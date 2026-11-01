Am 3. November entscheiden bei den Midterms die Vereinigten Staaten über die politische Zukunft. Wann und wo kommen die ersten Prognosen und Ergebnisse? Der Wahltag im Überblick.

Am 3. November stehen in den USA die Midterms an. Die Zwischenwahlen entscheiden über die Mehrheiten im Kongress und gelten als Stimmungstest für Präsident Trump. Bastian Hartig berichtet aus zwei Swing States. 30.10.2026 | 2:32 min

Der kommende Dienstag, der 3. November, ist in vielerlei Hinsicht ein Superwahltag, an dem die amerikanischen Wählerinnen und Wähler über die Machtverhältnisse im Kongress und damit auch über die zweite Hälfte von Donald Trumps Amtszeit und dessen Handlungsfähigkeit entscheiden.

Aktuell besitzen die Republikaner sowohl im US-Repräsentantenhaus als auch im Senat eine knappe Mehrheit. Trumps niedrige Beliebtheitswerte und unter anderem hohe Benzin- und Lebensmittelpreise könnten dazu beitragen, dass die Demokraten die Chance haben, die Mehrheit in einer oder sogar beiden Kammern des Kongresses zu übernehmen.

Was steht zur Wahl?

Im Senat stehen 35 der insgesamt 100 Sitze zur Wahl. Bei der Wahl des Repräsentantenhauses entscheiden Wählerinnen und Wähler über alle 435 Sitze für die nächsten zwei Jahre. Hinzu kommen Gouverneurswahlen in 36 US-Bundesstaaten und zahlreiche Regional- und Bürgermeisterwahlen in vielen Teilen der USA.

Wie setzt sich der US-Kongress zusammen? Der US-Kongress besteht aus zwei Kammern.



Im Senat gibt es 100 Sitze. Jeder Bundesstaat wählt und entsendet zwei Senatoren in die US-Hauptstadt. Bei den Midterms steht je ein Drittel der Senatoren zur Wahl. Das liegt an der Amtszeit von sechs Jahren. Diese beginnt zu unterschiedlichen Zeitpunkten, weshalb alle zwei Jahre nur ein Teil neu gewählt wird.



Im Repräsentantenhaus gibt es 435 Sitze. Jeder Wahlkreis wird durch einen Kongressabgeordneten vertreten. Bei den Midterms stehen alle Sitze im Repräsentantenhaus zur Wahl. Die Amtszeit der Abgeordneten beträgt demnach je zwei Jahre. Wahlkreise können von den Bundesstaaten neu zugeschnitten werden. Durch das von Republikanern wie Demokraten praktizierte "Gerrymandering" sollen in einem Wahlkreis mehr Wähler einer Partei konzentriert werden. Denn im US-Mehrheitswahlrecht ist nur entscheidend, wer in einem Wahlkreis die Nase vorn hat.



Die Wahlen kurz vor der Mitte der vierjährigen Amtszeit des US-Präsidenten gelten traditionell als Referendum über dessen Politik. Ohne Mehrheit in den beiden Kongresskammern kann ein Präsident innenpolitisch nur wenig nachhaltig verändern.



Quelle: dpa

Trump steht nicht auf dem Wahlzettel - und trotzdem könnte kaum eine Wahl wichtiger für ihn sein. Was bei den Midterms am 3. November auf dem Spiel steht. 08.10.2026 | 10:55 min

Was passiert am Wahltag?

Der 3. November ist zwar der Tag, an dem die meisten US-Wählerinnen und Wähler ihre Stimme abgeben, doch haben durch das sogenannte "Early Voting" vier Tage zuvor bereits mehr als 44 Millionen Wahlberechtigte die Möglichkeit genutzt, vor dem 3. November zu wählen.

Wann kommen die ersten Ergebnisse?

Die ersten Ergebnisse werden in Deutschland in der Nacht vom 3. auf den 4. November erwartet. Ein erstes aussagekräftiges Gesamtbild dürfte sich aber erst in den frühen Morgenstunden zwischen 5 und 7 Uhr deutscher Zeit abzeichnen.

