstaat stellt zwei Senatoren, die für sechs Jahre gewählt sind. Deshalb wird alle zwei Jahre nur etwa ein Drittel neu bestimmt.

Zudem stimmt die Mehrheit der Bundesstaaten über ihren Gouverneur ab, darunter Kalifornien, Arizona und Michigan. Vielerorts werden auch die Parlamente der Bundesstaaten neu gewählt. US-Präsident Trump hat die Midterms in den USA jedoch darüber hinaus immer wieder zur Abstimmung über seine Politik erklärt. Somit gilt die Wahl auch als Stimmungstest für die Regierung.

Was denkt die Gen Z vor den Midterms?

"Was beschäftigt dich kurz vor den Midterms?" Das haben wir junge US-Amerikaner der Gen Z in Washington gefragt. In der US-Hauptstadt treffen Menschen aus allen Teilen des Landes aufeinander, sei es als Studierende, Berufstätige oder Touristen. Fünf von ihnen erzählen, welches Thema ihnen vor den Midterms Sorgen bereitet - und was ihnen Hoffnung macht.

ZDF-Korrespondentin: Trump in Umfragen "schon oft unterschätzt"

Von der "New York Times" veröffentlichte neue Umfragen zeigen, dass die Demokraten bei fast allen der sieben besonders umkämpften Senatssitze leicht vorn liegen. "Da haben sich manche Experten die Augen gerieben, wie eindeutig die Ergebnisse waren", erklärt Claudia Bates, ZDF-Korrespondentin in Washington.

Es müsse einen "erheblichen Fehler" in der Meinungsforschung geben, wenn die US-Demokraten das Repräsentantenhaus nicht gewinnen, so Bates. Im Senat sei das Rennen weniger eindeutig. Dennoch, so Bates: "Insgesamt muss man natürlich daran erinnern, dass Trump in Umfragen schon oft unterschätzt wurde."

Videoplayer
03.11.2026 | 2:06 min
Wichtige Meldung

Midterms in den USA: So läuft der Wahltag ab

Es wird eine spannende Wahlnacht in den USA - auf die ein banges Warten folgen könnte. So läuft der Wahltag ab:

  • Die ersten Wahllokale öffnen am Dienstag um 6 Uhr Ortszeit (12 Uhr MEZ) im Osten der USA.

  • Die letzten Wahllokale schließen in Alaska um 20 Uhr Ortszeit – wegen zweier Zeitzonen ist das 6 Uhr bzw. 7 Uhr MEZ am Mittwochmorgen.

  • Nach Schließung der Wahllokale geben die großen US-Sender die Sieger in einzelnen Rennen bekannt. Mit ersten Ergebnissen wird in der Nacht zu Mittwoch (MEZ) gerechnet.

Mehr zu Abläufen und Szenarien nach der Wahl lesen Sie hier.

Republikanerin beendet Wahlkampfauftritt vorzeitig

Die republikanische US-Senatorin Darline Graham hat ihren Wahlkampf im US-Bundesstaat South Carolina mit kaum mehr als einer Minute Redezeit beendet. Ihre Stimme versagte beim letzten Auftritt nach einem viermonatigen Wahlkampf, den sie nach dem plötzlichen Tod ihres Bruders Lindsey Graham im Juli übernommen hatte. In Umfragen liegt Graham in einem engen Rennen mit der demokratischen Kinderärztin Annie Andrews.

Obama-Momente bei El-Sayeds Wahlkampfabschluss in Michigan

von Armin Coerper

Schlangestehen vor dem Majestic Theater in Midtown Detroit. Vor allem junge Leute sind gekommen, der Demokrat Abdul El-Sayed scheint der Kandidat der Gen Z zu sein. Viele erzählen mir, dass sie auf "Change" hoffen, auf Veränderung. Dass Politiker nicht mehr vom großen Geld gekauft werden dürften, sondern für die kleinen Leute da sein sollten. Ich fühle mich an 2008 erinnert, als ich in den USA über den Präsidentschaftswahlkampf von Barack Obama berichtet habe.  Der Vibe ist ziemlich ähnlich.

Dann kommt ihr Star: Abdul El-Sayed. Er macht Witze über Donald Trump und wie der seinen Namen ausspricht. Den Vizepräsidenten JD Vance nennt er "JV Dance", offenbar als Retourkutsche, weil auch der El-Sayeds Namen verunstalte. Die Menge feiert ihn für seine Schlagfertigkeit.

Dann die üblichen Themen. Das Publikum ist jung, da darf Gaza nicht fehlen. "Unsere Regierung schickt Geld, um einen Völkermord zu finanzieren, anstatt es in die Gesundheitsversorgung ihrer Bürger zu stecken." El-Sayed spielt die Gaza-Karte, das Thema mobilisiert die Jugend in den USA. Bei ihm als Muslim kommt das glaubwürdig rüber. Er nimmt damit in Kauf, jüdische Wähler zu verprellen.  Deren Vertreter haben zuletzt von der Wahl El-Sayeds abgeraten. 

