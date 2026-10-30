Verlieren die Republikaner und US-Präsident Trump bei den Midterms ihre Mehrheit im Kongress? Die wichtigsten Ergebnisse finden Sie ab der Nacht zum Mittwoch hier in Grafiken.

So fallen die Ergebnisse der Midterms in den USA aus - Überblick in Grafiken. Quelle: iStock/WLDavies, ZDF

Wer wird die Midterms in den USA gewinnen? Am 3. November wählen die Menschen in den Vereinigten Staaten große Teile ihres Parlaments. Ob sich Demokraten oder Republikaner durchsetzen können, sehen Sie ab der Nacht vom 3. auf den 4. November 2026 deutscher Zeit live in unseren Grafiken.

US-Präsident Trump kämpft um die Mehrheit im Kongress, die Demokraten um ihren Kurs. Die Midterms entscheiden über die Machtverteilung in Washington und den politischen Kurs Amerikas. 27.10.2026 | 29:38 min

Midterms in den USA: Ergebnisse aus Repräsentantenhaus und Senat

Was wird gewählt? Der Kongress in den USA besteht aus zwei Kammern, dem Repräsentantenhaus und dem Senat. Die Ergebnisse aus beiden Kammern können Sie in folgender Grafik nachverfolgen. Sobald die Associated Press (AP) Sitze für entschieden erklärt, können Sie erste Zahlen sehen.

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Zum einen wird das Repräsentantenhaus neu gewählt - das passiert alle zwei Jahre. Wer dort die Mehrheit hat, bestimmt die politische Agenda und den einflussreichen Vorsitzenden. Aktuell sind das die Republikaner. Das Repräsentantenhaus besteht aus 435 Abgeordneten, die ihren jeweiligen Wahlkreis vertreten. Je mehr Einwohner ein Bundesstaat hat, desto mehr Abgeordnete werden von dort aus in die Kammer geschickt.

Gewählt ist in der Regel die Person mit den meisten Stimmen in einem Wahlkreis. In manchen Staaten gibt es aber Sonderregeln. Zum Beispiel kann es in Georgia und Louisiana zu Stichwahlen kommen, sollte keine Person mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten.

Woher stammen die Ergebnisse? In den USA gibt es keine zentrale Wahlbehörde, die nach Schließung der Wahllokale die Ergebnisse live bereitstellt. Deshalb kommt Medien eine besondere Rolle zu. Die Nachrichtenagentur AP (Associated Press) verfolgt im ganzen Land die Auszählung und sammelt die Ergebnisse. Im ZDF zeigen wir die Daten und die sogenannten "Calls" der AP, die wir über die Nachrichtenagentur dpa erhalten. Um 1 Uhr deutscher Zeit am 4. November schließen die ersten Wahllokale. Was ist ein "Call"? In den USA ist es üblich, dass Medien bei Wahlen "Calls" für Staaten oder Sitze verkünden. Das heißt: Sie "callen" einen Staat, wenn sie auf Basis der bisher eingelaufenen Ergebnisse und Hochrechnungen davon ausgehen, dass der Sitz entschieden ist, auch wenn noch nicht alle Stimmen ausgezählt sind. Das passiert unter anderem, weil die vollständige Auszählung teils Wochen andauert.

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So laufen die Wahlen zum Senat 2026 - Karten zu den Ergebnissen

Auch für die zweite Kammer des Kongresses finden Wahlen statt: Alle zwei Jahre wird rund ein Drittel des Senats für eine sechsjährige Amtszeit neu gewählt - dieses Jahr kommen noch zwei Nachwahlen zusätzlich hinzu. Aktuell haben ebenfalls die Republikaner die Mehrheit im Senat.

In unserer Karte können Sie ab der Wahlnacht sehen, welche Sitze zur Wahl stehen und wer sie gewonnen hat. Insgesamt wird in 35 Staaten je ein neuer Senatssitz vergeben.

US-Wahl 2026: Midterms Senat ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Alle 50 Bundesstaaten schicken je zwei Abgeordnete in den Senat. Damit haben Staaten mit niedriger Bevölkerung ein genauso hohes Gewicht wie die größten: Wyoming mit seinen 588.000 Einwohnern schickt genauso viele Senatoren wie der 39-Millionen-Staat Kalifornien.

Die Kammer hat ebenfalls großen Einfluss: Sie bestätigt zum Beispiel Mitglieder der Regierung oder des Supreme Courts, des obersten Gerichts. Steht es bei Abstimmungen 50:50, entscheidet die Stimme des Vorsitzenden - das ist standardmäßig der Vizepräsident, also aktuell der Republikaner JD Vance.

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Senatoren gelten als potenziell mächtiger als die Abgeordneten des Repräsentantenhauses: Obwohl beide Kammern an Gesetzgebungsverfahren beteiligt sind, sind Senatoren länger im Amt und können sogar unter Umständen als Einzelperson die Verabschiedung von Gesetzen blockieren.

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Redaktion: Kathrin Wolff

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