Midterms live: Wie der Wahltag in den USA startet

Schlangestehen vor dem Majestic Theater in Midtown Detroit. Vor allem junge Leute sind gekommen, der Demokrat Abdul El-Sayed scheint der Kandidat der Gen Z zu sein. Viele erzählen mir, dass sie auf "Change" hoffen, auf Veränderung. Dass Politiker nicht mehr vom großen Geld gekauft werden dürften, sondern für die kleinen Leute da sein sollten. Ich fühle mich an 2008 erinnert, als ich in den USA über den Präsidentschaftswahlkampf von Barack Obama berichtet habe. Der Vibe ist ziemlich ähnlich.

Dann kommt ihr Star: Abdul El-Sayed. Er macht Witze über Donald Trump und wie der seinen Namen ausspricht. Den Vizepräsidenten JD Vance nennt er "JV Dance", offenbar als Retourkutsche, weil auch der El-Sayeds Namen verunstalte. Die Menge feiert ihn für seine Schlagfertigkeit.

Dann die üblichen Themen. Das Publikum ist jung, da darf Gaza nicht fehlen. "Unsere Regierung schickt Geld, um einen Völkermord zu finanzieren, anstatt es in die Gesundheitsversorgung ihrer Bürger zu stecken." El-Sayed spielt die Gaza-Karte, das Thema mobilisiert die Jugend in den USA. Bei ihm als Muslim kommt das glaubwürdig rüber. Er nimmt damit in Kauf, jüdische Wähler zu verprellen. Deren Vertreter haben zuletzt von der Wahl El-Sayeds abgeraten.