Abdul EL-Sayed steht auf einer Bühne und spricht zu Anhängern.
Quelle: ZDF/Armin Coerper
Wichtige Meldung

Trump: "Wichtigste Zwischenwahlen unserer Lebenszeit"

Trump hat die Midterms als die bedeutendsten seit dem Zweiten Weltkrieg bezeichnet. Es seien "die wichtigsten Zwischenwahlen unserer Lebenszeit", sagte der 80-Jährige in Washington. Trump bezeichnete die oppositionellen Demokraten als "Extremisten" und äußerte sich zuversichtlich über einen Sieg seiner Republikaner. Sollte die Opposition doch siegen, wie es Umfragen nahelegen, will er als "Mister Veto" auftreten, um unerwünschte Gesetzesinitiativen zu verhindern.

Wichtige Meldung

US-Regierung scheitert mit Eilantrag zu Stimmzetteln

Die Trump-Regierung hat in einem Rechtsstreit um angeblich falsch ausgegebene Stimmzettel in Kalifornien eine Niederlage vor dem Obersten Gerichtshof kassiert. Noch während des laufenden Berufungsverfahrens wollte die Regierung vor dem Supreme Court mit einem Eilantrag erwirken, dass Kalifornien Wahlzettel von rund 20.000 angeblichen Ausländern gesondert aufbewahrt, bis deren Identität geklärt ist. Das lehnte das Gericht in Washington nun ab. 

Trump: Wahlkampf am renovierten "Reflecting Pool"

Wenige Stunden vor den wichtigen US-Zwischenwahlen hat sich Präsident Donald Trump seinem Prestigeprojekt nahe dem Weißen Haus gewidmet. Überraschend detailliert erklärte der Republikaner, wie der "Reflecting Pool" am Lincoln Memorial renoviert wurde. Anschließend begann er, Teile seiner Argumentationslinie für die Zwischenwahlen zu wiederholen. Er verteidigte seine Bilanz und attackierte demokratische Kandidaten, bevor er sich schließlich wieder dem Becken zuwandte. 

Trump sagte aber auch, er hoffe, dass die Wähler am Wahltag den starken Rückgang der Ölpreise zur Kenntnis nehmen würden. Die Ölpreise fielen am Montag deutlich als Folge erneuter diplomatischer Bemühungen, den Krieg zwischen den USA und Iran zu beenden.

Videoplayer
02.11.2026 | 2:46 min

Trump erwägt doch keinen erneuten Angriff auf Iran

Nachdem Trump zuletzt angedeutet hatte, Iran nach den Midterms erneut anzugreifen, spricht er nun wieder von einem möglichen Abkommen mit dem Land. Auf die Frage von Reportern, ob er einen Angriff auf Iran nach den Zwischenwahlen in Betracht ziehe, antwortete Trump am Montag in Washington mit "Nein". Er glaube zudem, dass Iran eine Einigung erzielen wolle und dass eine solche Vereinbarung auch "zustande kommen könnte".

Wichtige Meldung

Midterms: USA wählen einen neuen Kongress

In den USA wird ein neuer Kongress gewählt. Für die Republikaner von Präsident Donald Trump geht es darum, ihre derzeit knappen Mehrheiten in beiden Parlamentskammern zu verteidigen. Umfragen zufolge haben die oppositionellen Demokraten gute Chancen, mindestens das Repräsentantenhaus zu erobern, in dem sämtliche 435 Abgeordnetenmandate zur Wahl stehen. Im Senat, in dem es um etwa ein Drittel der insgesamt 100 Sitze geht, wird ein enges Rennen erwartet. Der Ausgang bestimmt darüber, wie frei Trump in den nächsten beiden Jahren regieren kann. 

Quelle: ZDF, AFP, AP, dpa, Reuters
Über dieses Thema berichten mehrere Sendungen, unter anderem das heute journal am 02.11.2026 ab 21:45 Uhr sowie das gemeinsame Mittagsmagazin von ZDF und ARD am 02.11.2026 ab 12 Uhr.

Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen

Jetzt aktivierenMehr erfahren
Themen
MidtermsDonald TrumpRepublikanische ParteiDemokratische Partei

Mehr zu den Midterms 2026

  1. Das US-Kapitol in Washington, DC.

    Nachrichten | Thema:Wer gewinnt die Midterms?

  2. US-Midterms

    Zeitplan am Wahltag in den USA:Midterms 2026: Wie sie ablaufen und wann Ergebnisse kommen

    von Luis Schwenk
    mit Video2:32
  3. Donald Trump an einem Rednerpult, dahinter eine Grafik zu einer Umfrage
    Grafiken

    Zwischenwahlen im November:Midterms in den USA: So steht es in den Umfragen

    von Robert Meyer
  4. US-Präsident Donald Trump (r) überreicht Elon Musk im US Institute of Peace die National Medal of Science. (Archiv)

    Wahlkampfspenden für Midterms:Wie Superreiche die US-Zwischenwahlen beeinflussen wollen

    Katharina Schuster und Sophie Steinfeld, Washington D.C.
    mit Video2:44