Fällt das Ergebnis knapp aus, kann es einige Tage dauern, bis eine Entscheidung feststeht. Das liegt vor allem an der Prüfung und Auszählung von Briefwahlstimmen sowie an den unterschiedlichen Verfahren der Bundesstaaten. Hochrechnungen am Wahlabend stützen sich auf eine Mischung aus ersten Auszählungsergebnissen und Nachwahlbefragungen (unter anderem die "AP Voter Poll").

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Erste Prognosen: Der Zeitplan im Überblick

Erste Wahllokale schließen (Mitternacht deutscher Zeit, 18 Uhr EST): Die ersten Wahllokale schließen in Teilen der Bundesstaaten Indiana und Kentucky.

Eine Stunde später: Danach schließen unter anderem Georgia, Virginia und große Teile Floridas ihre Lokale. Interessant ist hier besonders das Senatsrennen in Georgia, bei dem die Demokraten als Favoriten gelten.

Zwischen 1:30 und 5 Uhr deutscher Zeit (19:30-23 Uhr EST): In dieser Zeit endet die Stimmabgabe in vielen wichtigen Staaten, in denen das Rennen um einen Senatssitz groß ist. Besonders die Senatsrennen in Iowa, Kansas, Michigan, Maine, Ohio und Texas gelten als umkämpft und könnten den Ausgang der Senatswahl prägen.

Bei den Kongresswahlen geht es um die Mehrheiten in beiden Kammern. In Texas könnte Demokrat James Talarico einen Senatssitz gewinnen, den seine Partei seit Jahrzehnten nicht erobert hat. 27.10.2026 | 2:30 min

Bei der Wahl zum Repräsentantenhaus rücken zwischen 2 und 5 Uhr mehrere umkämpfte Wahlkreise in den Fokus, darunter Pennsylvania, Michigan, Arizona, Iowa und New York.

Letzte Wahllokale schließen (zwischen 6 und 7 Uhr deutscher Zeit, 0-1 Uhr EST): Die letzten Wahllokale schließen in Hawaii und großen Teilen Alaskas. Das Senatsrennen in Alaska gilt ebenfalls als umkämpft und könnte entscheidend für den Ausgang der Senatswahl sein.

US-Midterms 2026: Wann schließen die Wahllokale ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Welche Szenarien gibt es nach der Wahl?

Aktuell sind die Mehrheitsverhältnisse folgendermaßen: Im Repräsentantenhaus halten die Republikaner mit 218 Sitzen eine Mehrheit. Die Demokraten besitzen aktuell 214 Sitze. Für eine Mehrheit benötigen die Demokraten 218 Sitze.

Bei der Wahl des Repräsentantenhauses rechnen viele Beobachter und Umfrageinstitute mit einem Sieg der Demokraten. So sieht das unabhängige Forschungsinstitut Cook Political Report 220 der 435 Sitze als sicher oder leicht demokratisch.

Einige wenige Duelle entscheiden bei den US-Midterms über die politische Machtverteilung in Amerika. An diesen Kandidaten hängen die Mehrheitsverhältnisse im Kongress. 18.09.2026 | 1:17 min

Im Senat hingegen stellen die Republikaner 53 und die Demokraten 47 der Sitze. 22 der 35 Sitze, die zur Wahl stehen, sind aktuell von republikanischen Abgeordneten besetzt, viele davon in sogenannten "Deep Red States", in denen die Republikaner besonders stark sind.

Entscheidend sind daher die Rennen, die laut Umfragen knapp werden könnten: Das gilt für jeden fünften der zur Wahl stehenden Senatssitze, so Cook Political Report - sogenannte "Toss Ups".

Sollten die Republikaner ihre Mehrheiten verteidigen, ginge der US-Präsident gestärkt aus den Wahlen. Sollten die Demokraten jedoch sowohl die Senatswahl als auch die Wahl zum Repräsentantenhaus am 3. November gewinnen, könnte sich Trump bei seinen Vorhaben nicht mehr auf eine republikanische Mehrheit im Kongress stützen. Bisher hatte Trump jedoch bereits mehrere Entscheidungen des Kongresses ignoriert und per Dekret entschieden.